Galaxy Buds+ : la fiche technique des écouteurs révélée avec une semaine d’avance

Tous les détails techniques des Galaxy Buds+ ont fuité sur Internet grâce à un célèbre leaker. La paire d’écouteurs, attendue la semaine prochaine à l’occasion de la conférence Unpacked, devrait bénéficier de plusieurs améliorations notables, notamment au niveau de la batterie intégrée à chaque écouteur. Sa capacité est améliorée et a charge rapide est plus efficace. Et ce n’est pas tout.

La semaine prochaine aura lieu le premier grand rendez-vous de l’année : la conférence Unpacked de Samsung du début d’année. Cette conférence sera organisée le 11 février à San Francisco. De nombreux produits y sont attendus, notamment les terminaux de la série Galaxy S20. Trois modèles ont été révélés par les fuites : S20, S20+ et S20 Ultra. Le Galaxy Z Flip, deuxième smartphone à écran pliable de la firme coréenne, devrait également faire une apparition. Et des accessoires devraient compléter ce beau line-up : le Galaxy Home Mini et les Galaxy Buds+.

L’existence de cette nouvelle paire d’écouteurs, censée attaquer les AirPods Pro d’Apple, a été révélée il y a plusieurs mois. Et leur présence lors de la conférence Unpacked de la semaine prochaine ne fait aucun doute. Une rumeur datant du début du mois de janvier affirmait cependant que l’une des améliorations attendues, la réduction de bruit active, ne serait finalement pas au programme. Alors quelles sont les nouveautés ? Evan Blass, célèbre leaker américain connu sous le pseudonyme Evleaks, a révélé sur Twitter la fiche technique des Galaxy Buds+. Une fiche comparée à celle de la paire d’écouteurs actuellement en vente (voir l’image ci-dessous).

46 % de batterie en plus

Tout d’abord, chaque écouteur mesurerait la même taille que les précédents, mais ils seraient plus lourds de 0,7 gramme chacun. Soit 6,3 grammes. La raison de cette petite augmentation est l’intégration d’une batterie de plus grande capacité, comme suggéré précédemment : elle passerait de 58 mAh à 85 mAh. Soit une augmentation de 46 %. Samsung promettrait que l’autonomie des écouteurs en écoute musicale serait de 11 heures sans recharge, contre 6 heures pour les Galaxy Buds classiques. Le boitier de recharge (toujours compatible charge sans fil) disposerait d’une batterie légèrement plus importante : 270 mAh, contre 252 mAh. L’autonomie en musique des écouteurs passerait à 22 heures en comptant cette capacité supplémentaire.

Autre amélioration : la charge rapide serait plus efficace. Il suffirait désormais de 3 minutes de charge pour offrir 60 minutes d’écoute musicale. Il fallait 15 minutes à la génération précédente pour disposer de 100 minutes. Côté connectivité, les Galaxy Buds+ seraient toujours compatibles Bluetooth 5.0, mais pourraient s’associer à plusieurs appareils. La réduction de bruit est toujours passive, mais il y aurait désormais trois microphones au lieu de deux. Ce nouveau capteur serait extérieur, laissant entendre qu’une réduction de bruit active pourrait toujours être envisageable (mais avec l’inconvénient de grever l’autonomie).

Quatre autres petites nouveautés sont encore à découvrir. D’abord, les Galaxy Buds+ disposeraient de deux petits haut-parleurs, un pour les basses et un pour les aigües. Ensuite, les Galaxy Buds+ seraient nativement compatibles Spotify avec une commande spéciale activée à partir de la surface tactile. Puis, l’application associée à ces nouveaux écouteurs serait compatible iOS (en plus d’Android). Enfin, deux nouveaux coloris sont attendus : bleu et rouge. Ils remplaceraient les coloris jaune et argent. Le noir et le blanc seraient toujours d’actualité.

Source : Twitter