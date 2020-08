Galaxy Note 20 : un intérieur exigu et un remplacement de batterie difficile

Une chaîne YouTube spécialisée dans le démontage de produits électroniques a publié une vidéo sur le Galaxy Note 20. Une fois la coque mise à nue, nous y découvrons un espace exigu et une batterie difficile à atteindre. Ce qui rend évidemment compliqué son remplacement en cas de panne.

Samsung a présenté en début de mois le Galaxy Note 20 et le Galaxy Note 20 Ultra. Ce dernier a fait l’objet cette semaine d’un test complet qui montre que la phablette s’appuie sur de très belles qualités au niveau de l’écran, de la plate-forme et de l’autonomie, sans oublier le très beau design de la version Mystic Bronze qui fait tant parler d’elle.

Aujourd’hui, 21 août 2020, est le jour de la sortie commerciale officielle des deux smartphones en magasin. Et bien évidemment, certains journalistes en ont acheté des exemplaires pour leur faire subir quelques tests, notamment des démontages en bonne et due forme. Les premiers à avoir dégainé leur vidéo sur YouTube sont la chaine PBK Review. Les techniciens de celle-ci ont démonté le Galaxy Note 20 (pas la version Ultra) et l’ont remonté dans la foulée.

Une batterie placée au millimètre près

Cette vidéo dure 8 minutes et nous découvrons que l’intérieur du smartphone est très optimisé. Difficile d’y glisser un tournevis ou un médiator afin de débrancher les nappes et les câbles qui relient les différentes cartes avec les composants. La principale remarque concerne la batterie. L’emplacement qui est prévu pour elle est millimétré. La décoller du dos de l’écran est une épreuve pour les outils, pour les matériaux… et pour les nerfs.

Une fois celle-ci enlevée, nous découvrons un autocollant derrière lequel se trouve le lecteur d’empreinte optique. Nous apprenons également que le dos du Galaxy Note 20 est flexible. Cela confirme que Samsung a choisi une coque en polycarbonate pour cette version et non du verre minéral.

Cette séance de démontage est à rapprocher de celle du Galaxy S20 Ultra réalisée par iFixit en début d’année. Les conclusions du spécialiste de la réparation sont relativement similaires à celles évoquées ici. Rappelons que iFixit a noté le smartphone 3 sur 10, expliquant que la colle et le design en verre rendent presque impossible une réparation sans dommage extérieure.