Manette DualSense PS5 et accessoires pour PlayStation 5 : où les acheter ?

La PS5 dispose d'un grand nombre d'accessoires. En plus de la nouvelle manette DualSense PS5, on a également la station de rechargement pour deux manettes, la caméra HD, le casque-Micro sans-Fil PULSE 3D ou bien encore la télécommande. On fait le point sur les marchands qui proposent la manette DualSense PS5 et tous les accessoires de la PlayStation 5 au meilleur prix.

🤔Quels sont les accessoires pour la PS5 ?

Après avoir dévoilé le prix et la date de sortie de la PS5, Sony a publié les tarifs des différents accessoires PS5 compatibles avec la console. Les prix vont de 29,99 € pour la télécommande et la station de recharge pour manettes DualSense 5, jusqu'à 99,99 € pour le nouveau casque sans fil PULSE 3D. Voici un petit récapitulatif :

Une manette sans fil DualSense au prix de 69,99€

au prix de 69,99€ Un casque sans fil PULSE 3D au prix de 99,99 €

au prix de 99,99 € Une caméra HD avec deux objectifs 1080p au prix de 59,99€

au prix de 59,99€ Une télécommande au prix de 29,99€

au prix de 29,99€ Un station de recharge DualSense pour recharger deux manettes sans fil au prix de 29,99€

🎮Où acheter la manette DualSense PS5 au meilleur prix ?

On commence avec l'accessoire indispensable pour pouvoir jouer sur la console : la nouvelle manette DualSense PS5. La console est livrée avec un seul exemplaire. Si vous souhaitez jouez à plusieurs, il faudra en acquérir au moins une de plus. Proposée à un prix de départ de 69,99 €, la manette DualSense PS5 est au meilleur prix chez Auchan au tarif de 64,99 €.

La DualSense PS5 embarque un microphone et une sortie casque. La touche Create vous permet de capturer et diffuser vos moments de gaming les plus épiques. L'accéléromètre et le gyroscope intégrés vous permettent de profiter de la détection de mouvements intuitive dans les jeux compatibles.

Enfin, les nouvelles gâchettes adpatatives offrent différents niveaux de force et tension lorsque vous interagissez avec votre équipement et les environnements dans les jeux.

🔋Ou acheter la station de rechargement pour manettes DualSense PS5 au meilleur prix ?

Idéale pour ne jamais être en panne de batterie et éviter les câbles qui traînent, la station de recharge pour manettes DualSense PS5 vous permet de recharger rapidement deux manettes simultanément, de même façon que si vous les aviez connectées à votre console PS5.

Elle permet également de libérer des ports USB sans limiter vos performances. Proposée à 39,99 €, le meilleur prix pour acheter la station de recharge pour DualSense 5 est du coté de l'enseigne Auchan au tarif de 29,99 €.

🎥Où acheter la caméra HD pour PS5 au meilleur prix ?

Autre accessoire indispensable pour enrichir l'expérience de jeu des joueurs, la caméra HD pour PS5. Cette caméra HD conçu pour la PS5 embarque deux lentilles qui permettent la en 1080p ainsi qu'un support intégré. fonctionnant avec la technologie de suppression de l'arrière-plan de la PS5, elle vous permet d'être au centre de l'action.

La touche Create de la manette DualSense PS5 vous permet de créer rapidement et en deux temps trois mouvements un enregistrement ou une diffusion de vous-même et de votre session de jeu.. Elle est disponible au prix de 59,99 €.

🎧Où acheter le casque-micro sans fil PULSE 3D pour PS5 au meilleur prix ?

Le casque-micro sans Fil PULSE 3D pour PS5 est l'accessoire idéal pour les personnes souhait obtenir une expérience immersive totale dans leurs sessions de jeu. Spécialement conçue pour offrir du son en 3D sur la PS5, ce dernier embarque la technologie Tempest 3D AudioTech, qui permet de vous plonger dans des univers sonores immersifs où vous aurez l'impression que les sons viennent de toutes les directions. Son prix : 99,99 €.

💰Où acheter la télécommande PS5 au meilleur prix ?

Enfin, la télécommande pour PS5 se destine pour le multimédia. Elle vous permet d'accédez et contrôler plus facilement qu'avec la manette, vos médias grâce aux touches intégrées lecture/pause, avance rapide et retour rapide. Elle est en outre utilisable avec votre TV et vous permet de régler le volume et les paramètres d'alimentation de cette dernière grâce au transmetteur IR intégré. Commercialisée au tarif de 39,99 €, c'est une nouvelle fois Auchan qui la propose au meilleur prix : 29,99 €.

