The Witcher 3 Next-Gen : tout savoir sur la mise à jour PS5 et Xbox Series X du jeu culte

The Witcher 3 a le droit à une mise à jour d’ampleur, plus de sept ans après sa sortie. Celle-ci fait entrer le jeu dans une nouvelle ère, puisqu’elle ajoute de nombreuses améliorations visuelles, mais pas seulement. Prix, date de sortie, nouveautés, on vous dit tout sur cette update.

Sept ans après sa sortie initiale, The Witcher 3 a le droit à une énorme mise à jour. Elle veut améliorer le jeu de base pour le hisser au niveau des standards actuels et le faire entrer dans l'ère Next Gen. CD Projekt Red revoit complètement la partie graphique, mais prend aussi soin d’apporter quelques ajouts sympathiques.

Date de sortie, consoles concernées, prix, changements, on vous dit tout sur cette mise à jour. Que vous soyez un fan de The Witcher ou que vous souhaitiez découvrir le jeu à cette occasion, elle devrait grandement vous intéresser. Suivez-le guide !

Quand sort The Witcher 3 Next-Gen ?

La mise à jour Next-Gen est disponible à partir du 14 décembre 2022. Une date idéale pour profiter du titre pendant les longues soirées d’hiver.

Elle s’est longtemps faite attendre. Annoncée initialement en 2021, sa sortie n’a cessé de reculer, CD Projekt Red devant gérer le problème Cyberpunk 2077 avant de penser à la suite. C’est maintenant chose faite.

Sur quelle console est disponible The Witcher 3 Next-Gen ?

Il s’agit d’une mise à jour « Next-Gen »… elle est donc disponible sur les consoles PS5 et Xbox Series X/S, mais aussi sur PC.

Dans le cas où vous n’avez qu’une PS4, qu’une Xbox One ou qu'une Switch, pas de panique, vous avez aussi le droit à l’update. Si graphiquement, le jeu n’est qu’amélioré par petites touches sur ces consoles, il bénéficie de toutes les autres nouveautés en termes de gameplay, que nous détaillons plus bas.

Combien coûte The Witcher 3 Next-Gen ?

The Witcher 3 Next Gen est totalement gratuit si vous avez déjà le jeu et ses deux extensions. Imaginons que vous l’avez acheté en boîte sur PS4 à sa sortie, il suffit de le réinstaller sur votre PS4 ou PS5 pour la télécharger. Même chose sur PC ou Xbox.

Cependant, la mise à jour n’est pas cross-platform. Si vous aviez le jeu sur Xbox One et que vous avez désormais une PS5, il faut racheter The Witcher 3 dans sa Complete Edition (50 €) sur PS4. Une version physique de cette version pour PS5 et Xbox Series sera vendu dans les mois qui viennent.

The Witcher 3 Next-Gen est-il un remake ou un remaster ?

Les termes Remake et Remasters sont aujourd’hui courants dans le monde du jeu vidéo et la frontière est parfois fine entre les deux. The Witcher 3 Next-Gen se rapproche plus du remaster que du remake, mais en réalité, c’est un projet un peu différent.

Il ne s’agit « que » d’une mise à jour. Nous avons donc le jeu de base, tel qu’il est sorti en 2015, mais amélioré. De ce fait, il n’y a pas besoin d’acheter une nouvelle version pour en profiter, comme c’est le cas pour les Remasters.

A lire aussi – Test de Diablo 2 Resurrected : le mal est de retour et ça fait du bien

Qu’est-ce qui change dans cette version Next Gen ?

The Witcher 3 Next Gen change beaucoup de choses par rapport au titre de base, mais les améliorations les plus visibles concernent évidemment les graphismes. Premièrement, toutes les textures ont été retravaillées en 4K, ainsi que certaines animations. Sur consoles, le titre peut désormais tourner à 60 images par seconde. Le joueur a le choix entre un mode Fidélité (4K natif) et un mode Performance (60 FPS). Un travail classique sur un « remaster » que nous avons par exemple vu sur un Mass Effect Legendary Edition. Sur PC, il y a aussi la compatibilité avec le FSR2 et le DLSS.

Mais The Witcher 3 ne s’arrête pas là, puisqu’il ajoute également le ray-tracing sur PS5, Xbox Series et PC, ce qui améliore considérablement les effets de lumière et les reflets. En plus de cela, on peut maintenant compter sur des sauvegardes en ligne, mais aussi sur un mode photo pour prendre de beaux clichés de nos aventures.

Les améliorations ne se résument pas qu’à la partie graphique. De nombreux ajustements ont été faits au niveau du gameplay. Par exemple de nouveaux modes de caméras ont été ajoutés. Les combats ont aussi été rendus plus dynamiques avec une refonte du système des sorts (Signes), des filtres viennent enrichir la carte, afin d’éviter le trop plein d’informations et il est maintenant possible de personnaliser le HUD. Les joueurs PS5 sont gâtés, puisque le retour haptique de la DualSense est mis à contribution pour renforcer l’immersion.

