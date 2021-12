Meilleurs jeux Xbox Series X : notre sélection à ne pas rater en 2021 !

Découvrez notre guide d'achat des meilleurs jeux Xbox Series X à avoir en 2021. De Halo Infinite en passant par Battlefield 2042 ou bien encore le magnifique Forza Horizon 5, la console de Microsoft n'a rien à envier au catalogue de jeux de sa rivale, la PlayStation 5. Sans plus attendre, voici notre sélection des meilleurs jeux Xbox Series X du moment.

Meilleur jeu Xbox Series X : notre sélection de meilleurs titres

Bien chanceux sont les joueurs ayant réussi à acheter une Xbox Series X depuis sa sortie. En effet, tout comme sa concurrente la PS5, la console de Microsoft a vite fait l'objet d'une rupture de stock mondiale quelques jours seulement après sa sortie. Si vous faites parti des personnes qui ont pu y mettre la main dessus, vous souhaitez peut-être acheter des nouveaux jeux en complément de ceux que vous avez déjà.

Le moins que l'on puisse dire c'est que la Xbox Series X dispose à l'instar de la PS5 de belles exclusivités. Parmi elles, on peut par exemple citer Halo Infinite, Forza Horizon 5, The Medium ou bien encore Psychonauts 2 et Twelve Minutes. Notre liste de meilleurs jeux Xbox Series X 2021 est bien évidemment non exhaustive. Si votre jeu préféré n'y figure pas, n'hésitez pas à nous le proposer en commentaires.

Forza Horizon 5

On commence notre sélection des meilleurs jeux Xbox Series X avec Foza Horizon 5. Le 5ème opus de la franchise est disponible depuis le 5 novembre 2021 sur les consoles Xbox One, Xbox Series mais aussi sur les PC tournant sous Windows.

Le titre développé par le studio PlayGround Games et Turn 10 Studios, et édité par Xbox Game Studios offre des graphismes toujours aussi époustouflants et un gameplay des plus réussi. Ce jeu de course permet de découvrir un vaste monde ouvert​ et d'explorer un monde plein de contraste et de merveilles.

Parmi les environnements dans lequel évolue le joueur, une grande diversité d'espaces tels que les déserts vivants, des jungles luxuriantes, des cités historiques, des ruines perdues, des plages de sable blanc, de gigantesques canyons et un immense volcan recouvert de neige. Forza Horizon 5 permet de jouer en mode multijoueur, grâce à son mode arcade qui propose de relever des défis saisissants. Sans doute le meilleur jeu de course sur Xbox Series X. ​

Halo Infinite

On passe à présent à une autre exclusivité Microsoft disponible sur Xbox Series X, Xbox One et PC. Halo Infinite, qui sortira le 8 décembre prochain est sans doute LE jeu que tous les fans de la première heure attendent. Ce jeu vidéo de tir à la première personne est développé par le studio 343 Industries avec un nouveau moteur, le Slipspace Engine, en coopération avec SkyBox Labs, studio canadien à qui l'on doit les nouvelles versions et extensions de Age of Empires II: The Age of Kings et de Age of Mythology réalisés en collaboration avec Xbox Game Studios.

Le 19 novembre dernier, nous apprenions qu'il n'y aurait pas de campagne coop et de mode Forge avant mai 2022. Quoiqu'il en soit, le jeu recevra plusieurs mises à jour après sa sortie et devrait être selon le directeur de l'expérience narrative de 343 Industries, Dan Chosich à la hauteur des attentes des joueurs. Dernièrement, il twittait “Beaucoup de gens ont travaillé incroyablement dur sur ce jeu. Dans pas longtemps, il sera là”.

Far Cry 6

Continuons avec Far Cry 6, tout comme Halo Infinite dont la sortie initiale prévue le 18 février 2021 été repoussé au 7 octobre 2021 en raison de la pandémie de Covid-19 est enfin disponible sur Xbox Series X. Le genre du titre est identique à celui de Halo Infinite, à savoir jeu de tir à la première personne, d'action-aventure.

Far Cry 6 est développé par le studio Ubisoft Toronto et édité par Ubisoft. Niveau gameplay, on retrouve le même que celui des volets précédent de la franchise. Le joueur doit former une résistance dans le but de renverser le régime dictatorial en place. Une grande nouveauté pour cet épisode, les cinématiques principales sont dorénavant en vue à la troisième personne plutôt qu'à la première comme c'était le cas jusqu'à présent. De la partie également, un mode multijoueur en coopération.

Twelve Minutes

Peut-être pas le meilleur jeu Xbox Series X de notre sélection, Twelve Minutes à quand même de sérieux arguments à faire valoir. Ce jeu d'aventure est développé par le Nomada et édité par Annapurna Interactive. Il est disponible sur Microsoft Windows, Xbox One et Xbox Series depuis août 2021.

A titre d'information, on doit la réalisation de ce jeu indépendant à Luis Antonio, ancien de chez Rockstar Games et Ubisoft. Ce dernier a également collaboré avec Jonathan Blow sur la réalisation de The Witness. Ce thriller interactif en temps réel et vue verticale, avec une interface simple de type cliquer déposer met en scène une histoire qui commence lors d'une soirée romantique avec votre épouse. La soirée tourne au cauchemar quand inspecteur de police débarque chez vous, accuse votre femme de meurtre et vous bat à mort.

A partir de ce moment, vous êtes transporté au moment exact où vous avez ouvert la porte, enfermé dans une boucle temporelle de douze minutes (Twelve Minutes), condamné à revivre la même terreur encore et encore. Le jeu se déroule dans l'appartement et vous oblige à réagir et interagir face à des évènements pendant ces cycles de 12 minutes, de façon répétée, afin de résoudre un mystère.

