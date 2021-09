Meilleurs jeux PS5 : notre sélection à ne pas rater en 2021 !

Voici notre guide d'achat des meilleurs jeux PS5 à posséder en 2021. Le catalogue de la console de Sony est composé de quelques belles exclusivités qui valent le détour comme les récents Deathloop et Kena Bridge Of Spirits. Découvrez sans plus attendre notre liste des meilleurs jeux PlayStation 5 en 2021.

Notre sélection des meilleurs jeux PlayStation 5

Si vous faites partie des personnes qui ont réussi à acheter la PS5, vous souhaitez peut-être à présent enrichir votre catalogue de jeux. Lors de sa sortie, la console de Sony proposait peu de titres. Cela dit, entre temps, de nombreux jeux sont apparus. Parmi les quelques exclusivités annoncées par Sony, on peut citer par exemple Kena : Bridge Of Spirits ou bien encore l'excellent Deathloop.

Deux titres qui pourraient à eux seuls, pour certains joueurs, justifier l'acquisition de la console nex gen. Cette liste des meilleurs jeux PS5 2021 est bien entendu non exhaustive. Si votre jeu favori n'y figure pas, n'hésitez pas à nous le proposer en commentaires.

Kena : Bridge Of Spirits

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER KENA : BRIDGE OF SPIRITS

Commençons notre guide d'achat des meilleurs jeux PS5 avec Kena : Bridge Of Spirits, développé et édité par Ember Lab. Il est incontestablement l'un des plus beaux niveau graphismes mais aussi scénaristique. Le jeu est disponible en version dématérialisée depuis le 21 septembre sur PS5, PS4 et également sur les ordinateurs Windows. Plus qu’une démo technique, Kena : Bridge Of Spirits plonge le joueur dans un univers féérique plein de dangers.

On retrouve dans ce jeu d'action aventure Kena, une jeune guide d'esprits, qui voyage jusqu'à un village abandonné afin de rechercher le temple de la montagne sacrée. Une quête pleine de défis à relever dans un environnement où évoluent des esprits incontrôlables. Quelques heures seulement après sa sortie, l'expérience aussi bien au niveau du gameplay que visuelle a été saluée positivement par la critique.

Deathloop

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER DEATHLOOP

On continue avec Deathloop, le nouveau bébé d’Arkane Studios (Dishonored, Prey). L'ambiance du jeu, très sixties s'inspire fortement des films d'espionnage. Le joueur incarne Colt Vahn, prisonnier sur l'île de Blackreef. Le jeu de genre Action-aventure Immersive sim repose sur une histoire de boucle temporelle qui revient à zéro à chaque fois que vous passez l’arme à gauche.

A noter que c'est bien Bethesda (Microsoft) qui édite le jeu. Deathloop est disponible en exclusivité pour une période d'un an sur les consoles PS5. Il sortira ensuite sur les consoles Microsoft Xbox Series.

Scarlet Nexus

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER SCARLETT NEXUS

Scarlet Nexus, la nouvelle licence d'Action-RPG de Bandai Namco vous plonge dans un univers de science-fiction à l'esthétique anime. Cet Action-RPG sorti le 25 juin 2021 est développé par TOSE, connu pour avoir travaillé sur la série Game and Watch Gallery pour Nintendo.

L'histoire de Scarlet Nexus se déroule dans un avenir lointain. Après la découverte d'une hormone cérébrale de type psionique, les humains développent des pouvoirs extra-sensoriels, changeant à jamais la face du monde. À l'aube de cette nouvelle ère, d'étranges mutants appelés “Autres” et dotés d'un certain appétit pour les cerveaux humains tombent littéralement du ciel.

Death Stranding Director's Cut

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT

Death Stranding Director's Cut est un jeu développé par Kojima Productions et édité par Sony Interactive Entertainment. Initialement sorti en novembre 2019 sur PS4, il a été remasterisé pour la PlayStation 5. Dans cette mouture nex gen, Sam Bridges bénéficie de mécaniques de combat avancées, de combats rapprochés améliorés et un système de challenges compétitifs.

Le jeu propose également des nouveautés comme par exemple la possibilité d'utiliser de nouvelles armes et véhicules, un circuit, des nouvelles missions, mais aussi d'affronter de nouveaux types d'ennemis. Il tourne en 4k – 60 FPS et les temps de chargements sont drastiquement diminués grâce au SSD qu'embarque la PS5.

