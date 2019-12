Meilleurs jeux Nintendo Switch en 2020 : découvrez notre sélection

Vous venez d’acheter une console Nintendo Switch et vous ne savez pas trop quel(s) jeu(x) vous offrir ? Vous êtes tombés au bon endroit ! On vous a concocté une petite sélection des meilleurs jeux Nintendo Switch, suivez le guide !

La Nintendo Switch, la fameuse console hybride du constructeur japonais, connaît un succès phénoménale depuis sa sortie en 2017. Lors de notre test de la Nintendo Switch, nous avons beaucoup apprécié son audace, son excellente autonomie, la fluidité de son interface et les fameuses Joy-Con. Ci-dessous, nous avons dressé une liste des meilleurs jeux Nintendo Switch disponibles sur le marché. C’est parti !

Dragon Ball FighterZ

Le premier titre de notre sélection c’est le jeu de combat Dragon Ball FighterZ, idéal pour les mordus de mangas. Ce jeu développé en Partenariat avec Arc System Works, propose des graphismes époustouflants et ultra fidèles à la série animée, et un gameplay facile d’accès mais offrant beaucoup de profondeur pour les joueurs les plus exigeants.

Fire Emblem Three Houses

On continu notre tour des meilleurs jeux sur Nintendo Switch avec Fire Emblem Three House, un jeu classé PEGI 12. Dans ce dernier, vous incarnez le héros dont le monde a besoin ! L’action se déroule à Fódlan, une contrée où l’Église de Seiros exerce une grande influence sur ses terres et ses habitants. Dans la peau du personnage principal, vous devrez non seulement combattre sur le champ de bataille mais également vous déplacer librement pour interagir avec d’autres personnages afin de tisser des liens d’amitié et de réunir des informations utiles.

Luigi’s Mansion 3

Luigi’s Mansion 3 est un must have sur Switch en 2020. Il s’agit de la suite d’un des plus grand succès de la Nintendo 3DS. Après avoir reçu une invitation à séjourner dans un hôtel luxueux, Luigi se prépare à passer des vacances de rêve avec Mario et ses amis. Le rêve tourne rapidement au cauchemar lorsque le Roi Boo révèle que tout cela n’était qu’un stratagème pour capturer Mario et ses compagnons ! Une nouvelle fois assisté du farfelu professeur K. Tastroff, c’est à notre héros froussard de s’aventurer dans l’exploration d’un hôtel qui n’a rien d’une destination de rêve.

Mario Kart 8 Deluxe

Avec la Nintendo Switch, les courses en folie de Mario Kart prennent une nouvelle dimension. Là encore, le titre tire son épingle du jeu grâce à l’excellente intégration de son gameplay avec la console. Plus folles, plus variées et plus complètes, les courses de Mario Kart 8 Deluxe vont vous rendre accro grâce à un univers coloré, leurs nombreuses nouveautés et un côté fun sans prise de tête très agréable.

Pokémon Épée et Bouclier

Disponible officiellement à partir du 15 novembre 2019, les jeux Pokémon Epée et Bouclier vous transporteront dans la nouvelle région de Galar, à la rencontre de plein de nouveaux Pokémon ! Il s’agit d’un jeu de rôle, jouable à partir de 7 ans (PEGI 7). Dresseur ou Dresseuse, débutez votre aventure dans la fascinante région de Galar, inspirée de l’Angleterre de la Révolution Industrielle, où les combats Pokémon sont élevés au rang d’événements sportifs dans des stades.

Super Mario Odyssey

On ne présente plus Mario ! Le plombier le plus célèbre de la pop culture a fait un retour fracassant sur le devant de la scène en 2017, avec Super Mario Odyssey, un jeu qui condense le meilleur de l’univers de Mario. Jouissif, addictif et fidèle à la license, Super Mario Odyssey va séduire les nostalgiques comme les néophytes.

Super Smash Bros. Ultimate

Accessibles pour tous (PEGI 12), Super Smash Bros. Ultimate vous embarquera dans une aventure comprenant des mondes de jeux et des combattants légendaires se retrouvant pour l’affrontement ultime. De nouveaux combattants comme l’Inkling de la série Splatoon et Ridley de la série Metroid, font leur débuts dans Super Smash Bros. aux côtés de tous les combattants ayant figuré dans la série Super Smash Bros.

The Legend of Zelda : Breath of the Wild

Licence culte, Zelda fait partie des titres indispensables à tester sur votre Nintendo Switch ! Succès critique autant que commercial, Breath of The Wild contient tous les ingrédients qui ont fait le succès de Zelda depuis sa création il y a 31 ans : un univers inspiré à explorer, de l’aventure à foison et un vrai voyage, qui monte crescendo jusqu’à la fin du jeu ! Un must !

Toujours dans le monde de Zelda, le classique de la console Game Boy, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, s’offre une nouvelle jeunesse sur Nintendo Switch, pour le plaisir des nostalgiques comme pour les nouveaux venus. Profitez d’une version entièrement retravaillée, avec un style graphique unique et des thèmes musicaux réorchestrés, qui séduiront aussi bien les fans de la série que les nouveaux joueurs adeptes d’aventures.

The Witcher 3: Wild Hunt

The witcher 3: wild hunt est une aventure scénarisée en monde ouvert, dévoilant un univers sombre et fantastique. Vous incarnez Geralt de Riv, un mercenaire et un tueur de monstres, disposant d’épées acérées, de potions mortelles, d’arbalètes discrètes et de puissants sorts de combat pour accomplir sa tâche. Devant vous s’étend un continent infesté de monstres et déchiré par la guerre, que vous pouvez explorer à votre guise. L’édition complète est en promo à 49.99 € sur Amazon !