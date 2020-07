Galaxy Note 20 Ultra : une vidéo de prise en main dévoile les nouveautés de l’appareil photo

Le Galaxy Note 20 Ultra s’illustre dans une nouvelle vidéo de prise en main. Cette énième fuite confirme plusieurs points clés de l’appareil photo, comme le zoom x50. En parallèle, un leaker réputé a mis en ligne un sublime rendu en 360 degrés du flagship coloris Mystic Bronze.

Il y a quelques semaines, un leaker du nom de Jimmy Is Promo a publié les premières photos volées montrant le Galaxy Note 20 Ultra sur Twitter. Peu après, l’internaute a surenchéri avec la première vidéo de prise en main du flagship. Aujourd’hui, l’informateur a mis en ligne une nouvelle séquence dédiée au Galaxy Note 20 Ultra.

Zoom hybride 50X, zoom optique 5X…cette vidéo révèle les points forts de l’appareil photo du Note 20 Ultra

Dans cette nouvelle vidéo de prise en main, Jimmy Is Promo s’attarde surtout sur les nouveautés intégrées à l’appareil photo du smartphone. Comme prévu, Samsung abandonne le zoom 100x du Galaxy S20 Ultra et se contente d’un zoom 50x. La vidéo corrobore les précédentes fuites sur le sujet. On remarquera aussi la présence d’un zoom optique 5x.

L’interface de l’appareil photo dispose d’un nouveau mode « Pro », montre la vidéo. Cette mode permet aux utilisateurs aguerris de composer leur photographie sur base des valeurs tonales de l’image. Côté vidéo, une option va permettre de choisir entre les microphones avant et arrière ou des microphones externes connectés via Bluetooth ou filaires pour l’enregistrement audio.

Le mode permettra aussi d’afficher un histogramme ou encore la longueur focale.L’existence du mode Pro sur les Note 20 avait déjà été évoquée par le leaker Max Weinbach. Enfin, la vidéo montre l’arrivée de Nearby Share, l’AirDrop développé par Google, au sein de la surcouche One UI 2.5 de Samsung.

Pour se faire une idée plus précise du design du Note 20 Ultra, on vous invite à admirer le rendu en 360 degrés mis en ligne par Evan Blass sur son compte Patreon. Le GIF ci-dessous montre le nouveau coloris Mystic Bronze développé par Samsung. Du reste, la fuite confirme le bloc photo rectangulaire et proéminent et l’écran troué cerclé de bordures incurvées.