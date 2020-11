Macs M1 (ARM) : Windows 10 est plus rapide que sur une Surface Pro X 2

Les Macs avec une puce M1 basée sur une architecture ARM sont capables de faire tourner Windows 10 plus rapidement qu’une Surface Pro X2. En effet, plusieurs benchmarks apparus sur Geekbench montrent que les nouveaux ordinateurs d’Apple sont nettement plus véloces que l’ordinateur portable 2-en-1 conçu par Microsoft même sous Windows 10.

En passant par une machine virtuelle, un développeur du nom d’Alexander Graf est parvenu à installer Windows 10 sur un Macbook équipé d’un chipset Apple M1. Pourtant, BootCamp ne permet pas d’installer Windows 10 de manière simplifiée, et directement à partir de macOS. Pour contourner cette limitation, le développeur s’est appuyé sur le logiciel open source QEMU.

Pour parvenir à ses fins, l’homme a utilisé un patch permettant d’exécuter le code ARM directement sur la puce M1 sans devoir passer par une traduction en code x86. En effet, les processeurs ARM sous Windows sont obligés de « traduire » les logiciels de bureau (x86) afin de pouvoir les exécuter. Grâce à l’astuce d’Alexander Graf, l’OS de Microsoft tourne comme une horloge.

Sur le même sujet : Les MacBook et Mac mini M1 (ARM) lancent désormais aussi les applications Windows

La puce M1 d’Apple permet de faire tourner Windows 10 plus rapidement que le processeur Microsoft SQ2

Comme le montrent plusieurs benchmarks publiés dans la base de données de Geekbench, un MacBook alimenté par une puce M1 est même capable de faire tourner Windows 10 plus rapidement qu’une Surface Pro X 2, l’ordinateur convertible vendu par Microsoft himself. Ces benchmarks ont été réalisés avec Geekbench 5.

Comme le rapportent nos confrères de MSPowerUser, le PC portable 2-en-1 sous Windows 10 grimpe à 799 en single core et à 3089 en multi core. Ces scores honorables sont dus à l’intégration d’un processeur Microsoft SQ2, une autre puce basée sur l’architecture ARM. Le chipset est épaulé par 16 Go de RAM.

Avec son chipset M1 développé par Apple Silicon, et seulement 4 Go de mémoire vive (4 fois moins que la Surface Pro X 2), le MacBook avec Windows 10 monte à 1288 en single core et à 5449 points en multi core. De facto, le système d’exploitation de Microsoft est plus rapide, véloce et efficace sur une machine conçue par Apple. Ce nouveau benchmark confirme la supériorité de la puce Apple M1 par rapport à d’autres processeurs pour PC basés sur une architecture ARM. Evidemment, on attendre d’autres benchmarks pour confirmer le rapport de force.

Source : MSPowerUser