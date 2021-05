PS5 : Sony prépare plus de 25 jeux exclusifs

Sony développe actuellement plus de 25 jeux exclusifs pour la PS5. Afin de rassurer les joueurs ayant investi dans la console, Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, a assuré qu'un vaste catalogue de titres est actuellement en développement chez les studios de la firme.

Actuellement, les jeux exclusifs à la PS5 se comptent sur les doigts de la main. Seuls les jeux Demon's Souls, Astro's Playroom ou encore Destruction All Star sont uniquement disponibles sur la console de salon. D'autres titres populaires, comme Returnal et Marvel's Spider-Man : Miles Morales, sont sortis sur PS5 en exclusivité mais sont aussi disponibles sur la PS4. De facto, les joueurs pourraient être tentés de ne pas investir tout de suite dans une console next-gen.

Comme on pouvait s'y attendre, Sony cherche à gonfler le catalogue de jeux exclusifs de la PS5. Interrogé par nos confrères de Wired, Hermen Hulst affirme que plus de 25 jeux sont en cours de développement. “Il y a une quantité incroyable de variété provenant de différentes régions” avance Hermen Hulst, précisant que Sony mise sur des genres différents. Bref, il y en aura pour tous les goûts.

50% des jeux PS5 exclusifs développés par Sony sont de nouvelles licences

Cerise sur le gâteau, la moitié des titres en développement sont des nouvelles licences. Evidemment, les jeux annoncés par Hermen Hulst comprennent à la fois les productions développées par les studios internes de Sony et les titres conçus par des studios externes, comme Lucid Games ou encore Housemarque. On imagine que Sony ne tardera pas à annoncer ces productions lors d'une conférence.

Parmi les jeux exclusifs attendus sur PS5 dans les mois à venir, on trouve Kena Bridge of Spirit, un jeu d'aventure qui sortira le 24 août 2021, Deathloop, un jeu de tir qui arrive le 21 mai, Solar Ash, Sifu ou encore Five Nights at Freddy's: Security Breach. Á priori, ces titres ne sont pas compris dans la liste de 25 jeux teasés par Hermen Hulst. On vous en dit plus dès que possible sur les futurs exclus de la PS5. En attendant plus d'informations, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : Wired