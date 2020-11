Quelle quantité de RAM choisir sur votre MacBook Pro ARM avec puce M1 ? Apple ne propose pour l'heure que ses modèles les plus “entrée de gamme” avec le choix entre 8 et 16 Go de RAM maximum. Le youtubeur Max Tech montre les différences de performances entre ces deux options de mémoire unifiée.

Les premiers MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini avec puce M1 sont disponibles. Vous le savez Apple est en train d'opérer une transition de l'architecture Intel vers ses propres puces ARM. La transition devrait, au total, s'étaler sur deux ans avec, dans l'intervalle, la présence concurrente de modèles Intel et Apple Silicon.

Pour l'heure Apple n'a dévoilé que sa puce M1 la moins puissante. En effet, les premiers macs ne font que renouveler ce que l'on peut qualifier “l'entrée de gamme” chez Apple. A savoir à chaque fois le MacBook Air, Pro et Mac mini les moins chers. Or, malgré leur prix et leurs options d'apparence modeste ces ordinateurs sont déjà décrits par la presse comme de vraies bêtes de course.

Faut-il choisir 16 Go ou 8 Go pour votre MacBook Pro M1 ?

Surtout pour l'édition audio, vidéo, et les usages créatifs. Apple ne permet pourtant pas d'aller très loin. Il n'y a que deux options de SoC pour le MacBook Air (dont une version avec un coeur GPU actif de moins, vraisemblablement pour recycler une partie des puces défectueuses produites par TSMC), et deux options de RAM 8 Go et 16 Go que l'on retrouve partout y compris pour les MacBook Pro. Il est également possible de choisir du stockage SSD jusqu'à 2 To.

Or, tout est soudé à la carte-mère et Apple ne propose pas de slot SODIMM qui aurait permis à l'utilisateur d'ajouter de la RAM si nécessaire après achat. A la décharge de Apple, il faut dire que tout est un peu particulier sur ces ordinateurs, et qu'il est nécessaire de recalibrer ce que veulent dire toutes ces options dans leur contexte. Pour ce qui concerne la RAM, notamment, Apple a plutôt innové.

La RAM est désormais incluse directement dans le packaging du SoC, dans une architecture qualifiée de “Mémoire unifiée”. Celle-ci peut en effet être aussi bien mobilisée par le CPU que le GPU avec des temps d'accès fortement réduits grâce à une plus forte intégration. De surcroît Apple fait ce qui l'a rendu célèbre sur ses smartphones : de l'optimisation à tous les étages. Si bien que 8 Go de “mémoire unifiée” sur mac ne signifie plus la même chose que 8 Go de RAM sur un PC.

Ce qui ne veut pas dire que mettre plus de RAM dès le départ ne permet pas d'accéder à de meilleures performances. Loin de là. En fait selon la chaîne YouTube Max Tech les performances export vidéo du MacBook Pro M1 avec 16 Go de RAM par exemple (dès 1679 €) tutoient celles du MacBook Pro 16″ avec 32 Go de RAM et un Intel i9 8 Coeurs + Radeon Pro 5500M toujours vendu par Apple pour la bagatelle de 3659 €.

La batterie de tests réalisés par Max Tech montrent ainsi que la plupart des utilisateurs se contentera de 8 Go de RAM. Les 16 Go ne deviennent réellement intéressants que lors du montage vidéo, ou applications gourmandes.Ce qui ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup de choisir dès le départ 16 Go de RAM. Vous êtes en effet marié à cette capacité pour toute la durée de vie de l'appareil…

Et tout cela est très prometteur pour la suite : Apple doit encore dévoiler des ordinateurs avec puce ARM encore plus puissants, des MacBook Pro 16″ aux Macs Pro, en passant par les iMac et iMac Pro et peut être une version Pro du Mac Mini. Nous vous proposons de consulter les résultats détaillés des tests de Max Tech dans la vidéo ci-dessous :