Galaxy Note 20 : date de sortie, prix, fiche technique, toutes les infos

Les Galaxy Note 20 et Note 20+ sont attendus pour le mois d’août 2020, mais bon nombre de leurs spécifications techniques et fonctionnalités sont déjà connues grâce aux informations d’insiders de l’industrie.

Comme chaque année, Samsung va lancer sa nouvelle série de Galaxy Note au deuxième trimestre, environ 6 mois après la sortie de ses derniers smartphones Galaxy S. Le constructeur sud-coréen n’a pas encore officiellement communiqué à son sujet, mais il a bien du mal à garder secret les caractéristiques de ses prochains flagships. De nombreuses fuites provenant de sources fiables nous abreuvent d’informations au sujet des Note 20 à venir. Nous vous récapitulons dans ce dossier tout ce qu’il y a à savoir jusqu’ici.

Quelle sera la date de sortie du Galaxy Note 20 ?

Au moment où ces lignes sont écrites, Samsung n’a pas encore communiqué la date de son événement Unpacked pour le second semestre 2020. Il est fort probable que la conférence d’annonce ne pourra pas se faire en physique à cause des risques liés à l’épidémie de COVID-19. Ces dernières années, la série Note était introduite soit en août, soit en septembre. L’année dernière, les Note 10 et Note 10+ avaient été présentés dès début août, pour une commercialisation le 23 août. On peut s’attendre à un calendrier similaire pour leurs successeurs.

Quel sera le prix du Galaxy Note 20 ?

Pour l’instant, aucun leak crédible ne nous a donné d’information sur les tarifs que compte pratiquer Samsung. Ceux-ci devraient notamment dépendre de la compatibilité 5G. Si elle est présente, les Note 20 devraient être plus chers que les Note 10. Dans le cas contraire, ils devraient être affichés environ au même prix (entre 959 et 1209 euros) étant donné qu’il n’y aucune innovation majeure sur cette nouvelle génération de smartphones.

Pour les S10, la marque avait fait le choix de ne pas proposer de support de la 5G. Un S10 5G était sorti, plus cher, mais sa disponibilité était limitée en France. La tendance va à la démocratisation des mobiles 5G, mais Samsung pourrait faire l’impasse une dernière fois dans l’hexagone pour ne pas augmenter ses prix, sachant que la 5G n’est pas encore un argument de vente suffisamment fort auprès des consommateurs chez nous puisqu’il n’y a pas d’offre commerciale chez les opérateurs.

Combien de modèles différents pour la série Note 20 ?

Ces derniers temps, la tendance sur le marché des smartphones est à la multiplication des modèles et configurations d’une même série. Une stratégie qui permet de couvrir plus de gammes de prix, et donc d’attirer plus de consommateurs potentiels.

Il devrait y avoir deux modèles avec les Note 20 et Note 20+, chacun disponible en plusieurs variantes de RAM et d’espace de stockage. Si Note 20 Lite il y a, il sera lancé plus tard, tout comme ce fut le cas pour le Note 10 Lite, qui a fait son apparition seulement en mars 2020. Samsung n’adopte donc pas la même stratégie que pour la gamme Galaxy S, qui a droit à trois modèles depuis les S10.

À noter que le fabricant pourrait nous faire découvrir également le smartphone à écran pliable Galaxy Fold 2 en parallèle de la présentation des Note 20. Il s’agira de son troisième mobile adoptant une telle technologie après les Galaxy Fold et Galaxy Z Flip.

Fiche technique

Vous pouvez retrouver dans le tableau ci-dessous un récapitulatif des spécifications techniques des Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20+. Gardez bien à l’esprit que certaines données ne sont pas encore certaines, alors que d’autres sont même inconnues pour l’heure. Nous le compléterons au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.

