God of War Ragnarök est l'un des jeux les plus attendus de ce début de génération de la PS5. Mais de nombreuses questions restent en suspens sur le titre exclusif PlayStation : quand va-t-il sortir, pourra-t-on y jouer sur PS4, quelles sont les évolutions de gameplay et quelle est son intrigue ? Des interrogations auxquelles nous tentons de répondre dans ce récapitulatif.

Sorti en 2018, God of War a été l'un des plus grands succès de la PS4. Le titre a raflé un nombre incroyable de récompenses (dont le jeu de l'année aux Game Awards) et a su réconcilier les joueurs avec la licence grâce à un renouveau insufflé par les développeurs de Santa Monica Studio. Les joueurs attendent désormais avec impatience la suite des aventures de Kratos.

📅 Quand sort God of War Ragnarok ?

La date de sortie de God of War Ragnarok avait été teasée par Sony à l'automne 2020, qui laissait alors entendre que le jeu serait disponible en 2021. Mais God of War Ragnarok a finalement été repoussé à 2022, a récemment communiqué Sony, qui explique son choix par la volonté de délivrer un jeu le mieux peaufiné possible, sans pour autant épuiser les équipes de développement et avoir recours au crunch.

Gran Turismo 7 a déjà été reporté de 2021 à 2022, laissant finalement le catalogue de titres first party de la PS5 relativement maigre cette année. Outre la sortie de Ratchet & Clank: Rift Apart le 11 juin, la PS5 n'accueillera donc que Horizon Forbidden West (s'il n'est pas lui aussi décalé) comme sortie majeure d'ici la fin 2021.

🕹 God of War Ragnarok est-il disponible sur PS4 ?

“Nous croyons dans les générations”, avait déclaré Jim Ryan il y a un, avant le lancement de la PS5. Il expliquait alors que, très rapidement, les titres first party PlayStation ne sortiraient que sur PS5, car ceux-ci seraient conçus de manière à bénéficier de nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances que ne peuvent apporter les anciennes générations. Une communication qui allait à l'opposé de l'idéologie de Xbox, qui promettait de son côté que les titres développés par ses studios sortiraient sur Xbox One et Xbox Series durant au moins deux ans.

Sony avait d'ailleurs annoncé en septembre 2020 que God of War Ragnarok serait une exclusivité PS5. Pour se contredire 9 mois plus tard, puisque c'est officiel, God of War Ragnarok sortira sur PS4 et non pas seulement sur PS5. Le constructeur japonais se justifie en déclarant qu'il ne pouvait pas se permettre d'abandonner un parc de 110 millions de PS4, que ce soit du point de vue des joueurs, alors que la PS5 est toujours en rupture de stock, ou du point de vue économique pour Sony, qui écoulerait bien moins de copies du jeu s'il demeurait une exclusivité PS5.

Sony n'aura pas le droit à l'erreur, et la version pour PS4 et PS4 Pro devra être optimisée aux petits oignons pour éviter les critiques et la colère des utilisateurs. L'éditeur japonais ne peut pas se permettre de sortir un God of War Ragnarok qui tournerait mal sous PS4, alors qu'il refuse toujours de vendre la version PS4 de Cyberpunk 2077 sur son PlayStation Store à cause des problèmes de performances constatées sur la old gen.

🎮 Gameplay et intrigue de God of War Ragnarok

À quoi va ressembler God of War Ragnarok et quelle sera l'expérience de jeu proposée ? À l'heure à laquelle, Sony n'a rien dévoilé du gameplay du titre. Étant donné l'excellent accueil reçu par God of War, on peut se douter qu'il n'y aura pas de révolution en termes de mécaniques de jeu avec cet opus, qui devrait reprendre les solides bases laissées par son prédécesseur. Un sentiment qui se confirme avec l'annonce de la sortie de God of War Ragnarok, qui va forcément limiter les possibilités laissées développeurs puisque le titre doit être capable de tourner sur des consoles lancées en 2013.

En analysant des offres d'emploi émises par Santa Monica Studio, on comprend que le système de combat de God of War devrait en partie être réexploité dans God of War Ragnarok. Mais les animations des mouvements en combat devraient être améliorées avec cette version afin de gagner en réalisme et de donner une sensation de vitesse et de puissance.

Tout indique que Kratos fera son retour dans cet épisode, probablement une nouvelle fois avec son fils. Reste à savoir quand les événements de Ragnarok se tiendront : juste après la fin de God of War ou un certain temps plus tard ? On devrait en tout cas en apprendre plus sur Atreus, dont les origines de sa mère nous ont été révélées dans le dernier jeu. Celle-ci pourrait également faire partie de l'intrigue.

Rappelons par ailleurs que dans la mythologie nordique, Ragnarok renvoie à une prophétie de fin du monde, comprenant un hiver de trois ans sans soleil, des catastrophes naturelles et une grande bataille lors de laquelle dieux, valkyries et monstres doivent s'affronter.

🎞 God of War Ragnarok : trailers et bandes-annonces

Contrairement à Horizon Forbidden West, Sony s'est montré avare en images en ce qui concerne God of War Ragnarok. Nous n'avons pour le moment droit qu'à la vidéo d'annonce du jeu qui a clôturé la conférence State of Play de septembre 2020, dans laquelle on ne voit pas d'image du jeu, la séquence se contentant d'un “Ragnarok is coming”. Nous ne manquerons pas d'ajouter les prochains trailers et bandes-annonces à cet article dès qu'ils seront publiés par Sony.