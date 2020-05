Galaxy Note 20+ : Samsung mise sur une recharge rapide 25W

Le Galaxy Note 20+ est équipé d’une recharge rapide de 25W, révèle un organisme de certification chinois. Samsung va donc inclure un chargeur rapide 25W dans la boîte du smartphone. La fuite confirme aussi l’intégration d’une batterie de 4500 mAh et la compatibilité avec le réseau 5G.

Le Galaxy Note 20+, la variante grand format, vient de passer sur le banc de test de la 3C, un organisme de certification chinois. Cet entité, analogue à la FCC américaine, a délivré le badge « Certification de Produit Obligatoire en Chine » au smartphone. Les documents visibles sur le site de la 3C dévoilent certaines caractéristiques techniques du Note 20+.

Sur le même sujet : Galaxy Note 20+ – découvrez le design de la version grand format

La batterie de 4500 mAh du Note 20+ se confirme

Sans surprise, le Note 20+ sera compatible avec la 5G. De plus, le smartphone profitera d’une recharge rapide filaire de 25 W, comme les Galaxy S20. Le constructeur inclura dans le boîte un chargeur de 25W. On s’attend à ce que le Note 20+ soit malgré tout compatible avec la charge 45W. Par contre, l’utilisateur devra probablement repasser à la caisse et acheter un chargeur 45W, vendu séparément. C’était en effet la stratégie de la marque pour les Galaxy S20+ et S20 Ultra, lancés début 2020.

Enfin, la 3C confirme aussi la présence d’une batterie de 4500 mAh, comme celle du Galaxy S20+. Finalement, le Note 20+ ne profitera pas d’une batterie de 5000 mAh similaire à celle du Galaxy S20 Ultra. Du reste, le flagship serait recouvert d’un écran OLED LPTO 120 Hz de 6,9 pouces et alimenté par le SoC Exynos 992 (6nm) couplé à un maximum de 16 Go de RAM.

Pour rappel, Samsung présentera les Galaxy Note 20 lors d’une conférence attendue dans le courant du mois d’août 2020. Dans la foulée, le constructeur devrait lever le voile sur le Galaxy Fold 2, son troisième smartphone avec écran pliable. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations sur la gamme des Note 20, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.