Galaxy Note 20 Galaxy Note 20+ Ecran 6,42 pouces Infinity-O AMOLED 19,5:9

2345 x 1084 pixels (404 ppp)

120 Hz 6,87 pouces Infinity-O AMOLED 19,3:9

3096 x 1444 pixels (497 ppi)

120 Hz Processeur Exynos 992 (6nm) Exynos 992 (6nm) RAM 12 Go 16 Go Capteur avant NC NC Capteurs arrières NC Capteur 108 MP Stockage NC NC Batterie 4000 mAh 4500 mAh Recharge NC 45W filaire

15W sans fil Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran OS Android 10 + One UI 2.0 Android 10 + One UI 2.0

Quel design pour le Galaxy Note 20 ?

Durant un temps, fut évoquée la possibilité que le Galaxy Note 20 embarque un capteur photo frontal sous l’écran. Samsung travaille sur une telle technologie, qui a le mérite de permettre d’avoir une façade avant « tout écran » sans bordures, encoche ni poinçon et en se passant du système de caméra rétractable dit « pop-up », qui pose des problèmes de durabilité et de vitesse de la reconnaissance faciale.

Mais ce ne sera pas pour le Note 20 d’après des photos volées du mobile. On retrouve bien un poinçon dans la partie supérieure axiale de la dalle, comme sur les derniers flagships de la marque (Note 10 et S20). Pas de changements de prévus à cet égard, donc. Par contre, le constructeur pourrait incorporer une nouvelle génération de lecteur d'empreintes sous l’écran, plus efficace et avec une surface bien plus importante.

Au dos, pas de grands changements non plus par rapport à ce qu’on connaît déjà. On retrouve un bloc photo rectangulaire surnommé « plaque de cuisson » par ses détracteurs dans le coin supérieur gauche, comme sur les S20 et bien d’autres flagships sortis récemment (iPhone 11, Pixel 4…).

Pour résumer, ce Note 20 sera esthétiquement un mélange entre le Note 10 et le S20. $

Un écran OLED, bien sûr

Qui dit Samsung, dit OLED. Si le groupe boude cette technologie sur les téléviseurs, il y a recours à tout va sur ses mobiles depuis de nombreuses années déjà. Même ses smartphones milieu de gamme y ont droit, alors que cette caractéristique est souvent réservée au haut de gamme chez la concurrence. Samsung fournit même les dalles OLED des iPhone d’Apple, c’est dire s’il a la main mise sur ce secteur. Les écrans des téléphones Samsung sont d’ailleurs bien souvent leur principal point fort, et le Note 20 devrait confirmer la tendance.

La dalle du Note 20 devrait bénéficier d’une diagonale de 6,42 pouces, contre 6,3 pouces pour le Note 10. Elle afficherait une définition FHD+ de 2345 x 1084 pixels pour une résolution de 404 pixels par pouce (PPP). Le ratio 19,5:9 serait conservé. La fréquence de rafraîchissement pourrait atteindre les 120 Hz. Pour contenir la consommation énergétique de l’écran, Samsung miserait sur la technologie LTPO (low-temperature polycrystalline oxide), déjà utilisée sur les montres connectées Galaxy Watch et Apple Watch. Elle permettrait d’économiser 5 à 15 % d’énergie par rapport aux écrans classiques LTPS. Le LTPO est notamment capable d’ajuster automatiquement le taux de rafraîchissement de l’écran en fonction de l’utilisation qui est faite du mobile. C’est surtout très utile pour réduire la consommation de la fonctionnalité Always-On des appareils, qui permet d’afficher en continu des informations comme l’heure, le niveau de batterie ou encore les notifications.

L’écran du Note 20+ va lui aussi grandir et se rapprocher de la barre symbolique des 6 pouces : il passe de 6,8 à 6,87 pouces, pour une définition QHD+ 3096 x 1444 pixels (497 PPP) et un ratio de 19,3:9. Il bénéficierait comme le Note 20 d’une fréquence de rafraîchissement variable avec LTPO.

