🔴 Galaxy Unpacked 2020 : comment suivre en live la conférence de Samsung du 5 août à 16h00

C’est aujourd’hui que se tient la confĂ©rence Galaxy Unpacked 2020 de Samsung. Toute la rĂ©daction de Phonandroid se mobilise, nous serons lĂ en force pour la suivre et la commenter en direct, et vous livrer toutes les informations et toutes les indiscrĂ©tions que nous avons pu rĂ©colter ces dernières semaines.

Plus que quelques heures Ă patienter avant le moment fatidique. C’est Ă 16h00 aujourd’hui mĂŞme que Samsung doit dĂ©voiler sa nouvelle gamme de produits, notamment ses nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Et qui dit Ă©vĂ©nement exceptionnel, dit prĂ©sence exceptionnelle. Toute l’Ă©quipe de Phonandroid sera sur le pont pour suivre la confĂ©rence, alors n’hĂ©sitez pas Ă nous rejoindre. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre le live cet après-midi.

Quand et comment suivre la conférence Samsung Unpacked

Quand a lieu la conférence Samsung Unpacked : mercredi 5 août 2020

: mercredi 5 août 2020 À quelle heure le live va-t-il commencer : à 16h00 (heure française)

: à 16h00 (heure française) Comment suivre le live Samsung Unpacked : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous (lien mis à jour dès que possible)

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste en dessous (lien mis à jour dès que possible) Combien de temps va durer le live : une heure

Qu’attendre de la confĂ©rence Galaxy Unpacked 2020 ?

C’est une certitude, plus aucun doute n’est permis : c’est aujourd’hui que Samsung dĂ©voilera ses tout nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra. Si l’on sait dĂ©jĂ presque tout d’eux, notamment en termes de design et de performances, il reste encore plusieurs informations Ă dĂ©couvrir, comme leur prix et leur date de disponibilitĂ©.

On sait Ă©galement via les teasers diffusĂ©s par Samsung que la marche en profitera pour prĂ©senter d’autres produits, comme ses nouvelles tablettes premium, les Galaxy Tab S7 et Galaxy Tab S7 Plus. Le gĂ©ant sud-corĂ©en devrait Ă©galement dĂ©voiler ses nouveaux Ă©couteurs true wireless « en forme de haricot », les Galaxy Buds Live. Si l’on en croit les diffĂ©rentes informations qui ont fuitĂ©, on peut aussi s’attendre Ă une prĂ©sentation de la Galaxy Watch 3. Et qui sait, peut-ĂŞtre aurons-nous mĂŞme droit Ă une officialisation du nouveau tĂ©lĂ©phone pliable, le Galaxy Z Fold 2 ?

Rendez-vous est donc pris Ă 16h00 pĂ©tantes ici mĂŞme pour suivre avec nous la confĂ©rence de l’Ă©tĂ© signĂ©e Samsung. En attendant, n’hĂ©sitez pas Ă laisser un petit commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous attendez cette confĂ©rence !