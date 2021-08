PS5 : quels sont les SSD compatibles avec la console ?

La PS5 permet enfin l'ajout d'un SSD M.2 NVMe afin d'en augmenter sa capacité de stockage. Cela dit, quelques critères de compatibilité sont sont à prendre en compte. Nous vous proposons dans un premier temps de les passer en revue puis en seconde partie de ce guide d'achat, de voir quels sont les SSD M.2 compatibles avec la console de Sony.

Si la PS5 prend officiellement en charge le support de SSD M.2 depuis le 29 juillet, cette nouvelle fonctionnalité est pour l'heure déployée par l'intermédiaire d'une version bêta du firmware de la console. Seuls certains utilisateurs aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en France peuvent pour l'heure en profiter.

Quels sont les prérequis pour installer un SSD M.2 à la PS5 ?

Sony a d'ores et déjà annoncé quelques critères de compatibilité afin que le SSD de type M.2 soit compatible avec la PS5. Avant de passer à l'achat, voici donc les conditions requises à respecter :

Interface : SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4

Capacité : 250 Go à 4 To

Structure de refroidissement : pour utiliser un disque SSD M.2 avec votre console PS5, celui-ci doit être équipé d'un système de dissipation de la chaleur efficace doté d'une structure de refroidissement, comme un dissipateur thermique. Vous pouvez en ajouter un vous-même à votre disque SSD M.2, que celui-ci soit simple ou double face. Il existe également des disques SSD M.2 dotés de structures de refroidissement (comme des dissipateurs thermiques) intégrées.

Vitesse de lecture séquentielle : au moins 5 500 Mo/s recommandée

Largeur du module : 22 mm (25 mm max avec dissipateur inclus)

Format : 2230, 2242, 2260, 2280 et 22110 (type M.2). Les deux premiers chiffres correspondent à la largeur, tandis que les chiffres restants concernent la longueur.

Type de socket : Socket 3 (clé M)

Dimensions : Les dimensions totales avec la structure de refroidissement ne doivent pas dépasser 110 mm (longueur) x 25 mm (largeur) x 11,25 mm (hauteur). Concernant la longueur du SSD, elles peuvent être selon le type de format de : 80 mm, 42 mm, 60 mm, 80 mm, ou 110 mm. Pour la largeur, un SSD M.2 de 22 mm de largeur est requis et la taille totale, structure de refroidissement supplémentaire comprise ne doit pas dépasser 25 mm. Ci-dessous, vous pouvez retrouver les spécifications complètes mises à disposition par Sony concernant les dimensions des SSD M.2.

Quels sont les SSD M.2 compatibles avec la PS5 ?

Les SSD M.2 compatibles officiellement avec la PS5

Pour le moment, seulement quelques SSD M.2 sont officiellement compatibles avec la PS5. Nous les avons listés ci-dessous. En général, les performances qu'ils délivrent sont quasi similaires. Le Seagate FireCuda 530 est un poil plus performant que le WD SN850 et le Gigabyte Aorus 7000s, puisqu'il propose une vitesse de 7300 Mo/s contre 7000 Mo/s pour ces deux derniers.

Western Digital Black SN850

Le SSD de 4ème génération Western Digital Black SN850, dont la compatibilité a été confirmée par Mark Cerby, architecte en chef chez Sony propose une vitesse de lecture de 7000 Mo/s. Avec des capacités allant de 500 Go à 2 To, ce modèle est donc parfaitement adapté à la console de Sony. Voici les tarifs proposé par Amazon selon la capacité de stockage :

500 Go à 185,02 €

1 To à 322,07 €

2 To à 559,69 €

De plus, il inclut également un dissipateur thermique et répond aux spécification concernant les dimensions requises afin qu'il puisse être installé dans la console.

Gigabyte Aorus 7000S

Le constructeur Gibabyte propose également une solution SSD M.2 compatible avec la PS5. C'est le modèle Gigabyte Aorus 7000S interface PCI-Express 4.0 x4 vers lequel il faudra se tourner. Tout comme le WD Black SN850, il offre une vitesse de lecture de 7000 Mo/s et 6850 Mo/s en écriture (en fonction des modèles).

Son radiateur est composé de nanocarbone et d'aluminium afin de proposer une dissipation de la chaleur améliorée pour des performances toujours au top. La version 1 To est proposée à 242,85 € du coté d'Amazon.

Seagate FireCuda 530

Le plus performant mais aussi le premier SSD officiellement certifié compatible avec la PS5, le Firecuda 530 de Seagate offre une vitesse de lecture pouvant atteindre les 7300 Mo/s. Largement au dessus donc des prérequis de 5500 Mo/s que Sony préconise.

Tout comme les modèles présentés précédemment, il est équipé d'un dissipateur thermique pour un refroidissement optimal. Il est décliné en plusieurs capacités de stockage allant de 500 Go à 4 To et des tarifs compris entre 180 et 1180 €.

Les SSD M.2 compatibles officieusement avec la PS5

À présent que nous avons passé en revue les SSD compatibles officiellement avec la PS5, voici quelques modèles qui sont également pris en charge par la console de Sony. Nul besoin qu'un SSD soit certifié compatible avec la PS5 afin qu'il puisse fonctionner correctement avec cette dernière. Il suffit simplement qu'il respecte les spécifications minimales imposées par Sony.

Parmi les modèles qui sont adaptés, on retrouve le Samsung 980 Pro, le PNY XLR8 CS3140 ou bien encore le Sabrent Rocket 4 Plus (livré sans dissipateur thermique). Enfin, notez que les SSD au format M.2 SATA ne sont pas compatibles avec la PS5.

Samsung 980 Pro

Le SSD Samsung 980 Pro est au format 2280 et offre des vitesse de lecture de 7000 Mo/s. Il est donc compatible sans aucun souci avec la console de Sony. Tout comme le Sabrent Rocket 4 Plus, il faudra s'équiper séparément d'un dissipateur technique puisque Samsung n'en propose pas avec son SSD. Ce SSD est proposé dans les capacité de stockage suivantes : 250 Go, 500 Go, 1 To, et 2 To. Les tranches de prix sont comprises entre 80 et 450 € environ.

PNY XLR8 CS3140

Autre modèle de SSD M.2 officieusement compatible avec la PS5, le PNY XLR8 CS3140. Ce dernier est disponible depuis début 2021 et s'avère être l'un des plus rapide et performant du marché. Ce dernier est donc logiquement compatible avec la PS5. Soyez attentifs au dissipateur fourni puisque selon les modèles, il n'est pas adapté pour la console de Sony. On le trouve dans les capacités de stockage de 1, 2 et 4 To à des tarifs compris entre 230 et 690 €.

Sabrent Rocket 4 Plus

Si vous ne connaissez pas encore Sabrent, sachez qu'il s'agit d'un constructeur qui propose des SSD à des prix très agressifs, mais restent tout de même très qualitatifs. Le modèle Rocket 4 Plus est un SSD M.2 qui offre des vitesses de lecture capables d'atteindre théoriquement les 7000 Mo/s, gage de compatibilité assurée avec la PS5.

Tout comme le 980 Pro de Samsung, il est livré sans dissipateur thermique et il faudra donc s'en équiper séparément. Même si la marque en propose un, il semblerait que ce dernier soit trop imposant pour pouvoir être installé dans la PS5. Niveau tarifaire, le modèle 1 To est à 219,99 €, celui de 2 To à 469,99 € et enfin, celui de 4 To à 999,00 €.