Un jeu à tester, avant de pouvoir s'en faire une propre idée mais qui à coup sûr ne laissera aucun joueur indifférent. Hideo Kojima, à l'origine du jeu déclarait d'ailleurs “Death Stranding est un jeu d’action d’un genre totalement nouveau, dans lequel le but du joueur est de reconnecter des villes isolées et une société éclatée. Il est conçu de sorte que tous les éléments, y compris l’histoire et le gameplay, soient connectés entre eux par le thème du lien.”

Lost Judgment

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LOST JUDGMENT

Parmi les meilleurs jeux PS5 sorti en 2021, nous avons aussi Lost Judgment. Disponible depuis le 24 septembre, ce titre

Action-aventure Enquête est tout simplement une merveille, et pas seulement d'un point de vue graphisme. Il s'agit de la suite du jeu Judgment, sorti en 2019. Son système de jeu s'en inspire d'ailleurs et ressemble aussi aux anciens Yakuza.

En plus du tigre et la grue, Yagami dispose dorénavant d'un nouveau style de combat : le serpent. On retrouve également le quartier d'Isezaki Ijincho de Yokohama, déjà apparu dans Yakuza: Like a Dragon en plus du mythique quartier de Kamurochô, que l'on pouvait déjà admirer dans la série Yakuza.

Hades

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER HADES

Hades est un jeu vidéo Rroguelike d'action-RPG développé et publié par Supergiant Games. Le joueur incarne Zagreus, fils d'HADES dieu des Enfers et doit se frayer-vous un chemin parmi le monde souterrain infernal et les créatures de la mythologie grecque ancienne. L'histoire, le gameplay et les graphismes sont à la hauteur. Sorti le 13 août 2021, le jeu tourne en 4K 60 FPS et exploite donc les performances de la PS5 de façon optimale. Adulé par la critique, Hades est un jeu à (re)découvrir qui ravira à coup sûr les fans du genre.

Ghost Of Tsushima Director's Cut

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER GHOST OF TSUSHIMA DIRECTOR'S CUT

Cette version PS5 Director's Cut de Ghost Of Tsushima est sortie le 20 août 2021. Ce jeu Action-aventure, infiltration est jouable en solo mais également en multijoueur. Réalisé par le studio sucker punch (Infamous) avec une histoire inspirée de faits réels. Compatible 4K 60 FPS, le jeu se déroule en monde ouvert et offre des graphismes à couper le souffle.

Son gameplay est des plus immersif avec notamment des combats au corps à corps à l'arme blanche et à distance. Même si les nouveautés apportées à cette version PS5 Director's Cut ne sont pas très nombreuses par rapport au titre initial, Ghost Of Tsushima mérite clairement sa place dans notre top des meilleurs jeu PS5 en 2021.

Ratchet & Clank Rift Apart

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER RATCHET CLANK RIFT APART

Ratchet and Clank : Rift Apart, l'exclusivité Sony sorti le 11 juin 2021 figure également dans notre sélection des meilleurs jeux PS5 2021. Le jeu propose une expérience plus accessible, et promet une claque visuelle et un gameplay profond. Compatible ray-tracing, il s’agit là sans incontestablement de l'un des plus beaux jeux sur le marché : décors ultra fouillés, effets de lumière, profondeur de champ, textures des fourrures, des rochers, du métal…

L'histoire commence quand Ratchet et Clank sont invités à participer à un défilé en leur honneur. Pendant la parade, le terrible docteur Nefarious vient jouer les trouble-fêtes et vole le dimensionateur, une invention de Clank qui permet de voyager entre les mondes parallèles. Dans le combat qui s’en suit, l’objet est détruit, les frontières entre les différentes dimensions s’écroulent et les deux compères sont envoyés dans un univers où Nefarious règne en maître. A eux de trouver un moyen de rentrer chez eux en bottant les fesses du méchant au passage. Pour plus d'informations sur le jeu, nous vous invitons également à consulter notre test complet de Ratchet & Clank : Rift Apart sur PS5.

FIFA 22

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER FIFA 22

Pour les fans de football, FIFA 22 s'avère être le titre PS5 de référence. Le jeu comprend plus de 17 000 joueurs répartis dans plus de 700 équipes et plus de 90 stades issus de plus de 30 championnats. On retrouve les compétitions les plus mythiques telles que l’UEFA Ligue des champions, l’UEFA Europa League, la nouvelle UEFA Europa Conference League, la CONMEBOL Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana, la Ligue 1, la Premier League, la Bundesliga et LaLiga Santander.

