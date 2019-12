Samsung Galaxy S11 : date de sortie, prix, caractéristiques, photo et design

Le Galaxy S11 est le prochain smartphone haut de gamme de Samsung. Attendu début 2020, il s’annonce déjà comme le nec plus ultra du constructeur sud-coréen. Au menu du futur flagship, on trouve un triple/ quadruple capteur photo de 108 Mp, un écran Infinity-O troué et un design inspiré des derniers Note 10. Fiche technique, date de sortie, prix…On fait le point ensemble sur les premières informations disponibles sur les Galaxy S11.

Inspiré par le succès de son trio de Galaxy S10, Samsung devrait lancer trois déclinaisons de son Galaxy S11 début 2020. On s’attend ainsi à découvrir un Galaxy S11 standard, un Galaxy S11e (une version moins chère) et un Galaxy S11+ (une variante grand format). D’après une rumeur relayée par Evan Blass, Samsung envisagerait actuellement de fusionner les Note et les Galaxy S. Si le constructeur venait à passer à l’acte, le Galaxy S11 pourrait finalement s’appeler « Galaxy One » afin de marquer le renouveau des deux gammes. Pour l’heure, il ne s’agit encore que de bruits de couloirs.

Au vu de son calendrier de sortie habituel, Samsung devrait présenter les Galaxy S11 dans le courant du mois de février 2020 avec comme possible date de présentation le 18 février 2020. Comme l’an dernier, la conférence aurait lieu à San Francisco aux Etats-Unis. Il n’est pas impossible que le constructeur décide de bousculer les grandes lignes de son calendrier. Néanmoins, rien n’indique pour l’instant que Samsung ait choisi d’avancer ou de reculer la sortie des Galaxy S11.

Côté prix, on peut s’attendre à un tarif similaire à celui des Galaxy S10. La variante « e » serait ainsi commercialisée aux alentours des 750€ en Europe. Le modèle standard serait quant à lui vendu à un prix de départ avoisinant les 900 euros. Le présumé S11+ serait ainsi proposé à un peu plus de 1000 euros. Pour l’heure, il ne s’agit encore que d’estimations. Nous mettrons à jour ce dossier dès que nous aurons obtenu plus d’informations.

Fiche technique

Écran

Selon Evan Blass, Samsung aurait décidé de revoir la taille d’écran à la hausse par rapport aux Galaxy S10. La variante S11e moins chère disposerait ainsi d’un écran aussi imposant que le S10+ de cette année. Voici les tailles dévoilées par le leaker :

Galaxy S11e : écran de 6,2 ou 6,4 pouces

Galaxy S11 : écran de 6,7 pouces

Galaxy S11+ : écran de 6,9 pouces

D’après les rumeurs, certains modèles de la gamme seraient sublimés d’un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement 120 Hz. On imagine que cette fonctionnalité sera réservée aux S11 et S11+, les deux déclinaisons les plus premium. Samsung pourrait ainsi s’aligner sur Google, OnePlus, Asus et Xiaomi. Selon un dépôt de marque, les S11 seraient recouvert d’un écran appelé « SAMOLED’.

Lire également : nouvel aperçu de l’écran Infinity-O troué façon Galaxy Note 10

Processeur, RAM et batterie

Sans grande surprise, les Galaxy S11 américains seront probablement alimentés par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm. Les modèles vendus sur le marché européen devraient quant à eux s’appuyer sur le SoC Exynos 990 développé par Samsung. On s’attend à retrouver jusqu’à 12 Go de RAM sur certains modèles.

Côté autonomie, les fuites tablent sur des batteries allant de 3800 mAh à 4500 mAh. Le Galaxy S11+ serait alimenté par une batterie de 5000 mAh, contre 4500 mAh pour le S11 standard et 3800 mAh pour le S11e. Ces imposants accumulateurs sont rendus possible par l’intégration d’une nouvelle électronique 50% plus petite fabriquée par ITM Semiconductor. Grâce à ce composant miniature, Samsung gagne de la place à l’intérieur de ses terminaux pour placer de grosses batteries.

