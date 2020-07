Galaxy Note 20 : Samsung prépare une refonte de l’application photo, nouveau mode vidéo « Pro »

L’application photo du Galaxy Note 20 devrait bénéficier de plusieurs nouvelles fonctionnalités donnant lieu à nettement plus de flexibilité dans la prise de photo et de vidéo.

Le Galaxy Note 20 devrait être un prétexte à une refonte profonde de l’application de prise de photo et de vidéos. Avec des fonctionnalités que se retrouveront sans doute ultérieurement sur d’autres modèles récents. Ainsi, selon le leaker Max Weinbach, il y aurait notamment un nouveau mode vidéo « Pro ». Celui-ci permet entre autres de sélectionner manuellement le micro pour la prise de son (avant, arrière, avant + arrière, avec prise en charge additionnelle des micros externes USB ou Bluetooth).

Galaxy Note 20 : l’application photo devient plus « Pro » et versatile

Ces nouveautés devraient grandement simplifier la tâche des vloggeurs occasionnels ou confirmés en leur permettant d’augmenter facilement la qualité de leurs contenus tout en renforçant l’idée que le smartphone est aujourd’hui le véritable couteau-suisse de la vidéo. Le mode permet désormais d’afficher un histogramme, indispensable pour maîtriser l’étendue dynamique de l’image, ou encore la longueur focale. Il est également plus simple de changer la définition directement depuis ce mode.

L’application permettra également de prendre des vidéos en 21:9 jusqu’à 8K. Le zoom sera un peu plus limité. Avec un maximum de 50x contre 100x sur le Galaxy S20 Ultra. En outre, Single Take, la fonction dopée à l’IA et qui prend automatiquement plusieurs photos et de courtes vidéos s’améliore. La durée des extraits vidéos pourra désormais aller jusqu’à 15 secondes contre 5 actuellement.

Mis à part quelques exceptions comme la 8K, il semble que la plupart des fonctionnalités pourrait fonctionner avec tous les smartphones Samsung récents. On peut donc s’attendre à ce que l’expérience de prise de photos et de vidéos par défaut s’améliore sur les smartphones Samsung dans la foulée du lancement des Galaxy Note 20.

Lire également : Galaxy Note 20 – Samsung travaille sur un mode DeX 100% sans fil !

Utilisez-vous l’application par défaut pour prendre vos photos et vidéos ou une application tierce ? Partagez votre retour dans les commentaires.