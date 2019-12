Meilleurs jeux PS4 : notre sélection à ne pas rater en 2020 !

Voici notre guide d’achat des meilleurs jeux disponibles sur PS4 en 2019 ! Action, horreur, RPG, jeu de combat, de survie, de tir,…il y en a pour tous les goûts dans notre sélection. Que vous soyez plutôt Death Stranding, Call of Duty Modern Warfare ou Borderlands 3, on vous a préparé la liste des meilleurs jeux 2020 ! C’est parti !

C’est arrivé ! Vous venez de finir le dernier jeu vidéo PS4 que votre copine ou votre copain vous a offert à votre anniversaire. Pas de panique : il existe encore de nombreux chefs d’oeuvre que vous n’avez pas encore testé. La liste ci-dessous contient à la fois des jeux récents, ceux sortis cette année. Si votre jeu préféré ne s’y trouve pas, n’hésitez pas à nous le proposer en commentaires.

Death Stranding

Death Stranding est un jeu d’aventure en monde ouvert pour PS4. Le jeu sort officiellement en France le 8 novembre 2019. Il est développé par Hideo Kojima, père de la série Metal Gear Solid et édité par Sony Interactive Entertainment. Il dispose d’un mode solo et d’un mode en ligne avec une nouvelle forme de coopération entre les joueurs.

Ce jeu est réservé à un public adulte (PEGI 18), puisqu’il comporte des scènes de violence crue, de meurtre apparemment sans motivation ou de violence contre des personnages sans défense. La glorification des drogues illégales et les contacts sexuels explicites entrent également dans cette tranche d’âge.

Call of Duty : Modern Warfare

Avec plus de 600 millions de dollars de recettes en 3 jours, Call of Duty Modern Warfare est un titre incontournable à posséder sur PS4 en 2019. Ce jeu propose une expérience épique, revue de fond en comble. Dans ce nouvel opus, vous pourrez plonger dans l’expérience en ligne ultime avec le célèbre mode Multijoueur adoubé par les fans, ou prendre part à une série d’opérations d’élite en coopération accessibles pour les joueurs de tous niveaux.

Dans le mode solo, vous incarnerez des agents d’élite des forces spéciales pris dans l’engrenage haletant d’un conflit à l’échelle globale qui menace l’équilibre du pouvoir. Call of Duty: Modern Warfare vous entraînera dans une expérience à l’intensité inédite, brute, sombre et provocatrice. Le jeu met en avant la nature changeante de la guerre contemporaine. Classé PEGI18, il est réservé à un public adulte.

Borderlands 3

Borderlands 3 est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par Gearbox Software et édité par 2K Games. Le jeu classé PEGI 18 est destiné à un public adulte. Contrairement aux épisodes précédents, vous pourrez visiter Prométhée. Une planète est la zone où Atlas a découvert la première Arche, un des éléments importants de la série.

Mortal Kombat 11

Si vous êtes fan de jeu de combat, impossible de passer à coté de Mortal Kombat 11 sur PS4. Mortal Kombat est de retour dans un nouvel épisode de la série emblématique, plus explosif que jamais ! Découvrez les toutes nouvelles variantes de personnages qui vous permettront de modifier vos Kombattants comme jamais auparavant, afin qu’ils soient entièrement à votre image.

Grâce au nouveau moteur graphique, vous participerez à une expérience époustouflante et criante de réalisme qui vous plongera au coeur du combat. Enfin, avec sa liste de nouveaux Kombattants et le retour des Kombattants Klassiques, Mortal Kombat 11 vous fera découvrir des cinématiques époustouflantes dans son mode histoire, qui fait suite à l’univers de la saga épique, commencée il y a plus de 25 ans.

Sekiro: Shadows Die Twice

Remontez le temps et découvrez le Japon Sengoku de la fin du XVIème siècle, une période brutale, sanglante et pleine de conflits meurtriers. Alors que la tension monte, une nouvelle histoire passionnante se déroule au milieu du chaos : celle de Sekiro Shadows Die Twice, la nouvelle expérience sombre et torturée développée par les équipes renommées de FromSoftware, créateurs de Bloodborne et de la série Dark Souls. Réalisé par Hidetaka Miyazaki, Sekir : Shadows Die Twice est un jeu d’action-aventure à la troisième personne comprenant des éléments de jeu de rôle.

Crash Team Racing: Nitro-Fueled

Remaster de Crash Team Racing, paru en 1999 sur PlayStation, Crash Team Racing Nitro-Fueled sur PS4 est disponible depuis le 21 juin 2019, sur la dernière console de Sony. Les nostalgiques auront le plaisir de retrouver tous les modes de jeu originaux, ainsi que les personnages, circuits, bonus, armes et contrôles de l’époque.

Le jeu classé PEGI 3 est accessible tous public. Il propose un mode solo mais aussi un mode de jeu en ligne pour jouer avec vos amis et pulvérisez vos adversaires dans les classements en ligne. Des nouveaux karts et circuits inédits qui n’existaient pas dans la version originale sont également au programme de ce nouveau titre. Un must have !

Days Gone

Déconseillé aux moins de 12 ans (PEGI 12), le jeu Days Gone sur PS4 vous permet d’incarner Deacon St. John, un ancien motard hors-la-loi dans un univers post-apocalyptique dévasté par une pandémie globale et infesté de mutants. Ce dernier quitte les campements sécurisés pour les routes du nord-ouest pacifique des Etats-Unis.

Le jeu, de genre action-aventure, survival horror repose sur un monde ouvert massif avec 6 régions et une météo dynamique et imprévisible qui aura un énorme impact sur le gameplay tout comme le cycle jour / nuit. Le gameplay est disponible seulement en solo.

PES 2020, est disponible depuis le 10 septembre 2019 sur les consoles de jeu PS4 et Xbox One. Il s’agit du dernier opus de la simulation de football. Le jeu intègre une série de nouveautés telles qu’une version remasterisée de la Master League et le style de Ronaldinho avec son lot de mouvements et de techniques. De nouvelles techniques de dribble impressionnantes font leur apparition, de même qu’une physique de balle d’une grande précision qui va permettre un niveau de contrôle en jeu jamais atteint auparavant.

Kingdom Hearts III

Sorti le 29 janvier 2019, Kingdom Hearts 3 est un est un jeu vidéo d’action-RPG développé et édité par Square Enix. L’histoire prend place directement après Dream Drop Distance et Sora part à la recherche de la « clé pour faire revenir les cœurs », pendant que Riku et Mickey cherchent des porteurs de la Keyblade.

Pour les fans de jeux de action-RPG, plates-formes, le jeu vous fait voyager à travers divers mondes Disney et Pixar avec Sora, un jeune garçon qui a hérité sans le savoir d’un pouvoir extraordinaire.

Resident Evil 2 Remake

20 après la sortie du jeu original, Capcom sort un remake de l’épisode 2 de la saga horrifique Resident Evil. Via cette édition, vous vous replongerez dans l’univers du jeu, dans cette version remasterisée proposant des graphismes en phase avec la génération actuelle des consoles. Il ne s’agit pas simplement d’une version améliorée graphiquement, puisque le jeu en lui même propose des énigmes repensées avec des graphismes 3D sublimes.

On retrouve également deux campagnes indépendantes l’une de l’autre pour les protagonistes Léon et Claire. Ainsi, rien de ce que vous ferez n’alternera le cours de la vie de l’autre. Une nouveauté par rapport à l’opus sortie il y a une vingtaine d’années puisque à l’époque, les actions de l’un avaient un impact sur l’histoire de l’autre.