Galaxy Note 20 Ultra : iFixit a rendu son verdict, le smartphone est une horreur à réparer

Après le Galaxy S20 Ultra, les réparateurs d’iFixit ont démonté le Galaxy Note 20 Ultra. Notant quelques différences dans la construction des deux appareils, ils relèvent les mêmes problèmes liés à l’usage excessif de la colle. Difficile à réparer, il écope d’un faible 3 sur 10, soit la même note que celle du Galaxy S20 Ultra.

Le Galaxy Note 20 Ultra a reçu un avis très favorable dans nos colonnes. Design, performance, autonomie, photo, prise en main (avec le S-Pen), le smartphone haut de gamme coche pratiquement toutes les cases. Bien sûr, la phablette n’est pas parfaite, puisque quelques défauts et maladresses (notamment le prix) viennent ternir le portrait. Mais, globalement, à l’usage, le Galaxy Note 20 Ultra est une bonne cuvée.

Cet avis n’est pas partagé par tout le monde. Par exemple, le site iFixit, spécialiste du démontage des produits électroniques, a rendu cette semaine un verdict négatif sur le produit. Bien sûr, les critères du site de réparation ne sont pas les mêmes que les nôtres. En effet, l’avis d’iFixit est basé sur la facilité, ou la difficulté, à réparer les produits testés et non sur la prise en main par l’utilisateur. Et, comme pour le Galaxy S20 Ultra, le Galaxy Note 20 Ultra se révèle très difficile à réparer. Il écope donc de la même note : 3 sur 10.

Un problème qui colle à la peau de Samsung

Ce résultat n’est pas vraiment une surprise. L’usage de la colle pour sceller le téléphone et assurer son étanchéité rend l’ouverture du mobile très délicate (même si le verre Gorilla Victus de Corning résiste à de nombreux mauvais traitements). Et, surtout, la profusion de colle entre la batterie et l’écran complexifie grandement le remplacement des deux composants en cas de panne. Ce problème de colle est récurrent depuis le Galaxy S6… Les rares points remportés par le Galaxy Note 20 proviennent de la modularité des autres composants : port USB type-C, modules photo, connectiques, cartes électroniques).

Le Galaxy Note Ultra et le Galaxy Note 20 (puisqu’ils ont été démonté ensemble) écopent de la même note que le Galaxy S20 Ultra, mais iFixit note une différence notable entre les récentes phablettes et celle du début d’année 2020 : le Note 20 Ultra intègre plusieurs couches de graphites sous les cartes-mères. Ce matériau sert à dissiper la chaleur émise par le chipset et le modem, deux composants au tempérament ardent, et à la rediriger vers l’extérieur (le châssis en aluminium notamment). Le graphite remplace ici les chambres à vapeur en cuivre habituellement utilisées par Samsung.

