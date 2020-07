Galaxy Note 20 Ultra : ce benchmark de la version Exynos 990 est un peu déprimant

Un premier benchmark du Galaxy Note 20 Ultra Exynos 990 semble confirmer deux craintes des fans de la marque : les performances des Note seront vraisemblablement identiques à celle des S20 – et les améliorations promises par Samsung ne devraient cette année encore pas suffire à combler l’écart de performances avec les variantes Snapdragon 865+.

En Europe et dans d’autres parties du monde les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra embarqueront une puce Exynos 990 conçue par Samsung, comme les Galaxy S20 lancés quelques mois en amont. Pourtant, en Chine et aux Etats-Unis, les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra devraient embarquer un processeur Snapdragon 865+ légèrement overclocké par rapport aux S20 qui y étaient proposés sous Snapdragon 865.

Note 20 Ultra (Exynos 990) : premier benchmark sans bonne surprise

Evidemment cette différence de traitement fait depuis plusieurs générations des vagues parmi les habitués de la marque. D’autant que d’année en année les performances des puces Exynos sont de plus en plus en retrait des performances des puces Snapdragon équivalentes. Et ce n’est pas le seul reproche aux variantes Exynos.

Des utilisateurs européens des smartphones de la gamme S20 se plaignent de surchauffe, de bridage des performances du GPU lors de longues sessions de jeu, et d’une consommation d’énergie excessive lorsque le mode « Hautes perfomances » est activé. Face aux critiques, Samsung aurait promis de mieux optimiser l’Exynos 990 sur les Note 20.

Comme pour compenser l’absence de nouvelle itération, contrairement aux variantes américaines et chinoises qui passent sous Snpadragon 865+. Pourtant, un premier benchmark nous prépare visiblement à une grosse déception. Rien ne bouge dans les chiffres. Tout indique que les performances des Note 20 sous Exynos 990 seront strictement les mêmes que celles des S20 sous Exynos 990.

Et rien ne permet du coup de conclure à la moindre optimisation qui aurait un impact positif sur les performances. Bien sûr, il ne s’agit que d’un benchmark, donc d’un instantané – qui ne donne pas une image nécessairement très fidèle de ce que sera vraiment ce smartphone.

Mais, vous l’aurez compris, on sait déjà que l’écart de performances entre les variantes Snapdragon et Exynos va se renforcer grâce, d’un côté, au passage à des 865+ sur les versions américaines et chinoises, et de l’autre au choix de garder un Exynos 990 qui était déjà moins performant, à la base, que le Snapdragon 865.

Ce benchmark semble confirmer qu’il ne faut pas s’attendre à ce que Samsung sorte quelque chose de son chapeau pour réellement compenser cet écart de performances. Qui commence à devenir de moins en moins compréhensible, ce que certains qualifieront certainement d’inacceptable…

