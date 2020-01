PS5 : date de sortie, prix et fiche technique

La PS5 est la prochaine génération de console de salon développée par Sony. Attendue fin 2020, la PlayStation 5 va rivaliser avec la Xbox Scarlett de Microsoft. Au menu de la console nippone, on trouve du Ray Tracing, une DualShock revue et plus immersive, des temps de chargement réduits et un lecteur Blu-Ray 4K. Date de sortie, prix et fiche technique…On vous dit tout ce que l’on sait déjà sur la PS5.

Avec la sortie de la Xbox One X, on pouvait croire que Sony était sous pression. Ce serait sous-estimer le catalogue des PlayStation 4 qui continuent de se vendre très bien et la popularité, plus globalement, de La PS4 est la 2ème console la plus vendue de tous les temps, derrière la PS2. Sony est pourtant prêt puisqu’il doit lancer une PS5 dès la fin de l’année 2020. Selon la firme nippone, la PlayStation 5 sera la console la plus rapide au monde.

La PS5 devrait être lancée le 20 novembre 2020 au prix de 499€. La marque cherche évidemment à profiter de la lucrative période de fin d’année pour écouler le plus de consoles possible. La date de sortie dépend aussi probablement de la fenêtre de lancement annoncée de la Xbox Scarlett de Microsoft, qui est attendue à la même période. Un critère indispensable alors que la firme nippone compte bien à terme dépasser avec la PS5 les 100 millions de ventes de la PS4.

Les revendeurs n’ont pas attendu d’annonces officielles et s’apprêtent déjà à lancer les précommandes de la PS5. C’est le cas des magasins Game, Best Buy ou encore Game Mania, situés au Pays-Bas.

Liste des jeux au lancement de la PS5

Pour l’instant seuls deux jeux ont été annoncés :

Fiche technique

Des informations commencent à filtrer autour de la prochaine console de Sony. Voici ce qui est sûr et ce qui relève de la rumeur.

Ce qui est déjà sûr

Mark Cerny, architecte en chef de PlayStation, a confirmé quelques éléments très intéressants de la fiche technique à Wired. Ainsi on apprend que la console sera capable de délivrer des graphismes en 8K avec Ray Tracing et audio 3D. Il détaille ainsi certains points précis de sa fiche technique :

SoC AMD Ryzen 3e génération (7nm, Zen 2 + GPU Navi)

Stockage interne SSD « ultrarapide »

Ray Tracing géré par un GPU dédié signé AMD

8K

Rétrocompatibilité avec les jeux PS4

Son 3D

Un lecture Blu-Ray 4K

Le résultat, selon un journaliste de Wired qui a pu brièvement tester un prototype, ce sont des temps de chargement réduits à moins d’une seconde. Sony a rapidement tenu à confirmer l’information. Lors d’une présentation, Sony a comparé les temps de chargement de la PS5 avec ceux de la PS4 Pro. Il ne faut ainsi que 0,83 seconde pour charger Spider-Man, contre 8,10 secondes pour la PS4 Pro. De plus, la PS5 permettra aux joueurs d’installer uniquement certaines parties d’un jeu afin de réduire les temps de chargement. Cette question des temps de chargement semble placer la PS5 et Stadia sur un pied d’égalité.

En outre, grâce au ray tracing, la console devrait profiter d’un bien meilleur rendu des jeux de lumière. Cette technologie est bien connue des joueurs PC, puisqu’elle est présente au sein des cartes graphiques RTX de Nvidia. Sony a cependant confié la conception de sa puce graphique à AMD (génération Navi) et assure que tous les calculs de ray tracing seront effectués en temps réel, un domaine dans lequel AMD n’était pas maître jusqu’à présent. Affaire à suivre…

Par ailleurs, la PS5 offrira la rétrocompatibilité pour les jeux PS4. Le constructeur nippon ira même encore plus loin avec la fonctionnalité baptisée « cross-generational play ». L’option permettra aux joueurs PS4 de commencer un jeu sur leur console actuelle et de le poursuivre sur PS5 en se servant de leur sauvegarde. Pas besoin de repartir à zéro. Aussi, les joueurs PS5 pourront jouer avec les joueurs restés sur PS4. Par ailleurs, un des cadres de l’entreprise a souligné que cette console devait séduire les gamers « hardcore » et a promis de nombreuses exclusivités, la présentant presque comme une console de niche.

