Galaxy Note 20 : Samsung ferait l’impasse sur l’écran incurvé

Les Galaxy Note 20 seraient recouverts d’un écran aux bords plats plutôt qu’incurvés, révèle un leaker réputé. Comme c’était déjà le cas sur les Galaxy S20, Samsung aurait décidé de faire l’impasse sur l’habituel écran incurvé qui distingue ses smartphones de la concurrence. En parallèle, un autre informateur a levé le voile sur la date de sortie en magasin de la gamme.

Ce mardi 9 juin 2020, Ice Universe, célèbre leaker de la galaxie smartphone, a une nouvelle fois évoqué les Galaxy Note 20 sur son compte Twitter. Généralement bien renseigné sur les plans du constructeur sud-coréen, il assure que les Note 20 seront sublimés d’un écran AMOLED troué aux bords plats.

L’an dernier, Samsung équipait encore les Galaxy Note 10, Note 10+ et les Galaxy S10 de dalles ultra incurvées. Les écrans incurvés font en effet partie de l’ADN des Galaxy S et des Galaxy Note depuis plusieurs années. Avec la gamme des S20, Samsung a cependant décidé d’inverser la tendance en optant pour des dalles aux bords beaucoup plus plats.

Aux dernières nouvelles, on retrouverait le même type d’écran 2,5D sur les Note 20. Ce n’est pas une surprise. Comme on pouvait s’y attendre, les Note 20 s’annoncent visuellement très proches des Galaxy S20. Parmi les autres similitudes, on citera le bloc photo rectangulaire et l’écran troué Infinity-O.

Les Galaxy Note 20 sortiraient dans les magasins le 20 août 2020

D’après les informations de Jon Prosser, un autre informateur, la gamme des Galaxy Note 20 débarquerait dans les magasins dès le 20 août 2020, soit 15 jours après la présentation Unpacked du 5 août. Lors de cette conférence en ligne, Samsung lancerait d’ailleurs un version 5G du Galaxy Z Flip, son smartphone pliable à clapet, et une seconde itération de son Galaxy Fold. On vous en dit plus dès que possible sur les plans de Samsung. En attendant plus d’informations sur les Note 20, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous concernant l’abandon des écrans incurvés.