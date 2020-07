Galaxy Note 20 : son verre serait plus fragile que celui du Note 10 sorti l’année dernière

Les fuites d’informations à propos des futurs smartphones de Samsung n’en finissent plus de pleuvoir. La dernière en date : l’écran AMOLED de 6,7 pouces Full HD+ (2400 x 1080 pixels) du Galaxy Note 20 devrait être en Gorilla Glass 5, une conception bien moins robuste que celui du Galaxy Note 10.

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra ne cessent de s’illustrer sur la toile. Une fuite a par exemple récemment révélé plusieurs images officielles dévoilant tous les coloris qui seront proposés par Samsung. Parmi toutes leurs nouveautés, on pouvait notamment s’attendre à ce que le Galaxy Note 20 dispose d’un écran plus robuste — ou d’un niveau de protection similaire — que l’écran de son prédécesseur, le Galaxy Note 10.

Le Note 20 utiliserait le même verre que le Note 7 sorti il y a 4 ans

Il semblerait hélas que ce ne soit pas le cas, si l’on en croit nos confrères de SamMobile. En effet, l’écran AMOLED non incurvé de 6,7 pouces des Note S20 s’apprêterait finalement à être en Gorilla Glass 5, soit le même verre utilisé pour les Galaxy Note 7… Dévoilés à l’automne 2016, il y a quatre ans. Cette information ne fait donc qu’amplifier ce que nous savions déjà, à savoir que la version standard du S20 s’annonce d’ores et déjà décevante, surtout en comparaison avec le S20 Ultra.

Cette information intervient aussi après la révélation de la sortie du Gorilla Glass Victus par Corning, un tout nouveau verre qui devrait a priori équiper les Galaxy Note 20 Ultra. L’écran d’un smartphone équipé d’un tel verre serait capable de ne pas se briser après une chute de deux mètres selon Corning, tout en offrant une résistance aux rayures deux fois plus élevée que le Gorilla Glass 6 — la génération qui équipe actuellement les Note S10. À titre de comparaison, le Gorilla Glass 6 permet à un verre de survivre d’une chute d’un mètre soixante environ.

L’écart continue ainsi de se creuser entre le Note S20 et le Note S20 Ultra. Car pour rappel, le modèle de base aurait un écran d’une définition de 2345 × 1084 pixels en 60 Hz, tandis que le modèle + offrirait lui une définition de 3069 × 1444 pixels en 120 Hz. Par ailleurs et si vous hésitez encore entre le Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, notre comparatif est disponible pour mieux percevoir leurs différences.

Voir aussi : Gorilla Glass : qu’est-ce que c’est et qu’est-ce qui change entre les différentes versions ?