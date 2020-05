Galaxy Note 20 : Samsung abandonnerait déjà le zoom 100x

Les Galaxy Note 20 feraient l’impasse sur le « Space Zoom » 100x, révèle un leaker réputé. Samsung aurait déjà décidé d’abandonner ce zoom essentiellement numérique, intégré pour la première fois sur le Galaxy S20 Ultra, suite aux mauvais retours des usagers. Certains utilisateurs du smartphone considèrent en effet que les photos prises avec le zoom 100x sont tout simplement inexploitables.

Lors du lancement du Galaxy S20 Ultra, Samsung a lourdement appuyé sur le zoom 100X, baptisé « Space Zoom ». Concrètement, l’appareil photo s’appuie sur le capteur de 48 mégapixels avec téléobjectif 4x et sur des algorithmes pour obtenir un zoom 100x. Il s’agit donc d’un zoom hybride, réalisé grâce à un processus optique et numérique.

Malheureusement, cette fonctionnalité n’est pas parvenue à séduire tous les utilisateurs. Comme on vous le disait dans notre test du Galaxy S20 Ultra, le zoom 100x produit des clichés trop souvent inexploitables. Malgré son traitement numérique, les photos prises avec le zoom sont floues et on peine à distinguer les détails.

Samsung revoit sa copie

Dans ces conditions, Samsung aurait décidé de ne pas intégrer le zoom 100x à ses Galaxy Note 20 et Galaxy Note 20+. C’est en tout cas ce qu’affirme Ice Universe, célèbre informateur spécialisé dans les produits conçus par Samsung, sur son compte Twitter. Suite aux réactions mitigées des utilisateurs, le constructeur sud-coréen préférerait intégrer un module téléobjectif moins ambitieux.

Dans la foulée, Ice Universe évoque aussi le retour du capteur photo 108 mégapixels. Sans surprise, ce module amélioré sera réservé au Galaxy Note 20+. Afin de corriger les défauts de l’autofocus du S20 Ultra, Samsung intégrerait un nouveau capteur au Note 20+.

Pour l’heure, les informations sur la partie photo du flagship sont encore rares. Quoi qu’il en soit, Samsung présentera les Note 20 en même temps que le Fold 2 dans le courant du mois d’août 2020. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.