Galaxy Note 20+ : il sera équipé du téléobjectif périscopique du S20 Ultra

Les informations sur l’équipement photographique des deux Galaxy Note 20 se dévoilent peu à peu. Notamment celle du Galaxy Note 20+. Après la définition de son capteur principal, une autre fuite révèle que l’un des capteurs secondaires serait soutenu par un téléobjectif périscopique. Cependant, le zoom spatial ne serait pas conservé.

Les gammes Galaxy S et Galaxy Note sont historiquement assez proches technologiquement. C’est encore plus vrai depuis que Samsung a intégré les versions « Plus » de ses flagships, dont la fiche technique donne souvent un avant-gout de ce que la gamme Note offrira quelques mois plus tard. Et cela se confirme encore cette année à en croire toutes les rumeurs à propos du Galaxy Note 20 et du Galaxy Note 20+.

Les rumeurs ont révélé que les deux Galaxy Note 20 seraient équipés d’un chipset identique, voire légèrement meilleur que celui des Galaxy S20. Ils seraient équipés de volume de RAM et de stockage peu ou prou identique. Le Galaxy Note 20+ devrait en outre reprendre la batterie du Galaxy S20+, tandis que le Galaxy Note 20 se contenterait de celle du Galaxy S20, avec les risques que cela comporte en termes d’autonomie.

Cette semaine, nous avons rapporté une rumeur en provenance des Pays-Bas. Le blog Galaxy Club révélait que le Galaxy Note 20+ devrait être équipé du même capteur principal que le Galaxy S20 Ultra, un modèle affichant 108 mégapixels et fonctionnant en mode Quad Bayer pour créer par défaut des images de 27 mégapixels. Quelques jours plus tard, le même blog rapporte que le Note 20+ et le S20 Ultra seraient liés par un autre point commun : le téléobjectif périscopique.

Objectif périscopique, mais pas de zoom spatial

En effet, l’un des objectifs du Galaxy Note 20+ serait coudé afin d’allonger la distance entre le capteur et les lentilles grossissantes. Grâce à cela, il est possible de dépasser les rapports de zoom optique de 2x ou 3x généralement rencontré dans des appareils dépourvus de ce genre d’objectif. Le zoom optique du S20 Ultra est de 4x (avec un zoom hybride atteignant 10x). Il n’a pas été confirmé par Galaxy Club si le rapport de zoom sera identique. Mais il serait étrange que cela ne le soit pas.

Notez toutefois qu’Ice Universe, un leaker chinois bien connu sur Twitter, affirme que le Note 20+ ne reprendrait pas le « zoom spatial » du S20 Ultra. Rappelons qu’il s’agit d’un zoom 100x qui s’appuie fortement sur des algorithmes, offrant des résultats mitigés pour une utilité très limitée. Il ne sera pas regretté.

Note20 series no longer retains 100X zoom function — Ice universe (@UniverseIce) May 19, 2020

Source : Galaxy Club