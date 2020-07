Galaxy Note 20 : Samsung serait parvenu à améliorer l’Exynos 990 par rapport aux S20

Les Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra doivent se contenter d’un SoC Exynos 990, le même chipset qui alimente les Galaxy S20. Néanmoins, Samsung serait parvenu améliorer la puce au cours des derniers mois. D’après un informateur, l’Exynos 990 des Note 20 serait d’ailleurs aussi puissant que le Snapdragon 865+ de Qualcomm qui équipe les versions américaines.

En dépit des nombreuses critiques formulées à l’encontre de l’Exynos 990 des Galaxy S20 vendus en Europe, Samsung persiste à intégrer son chipset maison au sein des Galaxy Note 20. Contrairement à l’année dernière, le fabricant n’a en effet pas développé de nouvel Exynos pour sa gamme de Galaxy Note. Á l’opposé, les Note 20 vendus sur le marché américain disposent bien d’un SoC Qualcomm amélioré par rapport aux S20, le Snapdragon 865+.

Néanmoins, il ne s’agirait pas du même Exynos 990 que celui qui alimente les Galaxy S20 européens, affirme l’informateur derrière la chaîne Youtube The Galox. D’après les informations relayées par le leaker sur Twitter, Samsung a mis au point « une version améliorée avec une meilleure optimisation que le Snapdragon ». In fine, le chipset tournerait aussi bien et aussi vite que le Snapdragon 865+ de Qualcomm.

« C’est un peu comme un Exynos 990+ » avance la source. Dans sa communication, le fabricant n’hésiterait d’ailleurs pas à mettre en avant les meilleures performances du chipset par rapport au SoC des Galaxy S20. Evidemment, il faudra confirmer les assertions de Samsung dans de futurs benchmarks.

Avec son nouvel Exynos 990, Samsung cherche probablement à faire taire les critiques qui pointent du doigt l’écart de performances entre les puces Exynos et les processeurs de Qualcomm. Lors de la sortie du Galaxy S20 Ultra, de nombreux utilisateurs affirmaient avoir rencontré des problèmes d’autonomie et d’autofocus liés à l’optimisation logicielle hasardeuse du SoC. Une pétition en ligne est même venue demander l’abandon des puces Exynos au profit des composants de Qualcomm.

Toujours d’après The Galox, Samsung choisirait plutôt de tout miser sur les puces Exynos dans les années à venir. Dès 2021, le groupe pourrait abandonner les SoC Qualcomm et imposer les modèles Exynos sur tous les marchés. On vous invite à prendre ces informations avec des pincettes en attendant de nouvelles fuites. Nous pourrions en savoir plus dès le 5 août 2020, date de la conférence Unpacked dédiée aux Galaxy Note 20.

I Hope everyone understands this:

The Exynos 990 on Note 20 series is an improved version with better optimization than the Snapdragon version and runs just as cool and just as fast as the Snapdragon.Its like an Exynos 990+

Samsung will also market the Exynos990 model as better

— Anthony (@TheGalox_) July 28, 2020