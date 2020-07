Galaxy Note 20 Ultra : Samsung dévoile par erreur le design du smartphone

Le Galaxy Note 20 Ultra est brièvement apparu sur le site officiel de Samsung Ukraine. Par inadvertance, le constructeur a visiblement mis en ligne la première photo officielle de son prochain smartphone haut de gamme. La fuite confirme le retour du bloc photo rectangulaire des Galaxy S20 et l’apparition d’un nouveau coloris cuivre du plus bel effet.

Ce 1er juillet, le site ukrainien de Samsung a glissé la première photo officielle du Galaxy Note 20 Ultra au fond de la page destinée au Galaxy Note 8, le flagship lancé en 2017. L’image relaie vers la page dédiée au Galaxy Note 10. L’informateur a d’abord été relayée par le Youtubeur russe Techno Harry dans une vidéo avant de se propager sur le reste de la toile.

Sur le même sujet : Le Galaxy Note 20 Ultra serait équipé du Snapdragon 865+ et d’un nouveau S Pen

Samsung publie une première image officielle du Galaxy Note 20 Ultra cuivré

Sans surprise, Samsung s’est rapidement rendu compte de son erreur et a supprimé la photo de son site web. C’est bien loin d’être la première fois que la marque met en ligne une image officielle par inadvertance. L’an dernier, Samsung avait ainsi révélé par erreur le design des Galaxy S10 dans un billet de blog. Même son de cloche en 2018 quand Samsung dévoilait par mégarde le design du Galaxy Note 9 plusieurs semaines avec le lancement. Ces erreurs sont tellement courantes qu’on pourrait se demander si Samsung ne le fait pas un peu exprès.

Quoi qu’il en soit, la première photo officielle du Note 20 Ultra montre un appareil photo rectangulaire composé de 3 capteurs photo, dont un module principal de 108 mégapixels. Sur la partie de droite, on notera la présence d’un flash LED. Ce bloc photo imposant est directement hérité de la gamme des Galaxy S20.

Le smartphone est accompagné d’un nouveau stylet S-Pen. L’accessoire est très similaire à celui du Galaxy Note 10 et Note 10+. Enfin, le cliché confirme l’existence du coloris « Mystic Bronze ». Il s’agit d’un coloris cuivré dont le rendu est plutôt réussi en apparence. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur les Note 20, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.