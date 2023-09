Précommande EA Sports FC 24 moins cher : où acheter le remplaçant de FIFA 24 au meilleur prix ?

EA Sports FC 24 (et non FIFA 24) sortira le 29 septembre 2023. En attendant, vous pouvez toujours le précommander. Le jeu est disponible en ligne chez les différents revendeurs. On vous dit où l'acheter au meilleur prix.

C'est la fin d'une ère pour le plus populaire des jeux de simulation de foot. Pas de FIFA 24 cette année : place à EA Sports FC 24. Ce changement n'est certes pas anodin, mais il n'aura que très peu d'impact sur l'expérience de jeu. Si le nom n'est plus le même, le contenu et les modes de jeu ne changent pas.

Vous êtes impatient de découvrir le nouveau EA Sports FC 24 manette en main ? Il est en précommande pour une sortie mondiale le 29 septembre 2023. Mais ceux qui auront commandé la version Ultimate pourront y jouer dès le 22 septembre 2023 en accès anticipé.

Où acheter EA Sports FC 24 au meilleur prix ?

La version standard d'EA Sports FC 24 est proposée au prix conseillé de 79,99 € sur PS5, PS4, Xbox Series X/S et Xbox One. Sur PC, son prix conseillé est de 69,99 € et il est de 59,99 € pour la Nintendo Switch. Mais le jeu est déjà moins cher sur plusieurs boutiques en ligne.

EA SPORTS FC 24 (PS5) - Edition Standard 50.37€ Voir 59.99€ Voir 60.99€ Voir 69.99€ Voir 69.99€ Voir 72.9€ Voir 75.76€ Voir 79.99€ Voir Plus d'offres EA SPORTS FC 24 (PS4) - Edition Standard 50.37€ Voir 60.99€ Voir 69.99€ Voir 69.99€ Voir 69.99€ Voir 71.95€ Voir 75.76€ Voir 79.99€ Voir Plus d'offres

EA Sports FC 24 (Xbox Series X/S, One) - Edition Standard 50.37€ Voir 59.99€ Voir 69.98€ Voir 69.99€ Voir 69.99€ Voir 79.99€ Voir 85.63€ Voir Plus d'offres EA Sports FC 24 PC - Edition Standard 69.98€ Voir 69.99€ Voir 69.99€ Voir

Le meilleur prix d'EA Sports FC 24 est de 60,99 € en ce moment sur Amazon et E.Leclerc. Quant à la version Ultimate, elle est proposée au prix conseillé de 110 €. Notez que cette version donne doit à quelques avantages non disponibles avec l'édition standard.

EA Sports FC 24 (Nintendo Switch) - Edition Standard E.Leclerc 35.29€ Découvrir l'offre

Amazon 45.99€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 54.28€ Découvrir l'offre

Cultura 54.99€ Découvrir l'offre

Fnac 54.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 54.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 56.76€ Découvrir l'offre

Boulanger 59.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

En plus de l'accès anticipé 7 jours à l'avance, elle donne droit à : 4 600 Points FC, un accès à la Campagne Nike Ultimate Team, un joueur de la TOTW 1 (Ultimate Team), accès au maillot Nike X EA Sports FC et enfin à un joueur Nike Ultimate Team en prêt pendant 24 matchs.

Quelles sont les nouveautés d'EA Sports FC 24 qui remplace FIFA 24 cette année ?

Nous vous l'annoncions plus haut : EA Sports FC 24 ne va pas bouleverser l'expérience de jeu des précédents FIFA. On retrouvera les modes traditionnels, y compris Ultimate Team, Carrière (joueur ou manager), Volta ou encore Clubs (anciennement Clubs Pro). Notez que ce dernier est désormais compatible avec le Cross-Play.

S'il perd le nom FIFA, Electronic Arts assure avoir conservé toutes les autres licences qui font l'attrait du jeu. Vous retrouverez donc plus de 700 clubs, 100 stades, 19 000 joueurs masculins et féminins, les clubs avec leurs vrais noms, plus de 30 championnats dont les plus grands d'Europe, etc.

Le jeu est toujours alimenté par le moteur Frosbite, la technologie Hypermotion V et les Play Styles pour une expérience de jeu toujours aussi plaisante.