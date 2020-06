Apple avec ARM : le Mac sera le PC ultime du développeur, selon l’ancien boss de Windows

Apple a pris la décision de passer ses ordinateurs sous SoC ARM, délaissant ainsi les processeurs conçus par Intel. Une annonce qui a fait grand bruit et qui inquiète un peu les l’utilisateurs des MacBook pour l’avenir. Steven Sinofsky, l’ancien boss de la division Windows chez Microsoft jusqu’en 2012, fait les louages de cette décision.

Les prochains ordinateurs d’Apple seront-il les machines ultimes pour les développeurs ? C’est en tout cas ce que pense Steve Sinofsky, l’ancien patron de la division Windows de chez Microsoft. L’homme, qui a quitté la firme de Redmond il y a huit ans, a fait part de son sentiment sur le réseau social Twitter.

En effet, il cite un tweet dans lequel le développeur Steve Troughton-Smith espère que certaines fonctionnalités disponibles sur iOS, comme le taux de rafraîchissement de 120 Hz ou Face ID, arriveront sur MacOS avec le passage sur ARM :

It will. Guaranteed.

In two years there is only ARM hardware and in 4 Intel will be ancient memory. The ecosystem will have rolled over. And Mac will be the ultimate developer PC. iPad will be used for more and more “work”.

PS yes a computer without touch is broken. 🤔 https://t.co/AlBowNLlmH

— Steven Sinofsky (@stevesi) June 26, 2020