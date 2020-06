Galaxy Note 20 Ultra : Samsung se contente d’un zoom 50x, ça se confirme

Le Galaxy Note 20 Ultra va devoir se contenter d’un zoom 50x, révèle un leaker. Comme prévu, Samsung a décidé de faire l’impasse sur le zoom 100x du Galaxy S20 Ultra suite aux critiques des utilisateurs. Cette fois, le constructeur va se concentrer sur l’expérience des usagers plutôt que sur les performances.

Lors du lancement, Samsung a longuement mis en avant le zoom 100x de son Galaxy S20 Ultra. Malheureusement, le zoom hybride implémenté par la firme n’a pas su séduire les utilisateurs. Pour beaucoup d’usagers, et de nombreux médias, le « Space Zoom » produit des photos inexploitables.

Sur le même sujet : Le Galaxy Note 20 Ultra serait équipé du Snapdragon 865+ et d’un nouveau S Pen

Samsung enterre le zoom 100x avec les Galaxy Note 20

En réaction, Samsung a décidé de ne pas intégrer le zoom 100x à son Galaxy Note 20, annonçait Ice Universe en mai dernier. Dans un tweet plus récent, l’informateur précise que le Note 20 Ultra, qui vient d’être certifié, n’aura pas non plus droit au Space Zoom. Pour l’heure, le zoom 100x est donc définitivement enterré.

« Le Note 20 Ultra annulera le 100X, le maximum est désormais 50X, Samsung s’efforcera d’optimiser l’expérience de zoom avec un maximum de 50x et se concentrera davantage sur l’expérience » explique Ice Universe sur Twitter.

En clair, Samsung ne tentera plus vainement de repousser les limites du zoom sur smartphone au détriment des résultats. Pour l’heure, la firme va peaufiner les résultats obtenus par le zoom 50x. Pour le constructeur sud-coréen, soucieux de battre Huawei sur le terrain de la photographie, l’abandon du zoom 100x sonne comme un aveu d’échec.

Pour l’heure, on vous invite néanmoins à prendre les informations d’Ice Universe avec des pincettes. Malgré sa réputation, l’informateur n’est pas infaillible. Pour rappel, Samsung devrait présenter les Galaxy Note 20 dès le 5 août 2020 lors d’une conférence Unpacked en ligne. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur le Note 20 Ultra, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.