FIFA 22 exploite la technologie HyperMotion. Cette dernière intègre des données de capture de mouvements collectifs et est dotée d’une intelligence évolutive qui dynamise chaque match de FIFA 22. Grâce à la puissance de la PlayStation 5, la jouabilité devient encore plus réaliste, plus réactive et plus fluide que jamais.

Returnal

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER RETURNAL

Returnal est une exclusivité PS5 sorti sur la console le 30 avril 2021. Ce jeu de tir à la troisième personne au genre Roguelike, horreur psychologique vous permet d'incarner une astronaute perdue sur une planète inconnue. Vous devrez jouer des flingues pour vous tirer de ce mauvais pas.

Un jeu d’action, mais aussi de réflexion. La particularité de Returnal est en effet de chambouler complètement les niveaux lorsque vous mourrez. Car oui, il y a une histoire de boucle temporelle. Ajoutez-y une dose d’horreur et vous avez l’un des titres les plus intriguant de disponible sur PS5. Quand Un Jour Sans Fin rencontre Alien.

Resident Evil Village

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER RESIDENT EVIL VILLAGE

Autre titre qui mérite selon nous de figurer dans le top des meilleurs jeux PS5 de 2021, Resident Evil Village. Le jeu de tir à la première personne type survival horror sorti le 7 mai 2021 sur PS4 est développé et édité par Capcom. Il est compatible 4K et prend en charge le Ray Tracing. Les temps de chargement sont quasiment inexistants grâce au SSD. Sans doute l'un des meilleurs jeux PS5 du genre.

L'histoire se déroule quelques années après les événements de Resident Evil 7. Ethan Winters qui a retrouvé sa femme Mia, mène désormais avec leur fille Rose âgée de 6 mois un vie paisible. Ce calme va vite être chamboulé lorsque Chris Redfield et ses hommes font irruption dans la maison, tuent Mia et enlèvent Rose ainsi qu'Ethan évanoui. Une fois qu'il se réveille, Ethan se retrouve près d'un village avec une population monstrueuse et hostile…

Demon's Souls

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER DEMON'S SOULS

Demon's Souls sur PS5 est le remake du jeu éponyme sorti en 2009 sur PlayStation 3. Développé par From Software, celui-ci est le premier de la série “Souls”. Onze ans après avoir défini un nouveau genre, celui de l'Action RPG où aucune victoire n'est facilement acquise.

Cette œuvre renaît, tel son héros, dans une mouture améliorée, peaufinée et sublimée par Bluepoint Software, connu pour le remake de Shadow of the Colossus. Par contre, il va falloir prendre sur soi, puisque le jeu est réputé très difficile. Découvrez ci-dessus la bande-annonce de présentation.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER MARVEL'S SPIDER-MAN MILES MORALES

Ce nouvel épisode se déroule à New-York, le quartier de Harlem, un an après les événements de “Spider-Man” sur PS4. “New York est enneigé et, juste avant les vacances de Noël, une guerre éclate entre une firme énergétique et une armée criminelle high-tech” explique Brian Horton, directeur créatif d'Insomniac Games. Sorti en même temps que la PS5 en novembre 2020, Marvel's Spider-Man Miles Morales a été salué positivement à maintes reprises par la critique.

Le jeu de genre Action-Aventure vous donne l'occasion de parcourir une carte recouverte de neige, de quoi exploiter au maximum les graphismes du jeu. Spider-Man : Miles Morales exploite également toutes les fonctionnalités de la PlayStation 5 avec au notamment le ray tracing qui assure des rendus des plus réalistes qu'il soient (notamment de l'ombre et des faisceaux de lumière), l'audio 3D qui offre une immersion sonore des plus réalistes, et des temps de chargement réduits au maximum grâce à la présence du SSD de la console.

Voilà pour notre sélection des meilleurs jeux PS5 disponibles en 2021. Si vous avez une ou plusieurs pépites à nous faire découvrir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. De la même façon, nous vous invitons également à laisser votre propre top jeux PS5 et vos avis sur les différents titres PS5 auxquels vous avez pu tester ou jouer.

