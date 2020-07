Galaxy Note 20 : écran 60 Hz, 8 Go RAM, 12 MP…la version standard s’annonce décevante

Le Galaxy Note 20 standard est bien différent de son grand frère, le Galaxy Note 20 Ultra. D’après une fuite, Samsung fait l’impasse sur plusieurs fonctionnalités très attendues, comme l’écran 120 Hz ou le capteur photo 108 mégapixels. L’édition standard s’annonce de plus en plus comme une déception.

Hier, nos confrères allemands de Winfuture ont mis en ligne la fiche technique complète du Galaxy S20 Ultra. Fidèles à ses habitudes, le média a surenchéri aujourd’hui en dévoilant la fiche technique complète du Galaxy Note 20 standard accompagné de plusieurs rendus officiels.

Un véritable Galaxy Note 20 Lite ?

D’après les informations glanées par Winfuture, le Note 20 est recouvert d’un écran AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ (2400 x 1080 pixels) cerclé de bordures plates. Comme prévu, le smartphone n’est pas équipé de l’écran 120 Hz du Galaxy Note 20 Ultra. Samsung mise sur une dalle 60 Hz. Un choix étonnant. Le constructeur avait pourtant équipé tous les Galaxy S20 d’un écran 120 Hz. Le smartphone est accompagné d’un stylet S-Pen offrant une latence de 26ms. De son côté, le stylet inclus avec le Note 20 Ultra affiche une latence de 9ms, comme l’Apple Pencil.

Le Note 20 est alimenté par le SoC Exynos 990 (en Europe du moins) couplé à seulement 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Samsung fait aussi l’impasse sur le tiroir microSD. Il ne sera donc pas possible d’ajouter du stockage. L’autonomie est confiée à une batterie de 4300 mAh. Sans surprise, il tourne sous Android 10 accompagné de la surcouche Samsung One UI 2.5.

La face arrière, recouverte de plastique plutôt que de métal, abrite un triple capteur photo composé un objectif 12 mégapixels grand angle, d’un module 12 mégapixels ultra grand angle et d’un téléobjectif 64 mégapixels avec zoom optique 3x. Pas de zoom 5x ni de capteur 108 mégapixels pour cette édition. Samsung intègre néanmoins un zoom numérique 30x. Dans le trou dans l’écran, on trouve une caméra pour les selfies de 10 mégapixels identique à celle du Note 20 Ultra.

Enfin, Samsung proposerait le Note 20 dans les coloris suivants : Mystic Bronze (cuivre), Mystic Gray (gris), et Mystic Green (vert). Nous serons fixés sur les Note 20 dès le 5 août 2020, date de la conférence Unpacked de Samsung. Que pensez-vous de la fiche technique du Note 20 ? On attend votre avis dans les commentaires.

Galaxy Note 20 Dimensions 161,6 x 75,2 x 8,3 mm Ecran 6,7" Infinity-O AMOLED 19,5:9

2400 x 1080 pixels (393 ppp)

60 Hz Processeur Exynos 990 (7nm) RAM 8 Go Capteur avant 10 MP (f / 2.2) Capteurs arrières 12 MP f / 1.8

12 MP f / 2.2 ultra grand

64 MP f / 2.0 téléobjectif

zoom optique 3x Stockage 256 Batterie 4300 mAh Recharge 25W filaire

15W sans fil Sécurité Scanner d’empreinte ultrasonique sous l'écran OS Android 10 + One UI 2.5

Source : Winfuture