Enfin, des contenus supplémentaires viennent pimenter l’aventure. Il s’agit de petites quêtes en lien avec la série Netflix. Elles donnent la possibilité de gagner des armures aperçues dans les épisodes. Rien de bien conséquent, mais c’est toujours bon à prendre.

CD Projekt Red a réalisé une vidéo (en anglais) détaillant longuement toutes ces nouveautés :

Les extensions de The Witcher 3 sont-elles incluses dans cette édition Next-Gen ?

La mise à jour Next-Gen concerne la Complete Edition, qui comprend tous les contenus sortis de The Witcher 3. Cela va de l’armure bonus à l’extension majeure. De ce fait, Heart of Stone et Blood and Wine sont logiquement inclus. Pour rappel, il s’agit d’aventures se passant après l’histoire principale ajoutant une vingtaine d’heures de jeu chacune. Si vous avez acheté le jeu de base à sa sortie en 2015, puis les extensions après, la mise à jour est aussi disponible pour la totalité des contenus.

Mais au fait, c’est quoi The Witcher ?

Si vous êtes arrivé jusqu’ici, c’est que vous savez très certainement ce qu’est The Witcher 3. Pour les autres (il doit y en avoir), voici un rapide résumé : The Witcher 3 est la conclusion d’une trilogie de jeux vidéo action/RPG. Le titre a marqué par sa richesse et la justesse de son gameplay. Mais pour comprendre d’où vient le phénomène, un retour en arrière s’impose.

A la base, The Witcher (Wiedźmin en VO) est un univers littéraire créé par l’auteur polonais Andrzej Sapkowski dans les années 1980. À travers plusieurs nouvelles indépendantes, on suit les pérégrinations de Geralt de Riv, un sorceleur (chasseur de monstres) qui évolue dans un monde de fantasy sombre et violent.

Dans les années 1990, l'auteur écrit une saga en cinq tomes qui fait suite aux nouvelles. Un récit haletant qui jouit d’un immense succès en Pologne, si populaire qu’il est même adapté en série en 2001. Mais au-delà des frontière du pays, la licence reste très confidentielle, malgré une traduction en anglais (quelques nouvelles avaient aussi été traduites en français).

En 2001, The The Witcher a été adapté en série par la télé polonaise

Tout change en 2007. CD Projekt, petit studio polonais, sort le jeu The Witcher partout dans le monde. Faisant office de suite à la saga littéraire, il est disponible uniquement sur PC et fait sensation auprès des fans de cRPG. Cela permet à la licence de se faire un peu connaître, mais elle reste réservée à une niche.

En 2011, The Witcher 2 continue de démocratiser la saga. Cette fois, le titre sort aussi sur consoles et la licence s’impose comme importante dans l’industrie du jeu vidéo. La consécration arrive en 2015 avec The Witcher 3, considéré comme l’un des meilleurs RPG de l’histoire du média et vendu à plus de 40 millions d’exemplaires.

De ce fait, la popularité du sorceleur est maintenant mondiale. Netflix a sauté sur l’occasion pour produire une série (sobrement nommée The Witcher) diffusée sur la plateforme depuis 2019. Celle-ci ne reprend pas les jeux, mais les livres de Sapkowski.

Ces derniers ont aussi connu le succès partout dans le monde depuis. En France, l’éditeur Bragelonne sort régulièrement de nouvelles éditions et des livres dérivés. The Witcher est la preuve parfaite qu’un jeu vidéo peut populariser une licence jusque-là confidentielle.

Y aura-t-il d’autres jeux The Witcher à l’avenir ?

The Witcher 3 devait signer la fin des aventures de Geralt de Riv. Toutefois, CD Projekt Red ne pouvait décemment pas abandonner une licence si juteuse dont la popularité ne faiblit pas avec le temps. Ainsi, de nouveaux projets sont en cours dans les locaux du studio polonais.

Un quatrième volet a d’ores et déjà été annoncé. Pour le moment, nous n’avons que très peu d’informations. Seules certitudes : il utilisera le moteur Unreal Engine 5 et débutera une nouvelle trilogie. Il se pourrait aussi qu’il mette en scène un tout nouveau personnage, laissant Geralt profiter sereinement de sa retraite.

Un remake du premier volet de 2007 est aussi dans les tuyaux. Il est prévu pour sortir après The Witcher 4 et utilisera ses assets. Il permettra aux joueurs de (re)découvrir le titre fondateur avec un nouveau regard. Il faut dire que le jeu de 2007 a assez mal vieilli, aussi bien au niveau des graphismes que du gameplay.

En plus de tout cela, CD Projekt Red travaille aussi sur un nouveau volet de son autre licence phare : Cyberpunk 2077.