Galaxy S11e : 3800 mAh

Galaxy S11 : 4500 mAh

Galaxy S11+ : 5000 mAh

Appareil photo

D’après Ice Universe, célèbre leaker, Samsung va mettre le paquet sur la photographie. Les premières rumeurs tablent d’ailleurs sur l’intégration d’un quadruple capteur photo composé d’un module principal de 108 Mp. Il s’agirait de l’ISOCELL Bright HMX conçu en partenariat avec Xiaomi. Ce capteur propose une définition équivalente à celle d’un appareil reflex numérique haut de gamme. Une fuite assure que le capteur 108 MP qui sera intégré aux S11 est une variante du Brighr HMX.

Ce module photo serait accompagné de trois autres capteurs photo. On y trouverait notamment un capteur ToF dédié à la détection de la profondeur de champs. Le S11 profiterait de plus d’un zoom optique x5 développé par Corephotonics, une firme israélienne rachetée par Samsung. Samsung Electro-Mechanics a d’ailleurs débuté la production de masse d’un nouveau module photo doté d’un zoom optique x5 en mai 2019. Un zoom de l’espace façon Pixel 4 serait aussi de la partie. En outre, le smartphone pourrait enregistrer des vidéos en 8K.

Enfin, contrairement aux rumeurs qui prédisaient un quintuple appareil arrière disposé en forme de « X », le Galaxy S11+ profiterait en réalité d’un quadruple photo capteur au format plus classique. Il devrait être équipé d’un capteur principal de 108 MP et d’un second en 12 MP (2.4μm). Les spécifications des deux autres capteurs restent pour l’instant inconnues.

Un lecteur d'empreintes digitales sous l’écran plus pratique ?

Samsung travaillerait actuellement sur un lecteur d'empreintes digitales bien plus vaste que celui des Galaxy S10. Le capteur intégré aux Galaxy S11 disposerait d’une « zone active » de 64 millimètres, contre seulement 32 millimètres pour les S10. Le déverrouillage de votre mobile serait donc accessible sur une zone plus large de l’écran.

Un spectromètre à infrarouge ?

D’après un récent brevet déposé aux Etats-Unis par Samsung, le Galaxy S11 pourrait être équipé d’un nouveau capteur de spectrographie infrarouge. Ce dispositif serait capable de décomposer la lumière émise par un objet pour en déduire sa composition. Le smartphone pourrait donc fournir des informations nutritionnelles précises sur des aliments en les scannant simplement avec un capteur situé au dos.

Biométrie : lecteur d'empreintes XXL qui scanne deux doigts

L’une des nouveautés de ce smartphones a été vraisemblablement teasée par Qualcomm lors de la présentation de son nouveau capteur d'empreintes 3D Sonic Max : ce nouveau capteur a pour atout une vitesse et précision accrue. Surtout il permet de scanner deux empreintes digitales à la fois pour plus de sécurité.

Design

D’après les premiers rendus apparus sur la toile (et visible ci-dessous), le S11 serait sublimé d’un écran trouvé Infinity-O cerclé de fines bordures. Le poinçon dans la dalle est plus petit et placé au centre à la manière du Galaxy Note 10. On retrouverait aussi les coloris Aurora inspiré du Note 10. Au risque de répéter une nouvelle fois les mots « Note 10 » tout indique qu’il aura un design extrêmement proche. Sur le dos, les capteurs photo ne seraient néanmoins plus à l’horizontale mais dans un rectangle qui rappelle un peu les carrés dans lequel les concurrents ont presque tous décidé de mettre leurs capteurs photo cette année.

Lire également : découvrez le design du S11e moins cher

Attention, ces images ont été conçues uniquement sur base des premières fuites. On vous conseille donc de prendre le design visible ci-dessous avec un certain recul. Que pensez-vous de ces premières rumeurs ? Qu’attendez-vous de Samsung en 2020 ? On attend votre avis dans les commentaires.