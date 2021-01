Note 20 Ultra 5G : son écran prend la tête du classement DxOMark

L'écran du Note 20 Ultra 5G prend la tête du classement DxOMark avec un score de 90 pour la version Snapdragon 888 et 89 pour la variante Exynos 2100. DxOMArk explique cette différence de un point par les différences de rendu liées directement au chipset de ces deux variantes.

On savait déjà que le Galaxy Note 20 Ultra 5G Exynos 990 embarquait le meilleur écran du marché. DxOMark lui a octroyé il y a quelques semaines la note de 89, soit un point de plus que l'écran de l'iPhone 12 Pro Max et du OnePlus 8 Pro (88). Ce qui n'a pas empêché DxOMark de dévoiler un score légèrement différent pour la variante Snapdragon 865+ du smartphone.

Le Note 20 Ultra vendu en Amérique du Nord prend ainsi la tête du classement avec un score de 90. Ils ont pourtant strictement le même écran, mais DxOMark explique que “le chipset est devenu un facteur tel dans la manière dont la partie logicielle du smartphone optimise les performances de l'écran” que l'organisme a pu mettre en évidence des différences entre ces deux versions.

Note 20 Ultra 5G Snapdragon vs Exynos : le chipset a un impact sur la qualité de rendu à l'écran

“En termes de lisibilité […] l'écran des deux Samsung ont obtenu le même score. Mais la version Snapdragon de l'appareil produit des couleurs plus précises dans l'application Gallery et a de meilleurs scores pour les images en mouvement, ce qui lui donne un léger avantage”, détaille DxOMark. Avant de préciser que tout n'est pas non plus parfait sur la version Snapdragon.

“On relève néanmoins que la version Snapdragon a de moins bons scores en vidéo à cause d'un tone mapping maladroit, en particulier en basse luminosité”. DxOMark cite également une gestion du contraste “pas géniale”. Au-delà les deux variantes ont le même problème autour du filtre lumière bleue – qui s'avère ne pas enlever tant de lumière bleue que cela.

Enfin, la partie tactile de l'écran n'est pas, selon les tests de DxOMark toujours très précise. L'organisme conclut : “Samsung peut être fier que ses deux variantes du Galaxy Note 20 Ultra 5G occupent la première et la deuxième place de notre classement écrans”. Notons par ailleurs que le classement écrans DxOMark n'est pas forcément d'accord avec celui du vrai leader en ce domaine, DisplayMate – puisque ce dernier juge l'écran de l'iPhone 12 Pro Max meilleur que celui du Note 20 Ultra.