Enfin dernière annonce en date concernant la PS5, Sony et le studio Gearbox Software, les papas de Borderlands, ont profité de la cérémonie des Game Awards 2019 pour présenter leur premier jeu PS5 : GodFall. Le trailer dévoile un jeu d’action-RPG qui sera visiblement porté sur les combats au corps à corps et le loot d’armures et d’armes en tout genre. Normal venant des créateurs de Borderlands. La bande-annonce permet surtout d’avoir un premier aperçu des capacités graphiques de la console de Sony : fluidité de l’animation, niveau de détails des armures et des éléments du décor, gestion des effets de lumière et de particule, tout ça augure du bon pour la Playstation 5. La sortie de GodFall est prévue en fin d’année 2020, et qui sait peut-être pour le lancement de la console le 20 novembre 2020.

Ce qui reste de l’ordre de la rumeur

Selon les spécialistes, les dernières améliorations technologiques pourraient lui permettre dans tous les cas d’être jusqu’à 4 fois plus puissante que la PlayStation 4. La console pourrait ainsi remasteriser tous les jeux en 4K à la volée grâce à une combinaison de travail humain, et de détection automatisée « d’assets ». Ce brevet, déposé en 2016 et mis à jour en 2018, serait en train d’être intégré à la PS5. Cependant et malgré ces superlatifs, certains développeurs n’hésitent pas à comparer la PS5 à une simple évolution de la PS4 et non à une vraie révolution.

Par ailleurs, on sait grâce à Digital Foundry que Mark Cerny fait bien partie de l’équipe de développement de la PS5. Il a déjà échangé avec de nombreux studios de développement et des éditeurs afin de comprendre leurs attentes et besoins pour proposer une console correspondant à ce qu’ils recherchent. Cerny est connu pour avoir travaillé sur la PS4 et choisi son architecture PC x86, qui a permis de créer une console sur laquelle les jeux sont plus facilement optimisés et à moindre prix. Il est souvent associé au succès de la PS4, après une génération PS3 jugée décevante.

Digital Foundry a également publié un article dans lequel ils révèlent la puissance supposée du GPU de la PS5. Les journalistes parlent de 9,2 téraflops, assurés par 36 processeurs Navi customisés à 2000 MHz. Trois modes de fonctionnement seraient envisagés. Le mode « Gen 2″ serait destiné aux jeux Ps5 et prodiguerait toute la puissance du GPU. Les modes « Gen 1 » et « Gen 0 » serviraient eux à assurer la rétrocompatibilité et permettraient d’émuler les performances graphiques de la PS4 et de la PS4 Pro.

Si la rétrocompatibilité avec la PS4 est assurée, la prochaine console de Sony pourrait également prendre en charge d’autres modèles. Un leak suggère que la PlayStation 5 serait également compatible avec les anciennes consoles de Sony, à savoir la PS1, la PS2 et la PS3. Et toujours selon le même leak, la rétrocompatibilité serait assurée à 100%. De quoi gonfler considérablement le catalogue de la PS5 de plus de deux décennies de ludothèque. Reste à savoir si les jeux les plus anciens profiteront d’un petit traitement graphique ou s’ils s’afficheront tels quels.

En outre, la PS5 pourrait bien embarquer un disque SSD d’une capacité de 2 To, soit deux fois plus que la PS4 Pro. Samsung a dévoilé lors d’une conférence que ses prochains SSD NVMe de nouvelle génération vont équipés une ou plusieurs consoles de salon commercialisées en 2020. Il y a fort à parier que la PS5 fasse partie du lot.

