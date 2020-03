Les Galaxy S10 et S20 sont encore et toujours déclinés en deux variantes : dans certains marchés dont l’Europe, les smartphones sont vendus avec des chipsets Exynos et capteurs photo Samsung, tandis qu’aux Etats-Unis les mêmes smartphones sont vendus avec chipset Snapdragon et capteurs photo Sony. Une pétition se plaint de l’écart de performances qui rend les modèles Exynos de plus en plus inférieurs.

Vous y êtes dorénavant habitué : les flagship Samsung vendus en France et dans le reste de l’Europe embarquent des composants différents de ceux vendus aux Etats-Unis. Samsung utilise en effet sur certains marchés ses propres chipset Exynos personnalisés ainsi que ses propres capteurs photo, alors qu’aux Etats-Unis, les mêmes modèles de smartphones embarquent un SoC Qualcomm Snapdragon et des capteurs photo Sony.

Le problème n’en serait pas un si au fil des ans et des itérations l’écart de performances entre ces deux variantes ne s’était pas accentué. Tous les benchmarks des Galaxy S10 et S20 le montrent : les équivalents Snapdragon délivrent aujourd’hui nettement plus de puissance que leur pendant Exynos. Ce constat est le même depuis plusieurs années, et d’ailleurs il semble que Samsung commence à le prendre en compte, puisque le constructeur a fermé son centre R&D Exynos aux Etats-Unis quelque mois avant la sortie des Galaxy S20.

Ce signal faisait alors planer l’espoir que les S20 justement, ne soient vendus que sous des variantes Snapdragon. Or, il s’est avéré finalement, que Samsung n’a pas encore changé de stratégie, en tout cas sur cette itération. Les appareils sont pourtant vendus au même prix… Autant d’éléments qui sont à l’origine d’une nouvelle pétition sur Change.org intitulée « arrêtez de nous vendre des smartphones Exynos inférieurs ».

Son créateur y affirme « adorer les produits » Samsung, et espère que les consommateurs du monde entier puissent être « traités équitablement ». Et de déplorer lui aussi que les « smartphones avec les SoC Exynos montrent des performances inférieures ont une autonomie moindre, utilise des capteurs photo et un traitement inférieurs, surchauffent et brident les performances plus vite, entre autres problèmes ». Et de lancer : « a minima nous apprécierons si Samsung était transparent sur ces différences ».

Lire également : Exynos 1000 – Samsung développerait un nouveau SoC 5 nm basé sur des coeurs ARM standard

»Ou que Samsung fasse en sorte que l’on ne paie pas le même prix voire plus cher que nos amis américains ». Au moment où nous écrivons ces lignes, la pétition avait récolté 17269 signatures sur un objectif de 25000. Samsung devrait-il abandonner les SoC Exynos au profit d’un lineup 100% sous Snapdragon ? Partagez votre avis dans les commentaires.