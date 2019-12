Cadeaux de Noël 2019 : quelle console de jeu choisir ?

Pour Noël 2019, l’offre de consoles est plus dense que jamais ! L’année 2019 a été marquée par la sortie de la nouvelle version de la Switch, la console hybride de Nintendo et de la Switch Lite, exclusivement portable. Playstation 4 de Sony, Xbox One de Microsoft, consoles de rétrogaming, toutes sont très convoitées. Difficile donc de s’y retrouver et de faire son choix. Nous avons donc estimé qu’un petit peu d’aide était toujours bienvenue. Voici les consoles que nous vous conseillons selon vos besoins.

Choisir une console pour Noël 2019 peut se révéler compliqué, tant l’offre est dense en cette fin d’année. Et chaque console bénéficie d’au moins un avantage que n’a pas ses concurrentes. Difficile alors de faire son choix. D’autant que les prix des nouveaux modèles lancés les années précédentes ont baissé. La première question à se poser concerne le catalogue de jeux. Par exemple, Nintendo mise sur des jeux plutôt familiaux, contrairement aux autres. Quant aux consoles de Sony, elles bénéficient souvent d’exclusivités, comme l’excellent Spiderman. Une fois cet élément pris en compte, il faut se focaliser sur son budget et son équipement.

Je veux une console puissante avec 4K

Vous avez la chance d’être équipés d’une TV 4K et souhaitez exploiter au mieux cette qualité d’image ? Deux modèles existent aujourd’hui sur le marché. Microsoft et Sony lançaient respectivement en 2017 les Xbox One X et PS4 Pro. Deux consoles ultra puissantes à la qualité d’image époustouflante. Mais laquelle choisir entre les deux ?

Xbox One X

La Xbox One X est la console de salon la plus puissante jamais conçue. Avec ses 12 Go de RAM, 6 teraflops et son espace de stockage de 1 To, elle est à réserver aux technophiles. Elle propose notamment une résolution en 4K native et un confort de jeu sans précédent. En effet, les temps de chargements sont fortement raccourcis.

A titre de comparaison, le CPU est 30% plus rapide que celui de la Xbox One S. Le GPU de son côté offre 4,6 fois plus de puissance brute que la One S. Tous ces éléments vont permettre à Microsoft de tenir sa promesse : proposer une Xbox One X offrant une puissance de 6 téraflops soit l’équivalent d’une Nvidia GeForce GTX 1070 et donc de faire tourner des jeux en 4K native.

Playstation 4 Pro

La Playstation 4 Pro se montre moins puissante que la Xbox One X, mais elle s’adresse elle aussi aux joueurs assidus qui possèdent un écran 4K. Si elle est moins puissante que la Xbox One X, la Playstation 4 Pro se défend avec un catalogue de jeux très important et des exclusivités particulièrement alléchantes ! On pense par exemple à l’excellent Spiderman sorti fin 2018.

La PS4 Pro que l’on ne présente plus est l’une des meilleures et plus puissantes consoles de salon que l’on puisse acquérir en 2019. Elle embarque un processeur x86-64 AMD Jaguar Octo-Core, une carte graphique AMD Radeon Next-Gen, 8 Go de mémoire vive et un disque dur de 1 To amovible. Coté connectivité, on retrouve un port Ethernet Gigabit, le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et le Bluetooth 4.0 Pour la partie connectique, 3 ports USB 3.1, une sortie HDMI compatible 4K/HDR, une sortie S/PDIF sont de la partie.

J’ai un budget serré

Tout le monde n’a pas les moyens de s’offrir une TV 4K et la console qui va avec. Pas d’inquiétude, les géants du secteur ont aussi des modèles pour les plus petits budgets. Sony propose la PS4 Slim et Microsoft la Xbox One S. Ces deux modèles ne sont pas compatibles 4K mais n’en demeurent pas moins d’excellentes consoles de jeu. Dans un autre style, Nvidia propose une nouvelle version de sa box sortie en 2015, la Shield TV, capable de faire tourner un grand nombre de jeux.

PlayStation 4 Slim

La Playstation 4 Slim est une excellente solution pour les joueurs avec un petit budget. La version 500 Go est plutôt réservée aux joueurs qui achètent majoritairement leurs jeux en version physique. Tandis que la version 1 To s’adresse plutôt aux joueurs préférant les versions dématérialisées, avec un budget un peu plus important. Comme les autres consoles de Playstation, elle bénéficie d’un catalogue de jeux vidéo important, dont plusieurs exclusivités. Il est important de noter que cette console ne supporte pas la 4K. Elle est donc toute indiquée si vous ne possédez pas de téléviseur compatible 4K. Comme les autres consoles de ce guide, ces modèles sont disponibles à des prix plus abordables durant les fêtes de fin d’année.

Xbox One S

La Xbox One S est une console compacte et plutôt silencieuse. Cerise sur le gâteau, elle prend en charge la 4K. Comme pour la Playstation 4 Slim, la version 500 Go (279,99 euros) est plutôt réservée aux joueurs qui achètent majoritairement leurs jeux en version physique. La version 1 To séduira les joueurs préférant les versions dématérialisées, et au portefeuille plus fourni. Si son catalogue de jeux est moins sexy que celui de la PS4 Slim, elle prend en charge la 4K. Que ce soit pour les jeux, les Blu-ray, mais aussi Netflix et Youtube ! Si vous avez une TV compatible, vous pouvez donc vous faire plaisir à moindre coût.

Nvidia Shield

La Nvidia Shield TV 2019 voit un gros changement par rapport à la génération précédente, du point de vue esthétique. En effet, l’appareil se présente sous la forme d’un tube cylindrique avec des ports de chaque côté, conçu pour se placer dans le prolongement du câble HDMI de la télévision.