Côté accessoires, la manette DualShock de la PS5 pourrait embarquer un écran tactile, semble indiquer un brevet déposé par Sony Interactive Entertainment. Une fonctionnalité qui pourrait permettre d’afficher et de faire défiler des informations en jeu sans encombrer l’interface principale par exemple. Ce que propose par exemple de faire Red Dead Redemption 2 avec son écran de smartphone via l’application Compagnon. Un autre brevet montre le design de la manette de la PS5 : on y découvre que celle-ci embarquera un port USB-C et n’aura pas de barre lumineuse comme sur la DualShock 4.

Parmi les autres rumeurs concernant la DualShock 5, Sony envisagerait d’intégrer une fonctionnalité plutôt originale : le partage de contrôle. Concrètement, le constructeur souhaite transformer les jeux solo en expérience multijoueur. Les joueurs pourraient donc se partager les commandes de la DualShock 5 sur plusieurs manettes. Pour un jeu de combat par exemple, un joueur pourrait gérer les touches croix, rond, carré, triangle pour les attaques. Un autre pourrait gérer les déplacements avec les joysticks tandis qu’un autre s’occuperait des coups puissants avec les gâchettes.

En outre, Sony pourrait également permettre aux joueurs de se « passer la manette » en ligne. Un leader déterminerait le temps de jeu pour chacun des joueurs, et selon leurs performances, les joueurs pourraient jouer plus ou moins longtemps.

Enfin, le vice-président exécutif de l’ingénierie hardware de Sony Interactive, Masayasu Ito, a affirmé dans une interview pour le magazine GameInformer que l’idée d’une PS5 Pro ne serait pas écartée par Sony. Compte tenu du cycle de vie actuelle des consoles (entre 5 à 7 ans), une version Pro de la console pourrait débarquer en 2023. Sony reconduirait ainsi la stratégie menée avec la PS4 et la sortie de la PS4 Pro en milieu de cycle.

La réalité virtuelle est au programme

Avec le Playstation VR, Sony est devenu le premier fabricant de consoles à se lancer dans la réalité virtuelle, mais il reste encore du chemin à faire pour proposer quelque chose de vraiment performant. A l’heure actuelle, le système est moins bon que l’Oculus Rift et le HTC Vive. Le problème c’est qu’il pousse déjà la PS4 Pro dans ses retranchements. Le constructeur japonais devrait améliorer le tout, à commencer par les accessoires. Un brevet nous indique d’ailleurs que Sony prépare un nouveau PS Move.

Le PSVR a certes déjà trouvé son public, mais il y a encore une belle marge de progression. Sony pourrait profiter de la PS5 pour sortir un nouveau casque sans fil, avec un champ de vue plus grand et une meilleure résolution en général. Un brevet déposé par Sony montre par ailleurs une caméra intégrée dédiée à la détection des mouvements. Le PS VR2 disposerait de deux caméras avant et d’une caméra arrière. L’appareil profiterait également d’un écran transparent, ce qui éviterait au joueur d’être totalement coupé du monde avant de commencer une partie. Et tout naturellement, lorsque le jeu démarre, l’écran s’opacifie en conséquence pour immerger totalement le joueur dans sa partie.

Les spécialistes les plus optimistes espèrent une image en 4K par œil (soit 8K au total). Mais il est peut-être encore trop tôt pour une telle avancée technologique. On peut aussi espérer des contrôleurs de qualité et un Room Scale basé non plus sur la caméra, mais sur de vrais capteurs plus précis.

Design de la PS5

Nos confrères néerlandais de LetsGoDigital ont créé de magnifiques rendus à partir de brevets déposés par Sony. Ils permettent de se donner une première idée de la machine. Quelques semaine après l’apparition des rendus 3D réalistes, un YouTuber a publié une vidéo dans laquelle ont découvre une photo du kit de développement de la PS5. Cette image montre la console pour la première fois en vrai.

Le 2 décembre 2019, une photo volée du kit de développement de la PS5 a fuité sur la toile. On y voit deux kits en pleine action, accompagnés de ce qui semble être un prototype de la DualShock 5, la future manette de la console de Sony. Tom Warren, un journaliste de The Verge, a confirmé sur Twitter qu’il s’agissait bien des kit dev de la PS5.

