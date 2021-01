Précommande Resident Evil Village : où l’acheter au meilleur prix ?

Resident Evil Village, nouvel opus de la sage signé Capcom arrive en France le 7 mai 2021 sur les plateformes PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Pour les personnes désirant le recevoir le jour de sa sortie, elles peuvent dès à présent le précommander auprès d'un grand nombre d'enseignes. On fait le point sur les meilleures offres qui permettent de l'acheter au meilleur prix.

💰Resident Evil Village : où l'acheter au prix le moins cher ?

Si vous envisagez d'acheter le prochain opus Resident Evil Village, prévu pour une sortie en France le 7 mai 2021, vous pouvez le précommander dès aujourd'hui auprès de quelques enseignes. On le trouve du coté de la Fnac qui le propose à 69,99 € avec 10 euros offerts aux adhérents sur leur compte fidélité mais aussi sur l'enseigne en ligne Cdiscount.

Les joueurs de PS5 peuvent d’ores et déjà télécharger une démo exclusive du jeu. Nommée Maiden, elle n’est pas un extrait de l'aventure, mais une séquence pensée pour nous plonger dans l’ambiance. Une « vraie » démo arrivera un peu plus tard, cette fois sur toutes les plateformes.

🔎Que contient l'édition standard Resident Evil Village ?

Dans l'édition standard du jeu, on retrouve bien évidemment le jeu, et si vous achetez la version PS4, vous pourrez profiter de la version PS5 une fois qu'elle sortira. Pour le jeu sur Xbox One, la version Xbox Series X sera également offerte lors de sa sortie. Pour toute précommande, vous avez aussi droit à un bonus incluant l’accessoire d’arme Mr. Raccoon et un kit de survie, et même une mini bande-son numérique. Des édition Deluxe et Collector sont également prévues, nous mettrons les offres permettant de les précommander une fois qu'elles seront disponibles.