Coté caractéristiques techniques, elle embarque 2 Go de mémoire RAM, un processeur Tegra X1+ (le même qui équipe la Nintendo Switch 2019), un GPU Nvidia 256 cœurs ainsi que 8 Go de stockage interne, extensibles via un port microSD. Suffisant pour faire tourner les jeux sur GeForce Now ou ceux du Google Play Store.

Pour la connecter à votre réseau internet, vous avez deux possibilités : via son port Gigabit Ethernet intégré ou bien sans fil via sa connectivité Wifi 802.11 ac. Tout comme la variante Pro, elle est livrée avec sa nouvelle télécommande, la Shield TV Remote, au design original de forme triangulaire et intégrant des fonctionnalités avancées comme la recherche vocale, et une autonomie de six mois sur batterie.

Je veux une console mobile et familiale

Tous les joueurs ne sont pas forcément fans de performances. Certains voient le gaming comme un moment à partager à plusieurs, de manière ludique. Et pour eux, Nintendo est sans doute la marque la plus innovante sur ce terrain. Le géant japonais, en lançant la Switch, mise sur une console hybride. On peut aussi bien y jouer dans le salon qu’en mobilité. Et elle est moins chère que ses concurrentes.

Nintendo Switch

La Nintendo Switch est la plus originale de toutes. Lancée en 2017, la console hybride du géant japonais à été améliorée avec une nouvelle version sortie en 2019. Elle peut faire office de console de salon, mais aussi de console portable. Elle coûte moins de 300 euros et est particulièrement adaptée aux fans de Nintendo et de ses licences. Les joueurs occasionnels et les familles l’adoreront. De part son concept, elle est aussi particulièrement adaptée aux joueurs nomades. En revanche, elle ne supporte pas la 4K et ses fonctions multimédia sont limitées.

J’aime le rétrogaming

Le rétro gaming a le vent en poupe. Lassés de la course à la puissance, de nombreux joueurs prennent plaisir à rejouer sur des consoles de leur jeunesse. Nintendo, Super Nintendo, Mega Drive, Playstation, les consoles ayant bercé notre enfance retrouvent un second souffle dans des versions compactes. Très abordables, elles embarquent les grands classiques de l’Histoire du jeu vidéo. De quoi faire un petit voyage dans le temps sans se ruiner.

Nintendo NES Classic Mini

La Nintendo NES Classic Mini est la première console grand public à surfer sur la vague du rétrogaming. Nintendo a bien flairé cette tendance du vintage et du retour à l’enfance. Avec la NES Classic Mini, il redonne vie à l’une des consoles les plus plébiscitées de tout une génération. Cette version compacte de la NES intègre un catalogue d’une trentaine de jeux parmi lesquels on retrouve de grandes licences comme Mario. La manette fournie est identique à celle de la version originale.

La mini console est équipée d’un port HDMI sortant ainsi que d’une alimentation en USB, à l’égal d’un Chromecast. L’adaptateur secteur ne sera pas fourni avec la console, à l’égal de la 3DS : il vous faudra vous le procurer séparément ou prendre parmi vos adaptateurs de smartphone.

La console ne se connecte absolument pas à internet : il s’agit d’un simple boitier avec 30 jeux fournis. Cette liste n’évoluera pas avec le temps car Nintendo n’a prévu aucun moyen pour les joueurs de rajouter des jeux sur son boîtier. Les 30 jeux intégrés sont donc les 30 seuls jeux auxquels vous jouerez.

Nintendo Super NES Classic Mini

Cette version miniature de la Super NES propose plus de vingt jeux cultes, dont Super Mario World, The Legend of Zelda : A Link to the Past, Super Metroid ou encore Yoshi’s Island ! Les fans de Nintendo et les nostalgiques des années 90 adoreront ! La console propose une fonction Replay permettant de revenir cinqs minutes en arrière dans un jeu depuis la dernière sauvegarde. Elle est fournie avec deux manettes et peut fonctionner avec des manettes de Wii.

Playstation Classic

Sony aussi se lance dans le monde merveilleux des consoles rétro et quoi de mieux que la première Playstation pour briller ? La Playstation Classic, comme ses concurrentes, intègre un catalogue de jeux (une vingtaine) parmi lesquels on retrouve de véritables chefs d’oeuvres comme Final Fantasy VII ou Tekken 3. Sony fournit lui aussi une manette identique à celle de la PS1.

Réédition de la mythique PlayStation 1, elle est environ 45% plus petite que la version originale sortie en 1994 au Japon et en 1995 en Europe, elle est proposée avec le même packaging et la même manette qu’à l’époque du début de sa commercialisation. Pas de joystick sur la manette donc, cette fonctionnalité n’est apparue que plus tard, en 1997. Pas de vibrations non plus, la première DualShock était disponible également à partir de cette année 1997.

Sega Mega Drive Mini

Prête à l'emploi, il s’agit d’une réplique miniature de la célèbre Mega Drive sortie initialement en 1990. Elle inclus pas moins de 42 jeux pré-installés et est livrée avec deux manettes afin que vous puissiez profiter des hits de la console à deux ! La SEGA Mega Drive Mini vous permettra de vivre ou de revivre de merveilleux moments, que vous soyez nostalgique d’un titre que vous aimez ou que vous plongiez dans l’univers de la Mega Drive pour la première fois.

Dans la boite, on retrouve la console de jeu, les deux manettes, un câble d’alimentation USB ainsi qu’un câble HDMI pour connecter votre SEGA Mega Drive Mini à votre téléviseur. Concernant le format de la console, cette dernière est plus petite que la version sortie dans les années 90 » et les manettes se branchent via un port USB. Changement majeur pour l’expérience utilisateur, la Mega Drive Mini est capable de sauvegarder une partie à n’importe quel moment.