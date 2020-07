Galaxy Note 20 : Samsung délaisserait de plus en plus son Exynos 990 pour le Snapdragon 865+

Après le Galaxy S20, Samsung continuerait d’animer les versions coréennes de ses flagships avec des chipsets Snapdragon et non plus Exynos. Les Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra locaux profiteraient du Snapdragon 865+ parce qu’il serait plus rapide en 5G et offrirait de meilleures capacités graphiques.

Samsung délaisse de plus en plus ses propres chipsets pour équiper ses modèles les plus prestigieux. Le Galaxy Fold, premier smartphone de la firme avec un écran flexible n’existe qu’en version Snapdragon 855. Les versions coréennes des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra intégraient un Snapdragon 865. Habituellement, Samsung utilisait les Snapdragon uniquement en Chine ou aux Etats-Unis pour une question de compatibilité.

Lire aussi – Snapdragon 875 : les premiers smartphones à recharge ultra-rapide sortiraient dès 2021

Une nouvelle rumeur, provenant d’un média coréen, affirme que Samsung préservera avec les Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20 Ultra. Les versions coréennes, attendues initialement avec l’Exynos 990 (et non pas avec le prétendu Exynos 992), embarquerait donc un Snapdragon. Et pas n’importe lequel puisqu’il s’agirait du Snapdragon 865+. La version survitaminée du Snapdragon 865, évoquée précédemment dans nos colonnes, équipera logiquement les versions américaines et chinoises des flagships.

Les Snapdragon surclassent les Exynos

Trois raisons sont évoquées pour expliquer ce choix. D’abord, le Snapdragon 865+ serait doté d’une plus grande capacité de calcul au niveau de son processeur graphique. De nombreux tests techniques montrent que l’Adreno 650 du SD865 est au-dessus de l’ARM Mali-G77 MP11 de l’Exynos 990. Le premier développe une puissance de 1250 GLOPs et le second 1126 GFLOPs. Deuxième raison, les modems de Qualcomm seraient plus performants en 5G que les modems de Samsung. Enfin, les Snapdragon seraient moins gourmands en énergie.

Evidemment, nous ne pouvons que nous demander si l’Europe bénéficiera elle aussi du même traitement, ou si nous devrons nous contenter d’une version Exynos moins intéressante, comme cela était évoqué récemment. Toujours selon le média coréen, Samsung pourrait continuer d’utiliser sur son marché domestiques des chipsets Snapdragon tant que les Exynos n’auront pas rattrapé leur retard au niveau graphique. Rappelons que l’intégration dans les Exynos de GPU développés avec AMD n’est pas attendue avant 2021. Reste à savoir si Samsung sera vraiment prêt pour les successeurs des Galaxy S20.

Source : DDaily