Galaxy Buds Live : Samsung s’attaque aux AirPods Pro avec des écouteurs avec réduction de bruit active à 189€

Les Galaxy Buds Live, les premiers écouteurs sans fil de Samsung avec réduction de bruit active, sont officiels ! Avec cette nouvelle génération d’écouteurs, le constructeur sud-coréen s’attaque de front aux AirPods Pro, les écouteurs true wireless de son rival Apple. Fiche technique, fonctionnalités, date de sortie, prix…On vous dit tout sur les Galaxy Buds Live.

Ce mercredi 5 août 2020, Samsung a levé le voile sur les Galaxy Buds Live lors d’une conférence Unpacked exclusivement en ligne. Dans la foulée, la firme a dévoilé le Galaxy Z Fold 2, un nouveau smartphone avec écran pliable, les Galaxy Note 20 et la Galaxy Watch 3.

Réduction de bruit active et design « haricot »

Les Galaxy Buds Live sont très différents des Galaxy Buds+ et des Galaxy Buds premiers du nom. Cette année, Samsung opte pour un design en forme de haricot blanc, pour une « excellente tenue dans l’oreille », souligne la marque. Les écouteurs sont équipés de 3 microphones « pour des appels clairs ».

Surtout, cette nouvelle génération d’écouteurs profite d‘une technologie de réduction de bruit active (ANC). Comme c’est le cas pour les AirPods Pro, les Freebuds 3i de Huawei ou des casques haut de gamme comme les Bose 700, les Galaxy Buds Live sont capables d’annuler les bruits aux alentours. Concrètement, les écouteurs vont analyser les sons de l’environnement et diffuser des ondes sonores inversées. In fine, l’utilisateur aura l’impression d’être isolé dans une bulle de silence.

Les écouteurs offrent une autonomie allant jusqu’à 8 heures si la technologie de réduction de bruit est désactivée. Si l’option reste activée, Samsung promet une autonomie avoisinant les 5 heures et 30 minutes. Sans surprise, l’étui de recharge qui accompagne les écouteurs permet de booster l’autonomie de la batterie. La marque table sur une autonomie supplémentaire allant de 14,5 heures à 21h uniquement grâce au boîtier. En conclusion, les Buds Live et l’étui de charge disposent d’une autonomie qui va de 20 heures à 29 heures. L’autonomie dépend à la fois de la réduction de bruit active et de l’utilisation de l’assistant vocal Bixby.

Un prix de 189 euros

En Europe, Samsung proposera les Galaxy Buds Live au prix de 189 euros. Le constructeur a donc revu ses prix à la hausse par rapport aux Galaxy Buds Live (169€ au lancement). Samsung propose les écouteurs dans les coloris suivants : Mystic Bronze (cuivré), Mystic Black (noir) et Mystic White (blanc). La marque n’a pas encore dévoilé la date de sortie des écouteurs.Que pensez de cette nouvelle génération d’écouteurs Samsung ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.

https://news.samsung.com/fr/galaxy-unpacked-2020