The Medium

Autre titre qui mérite de faire parti de notre top meilleurs jeux Xbox Series : The Medium. Pour les fans de frissons, ce jeu d’horreur psychologique joué à la troisième personne, disponible sur Xbox Series X depuis le 28 janvier 2021. Dans The Medium, vous incarnez Marianne, une médium capable de voyager dans le royaume des esprits.

À mi-chemin entre le monde des vivants et celui des esprits, vous serez hanté par le meurtre d’un enfant qui vous poussera à vous rendre dans une mystérieuse station hôtelière abandonnée. The Medium dont l’atmosphère oppressante et troublante ne laissera aucun joueur indifférent. A noter qu'il existe aussi une version physique du jeu en édition spéciale. Cette dernière comprend un fourreau personnalisé, un Steelbook, la bande sonore officielle ainsi qu'un Artbook de 32 pages.

Call of Duty Vanguard

Nous ne pouvions pas ne pas sélectionner un titre de la franchise COD pour notre top jeux Xbox Series X. Logiquement, nous avons choisi le huitième volet de la série, Call of Duty Vanguard, même si les critiques ont préféré Warzone qui est lui aussi un excellent jeu dans le genre battle royale.

Ce cru 2021 est par Sledgehammer Games. Le joueur se retrouve durant la seconde Guerre mondiale, au milieu de combats sanglants et, grande première, aux 4 coins du monde. Le jeu propose également des combats aériens au-dessus du Pacifique, parachutage en terres françaises, défense de Stalingrad avec la précision d'un sniper, et campagnes en Afrique du Nord.

À travers une campagne solo captivante, un groupe de soldats d'élite venus de pays différents feront face à la grave menace qui pèse sur le monde. Les joueurs pourront aussi profiter de l'expérience multijoueur emblématique de Call of Duty, ainsi que de l'incroyable nouvelle expérience Zombies développée par Treyarch. Un des meilleurs jeux Xbox Series X à posséder absolument.

Mass Effect Édition Légendaire

Dans Mass Effect Légendary Edition, revivez la légende du commandant Shepard et redécouvrez la trilogie mythique. Cette version entièrement remasterisée et optimisée en 4K ultra HD inclut tout le contenu solo de base et les DLC de Mass Effect, Mass Effect 2 et Mass Effect 3. Tout le contenu additionnel tels que les armes, les armures et les packs promotionnels.

Développé par BioWare et édité par Electronic Arts, cette remastérisation des trois premier jeux de la série Mass Effect à été annoncé le 7 novembre 2020, et est disponible sur Xbox Series, Xbox One et PC Windows depuis le 14 mai 2021. Un jeu Xbox Series X qui plaira aux fans de jeux de rôle / action intense à posséder absolument sur Xbox Series X.

Assassin's Creed Valhalla

Disponible depuis le 19 novembre 2020 sur Xbox Series X, Assassin's Creed Vahalla est un jeu d'action-aventure et de rôle, développé par Ubisoft Montréal et édité par Ubisoft. Il s'agit du 12ème opus de la franchise. L'action principale du jeu se déroule pendant l'ère des vikings, à la fin du IXème siècle.

Dans Assassin's Creed Valhalla, vous incarnerez Eivor, redoutable Viking dont l'esprit a été bercé, dès sa plus tendre enfance, par de glorieux récits de combats. Vous explorerez un dynamique et splendide monde ouvert situé dans la violente Angleterre médiévale des Âges obscurs. Vous mènerez des raids contre vos ennemis, ferez prospérer votre peuple, et affermirez votre pouvoir politique en vue de vous assurer une place parmi les dieux, au Valhalla.

Psychonauts 2

On continue notre top meilleur jeu Xbox Series X avex Psychonauts 2. Ce jeu d'action-aventure est la suite de Psychonauts. Il est développé par le studio Double Fine Productions et édité par Xbox Game Studios. Il est disponible depuis le 25 août 2021 sur Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series.

Psychonauts 2 est un jeu d'aventure de plateforme qui mélange missions étranges et conspirations mystérieuses. Il propose un style cinématographique et des tonnes de pouvoirs psychiques personnalisables. Dans Psychonauts2, il y a autant de danger que d’excitation et de rire pendant que les joueurs guident Raz dans un voyage à travers l’esprit d’amis et d’ennemis dans une quête pour vaincre un médium meurtrier et maléfique.

Les Gardiens de la Galaxie

Enfin, on termine notre sélection de meilleurs jeux Xbox Series du moment avec l'excellent “Marvel'S Guardians Of The Galaxy” en bon français, “Les gardiens de la Galaxie”. De genre action-aventure, le titre est développé par le studio Eidos Montréal et édité par Square Enix. Il est disponible depuis 26 octobre 2021 sur les plateformes Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch (cloud1) et GeForce Now.2,3.

Dans Les Gardiens de la Galaxie, le joueur incarne Peter Quill, alias Star-Lord, un super-héros de l'univers Marvel. Tous les coups sont permis pour sauver l'univers avec l'aide des autres super héros présents dans le jeu. Gamora, fille adoptive de Thanos, Drax, le guerrier désormais légendaire, Rocket Raccoon, issu d'expérience génétiques Kree et Groot, dernier représentant de son espèce sont de la partie. Au sein de cette équipe, Star-Lord fait figure de leader.

Concernant le système du jeu, le joueur ne peut contrôler que Star-Lord dans les combats et dans les phases d'exploration. Même si le contrôle direct des autres Gardiens est impossible, il peut cependant agir sur les actions de ces derniers en leur donnant des ordres (soulever un objet, réparer un terminal, utiliser une attaque…).