Pour les performances, Exynos plutôt que Snapdragon

Cela risque d’en décevoir certains. Malgré les polémiques sur les différences de performances entre les SoC Exynos conçus par Samsung et les Snapdragon de Qualcomm à la faveur de ce dernier, le fabricant sud-coréen devrait continuer à équiper ses flagships avec ses propres puces pour les versions européennes.

Aucun Snapdragon 865+ n’est attendu pour le second semestre, le Note 20 devra donc se « contenter » du Snapdragon 865 déjà aperçu sur la série des S20. En Europe, la situation est plus floue. Nous ne sommes pas encore sûrs si c’est l’Exynos 990 gravé via le procédé 7 nm EUV et qu’on retrouvait sur les S20 qui équiperont les Note 20, ou si nous aurons droit à une amélioration avec un Exynos 992 gravé en 6 nm.

Si Samsung opte pour le Snapdragon 865 aux États-Unis et en Chine et pour l’Exynos 992 au lieu de l’Exynos 990 en Europe, il n’est pas impossible que les Note 20 destinés au Vieux Continent soient à la hauteur, voire surpassent, les Note 20 de l’international.

Côté mémoire, le Note 20 pourrait monter jusqu’à 12 Go de RAM, et jusqu’à 16 Go de mémoire vive pour le Note 20+. Les options de stockages ne sont pas encore connues. Le minimum devrait être 128 Go pour la variante la moins chère du Note 20, et le maximum 512 Go pour le Note 20+. L’année dernière, seul le Note 10+ avait un emplacement pour carte SD (jusqu’à 2 To), le Note 10 en était privé. Cela pourrait se reproduire avec les Note 20.

Batterie plus grande et autonomie en hausse ?

Samsung ne va rien réinventer avec les batteries de ses deux nouveaux flagships. Le Note 20 devrait simplement reprendre celle du Galaxy S20 d’une capacité de 4000 mAh (contre 3500 mAh pour le Note 10). Le Note 20+ se contenterait quant à lui de la batterie de 4500 mAh du S20+ (contre 4300 mAh pour le Note 10+). Pas de batterie massive de 5000 mAh comme sur le S20 Ultra donc.

Cela ne nous dit pas grand-chose sur l’autonomie réelle, qui varie selon un grand nombre de facteurs, dont la consommation du SoC et l’optimisation logicielle. Mais la fréquence de rafraîchissement variable permise par le LTPO devrait en tout cas faire diminuer la consommation de l’écran, qui reste la principale source ayant besoin d’énergie.

Pour la recharge, le Note 10+ devrait se hisser au niveau du S20 Ultra avec une puissance de 45W en filaire et de 15W sans fil.

Pour la photo, on s’inspire de la série S20

Plusieurs rapports nous donnent quelques informations sur la fiche technique des capteurs photo du Galaxy Note 20+. Premier élément, il disposera d’un module de 108 MP, sans doute le même (ISOCELL Bright HM1) qui équipait le S20 Ultra.

L’ensemble du setup photo du S20 Ultra ne devrait cependant pas être repris. On pense notamment à l’autofocus du capteur 48 MP de l’appareil, qui a été vivement critiqué par les utilisateurs. Reposant sur une technologie de détection à phase simple, il n’a pas été à la hauteur des attentes. Il pourrait être remplacé par un module avec système autofocus Dual-Pixel pour plus de précision, de fiabilité et de rapidité.

Pour le reste, on devrait retrouver un capteur dédié à l’ultra grand-angle, un téléobjectif et un module ToF pour mesurer la profondeur de champ. À noter que Samsung aurait abandonné son idée de proposer un zoom x100, une fonction qui s’est montrée peu convaincante sur le S20 Ultra, la mauvaise qualité des clichés les rendant tout bonnement inexploitables.

Le Note 20 standard fait l’objet de moins de leaks que son grand frère sur la partie photo. Il pourrait reprendre des capteurs du Galaxy S20+.