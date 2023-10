Marvel’s Spider-Man 2 : où précommander cette exclu PS5 au meilleur prix ?

La franchise Marvel’s Spider-Man est l’une des plus importantes pour Sony. Le premier épisode a connu un gros succès sur la PS4 et Marvel’s Spider-Man : Miles Morales était l’un des jeux proposés pour le lancement de la PS5. Le nouvel épisode, Marvel’s Spider-Man 2, est donc très attendu des gamers qui cherchent dès à présent à le précommander. On vous explique dans cet article où l’acheter au meilleur prix.

💰 Où précommander Marvel’s Spider-Man 2 moins cher sur internet ?

Marvel’s Spider-Man 2 au meilleur prix E.Leclerc 61.49€ Découvrir l'offre

Cultura 69.99€ Découvrir l'offre

Fnac 69.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 69.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 75.19€ Découvrir l'offre

Boulanger 79.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 82.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Sorti en 2018, Marvel’s Spider-Man avait mis d’accord les joueurs et les critiques de jeu vidéo du monde entier. Il est unanimement considéré comme l’un des meilleurs jeux sur PS4, si ce n’est le meilleur. Deux ans après, à l’occasion de la sortie de la PS5, l’éditeur Insomniac Games ravivaient une nouvelle fois les fans avec Marvel’s Spider-Man : Miles Morales. Mais c’est seulement cette année que sort la véritable suite du premier épisode : Marvel’s Spider-Man 2.

Ce nouveau jeu est une exclusivité PS5 et il sortira le 20 octobre 2023 au prix officiel de 79,99 euros. Pour autant, il est déjà disponible en précommande chez tous les principaux revendeurs et il est possible de se le procurer pour beaucoup moins cher.

Comme souvent, c’est E.Leclerc qui dégaine le prix le moins cher puisqu’il est disponible pour seulement 60,90 euros, soit une belle économie de 19 euros ! La Fnac propose également une très belle promotion sur Marvel’s Spider-Man 2, surtout si vous êtes détenteur de la carte Fnac+. En effet, le jeu est en vente à 69,99 euros mais la Fnac vous crédite automatiquement 15 euros sur votre compte de fidélité. En plus, vous recevrez un magazine Spider-Man Hors-série et vous aurez un DLC offert avec 2 tenues en exclusivité + le gadget attrape-toile + 3 points de compétences.

Marvel’s Spider-Man 2 : est-ce le nouveau hit de la PS5 ?

Difficile de se prononcer à coup sûr avant même sa sortie, mais il est certain que Sony et l’éditeur Insomniac Games ont tout fait pour sortir un jeu AAA le plus réussi possible pour convaincre à la fois les gamers et le grand public. L’un des principaux points forts de ce titre est la possibilité de switcher en plein milieu de l’action entre les deux personnages principaux de la saga : Peter Parker et Miles Morales. Le plaisir de se balancer entre les grattes-ciels de New York va aussi être décuplé puisque le monde ouvert est deux fois plus grand. Vous aurez même le plaisir de planer grâce à l’ajout d’un costume wingsuit.

À lire également : Découvrez notre sélection des meilleurs jeux PS5.