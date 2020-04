Resident Evil 8 (Village) : date de sortie, gameplay, toutes les infos

Resident Evil 8 commence à faire parler de lui. Le survival de Capcom sera un jeu cross-gen reprenant des éléments qui ont fonctionné sur ses prédécesseurs tout en nous transportant en Europe, où sévissent loups-garous et sorcières.

Capcom est très actif dernièrement en ce qui concerne sa licence Resident Evil. Après avoir sorti les très bons Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 3 Remake, l’éditeur travaille sur une suite avec un Resident Evil 8. Rien d’officiel pour le moment, mais des sources qui se sont révélées être plutôt fiables parle passé ont fait fuiter plusieurs éléments relatifs au titre. Tour d’horizon sur ce que l’on sait pour le moment.

Date de sortie

Resident Evil 8 serait prévu pour l’année 2021, sans plus de précision de calendrier. Pour l’instant, rien n’indique qu’il puisse être reporté ultérieurement, mais les conséquences de la crise engendrée par le nouveau coronavirus pourraient rattraper l’équipe en charge du projet et changer les plans de Capcom. Dans un premier temps, il était prévu de présenter officiellement le jeu lors de l’E3 2020, finalement annulé et qui n’aura pas droit à une édition en ligne.

A savoir qu’à l’origine, Capcom avait prévu un Resident Evil 8 et un Resident Evil Revelations 3. Ce dernier étant à un stade avancé de développement et la firme nippone étant particulièrement satisfaite de la qualité de celui-ci, elle aurait décidé que cet opus serait finalement Resident Evil 8. Des tests poussés auraient eu lieu en interne durant le mois de mars 2020, d’où le fait que de nombreuses informations sur le titre sortent maintenant.

Plates-formes

Comme la plupart des jeux qui doivent sortir ces deux prochaines années, Resident Evil 8 est cross-gen. C’est-à-dire qu’il sera disponible à la fois sur la génération actuelle de consoles (PS4 et Xbox One) mais aussi sur la prochaine (PS5, Xbox Series X). Il sera possible de jouer aux versions PS4 et Xbox One sur PS5 et Xbox Series X via la rétrocompatibilité, mais des éditions du jeu spécialement optimisées pour la next gen verront le jour. Connaissant Capcom, il est probable qu’une version PC soit disponible en même temps que sur console. Pour la Switch, mystère pour le moment.

Background et personnages

Resident Evil 8 pourrait adopter le nom complet Resident Evil Village, la première partie du mot « Village » correspond au 8 en chiffres romains : « VIII ». Le jeu se déroulerait en Europe et le joueur incarnerait l’ingénieur américain Ethan Winters, que l’on connaît depuis Resident Evil 7 : Biohazard. On croiserait au cours de l’aventure Chris Redfield, présent dans le tout premier opus de la saga et dans plusieurs suites, dont RE 7, où il fait une apparition remarquée à la fin. Il pourrait être intégré sous la forme de flashbacks. L’articulation de tout cela n’est pas encore des plus claires, mais cela promet de nous réserver des surprises.

Ce nouveau Resident Evil s’éloignerait des épisodes précédents en mettant l’accent sur le thème de la folie, avec potentiellement la présence d’hallucinations, et en traitant des sujets plus sensibles qu’à l’accoutumée, allant au-delà de la simple horreur. On aurait aussi affaire à de l’occultisme. Au niveau du rythme, cela devrait signifier l’alternance de scènes très éprouvantes pour le joueur entrecoupées par des scènes plus paisibles.

Cela peut correspondre avec un retour d’Ethan Winters, que nous laissions en plutôt mauvaise posture dans Resident Evil 7 puisque celui-ci a fini par être infecté. Il n’est pas illogique que sa situation et son état de santé provoquent chez lui paranoïa ou mirages. Pour rappel, il commence déjà à subir ce genre de conséquences dans l’opus précédent, sa condition s’aggraverait donc dans cette suite. Il y a beaucoup de questions auxquelles Capcom doit répondre par rapport à Chris Redfield et ses actions durant une partie de la chronologie, on devrait avoir (au moins) un début de réponse ici.

Le bestiaire pourrait lui aussi évoluer, pour laisser place à de nouvelles créatures en plus des zombies, dont certains seront équipés d’épées et d’armures, façon époque médiévale. Plusieurs rapports évoquent que les loups-garous seront de la partie. Une information à confirmer puisque le réputé leaker AestheticGamer nous apprend que ceux-ci étaient bel et bien prévus dans Resident Evil Revelations 3, mais qu’ils ont finalement été retirés lors de la transformation du titre en Resident Evil 8. Tout le monde s’accorde par contre à dire que l’on sera amené à rencontrer une ou des sorcières lors de la campagne. L’une d’entre elles nous suivra régulièrement pour hanter le joueur, à la manière de Marguerite dans Resident Evil VII : Biohazard. Il sera possible de la faire fuir en lui tirant dessus, elle se transformera alors en nuée d’insectes.

Gameplay

Resident Evil 8 devrait être à la première personne (FPS), comme Resident Evil VII : Biohazard. Côté gameplay, on attend peu de changements par rapport au dernier jeu de la saga principale, avec également de nombreux éléments d’interface qui feront leur retour. Exception faite de l’inventaire, qui sera géré à l’ancienne avec un système inspiré de celui de Resident Evil 4.

Dans l’une des scènes de gameplay qui a fuité, le joueur fait face à une horde d’ennemis qu’il ne peut pas contenir. Il doit donc se frayer un chemin vers un château pour s’y réfugier. Le gameplay paraît plus varié que ce dont a l’habitude sur un Resident Evil, avec des alternances entre phases de survie, phases de shoot plus nerveuses et les scènes liées à la démence dont on parlait plus tôt.

AestheticGamer, qui est à l’origine de nombreuses informations connues à ce jour sur le titre, prévient toutefois que « de nombreux puristes vont détester parce que de sérieux tournants sont pris avec l’histoire, les ennemis et d’autres éléments » avec ce nouvel épisode. Bref, il faut s’attendre à voir des évolutions et garder l’esprit ouvert quant aux nouveautés qui vont arriver. En tout cas, Capcom semble très enthousiaste en interne et paraît persuadé d’avoir trouvé la bonne formule pour faire entrer Resident Evil dans une nouvelle ère. « Les personnes qui y ont joué le trouvent dingue », rapporte le leaker, qui nous met d’ores et déjà l’eau à la bouche.