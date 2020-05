Galaxy Note 20+ : il ne profitera finalement pas de la batterie du Galaxy S20 Ultra

Une nouvelle fuite affirme que le Galaxy Note 20+, la plus grande version du duo de phablette attendue en fin d’année, serait pourvue d’une batterie moins volumineuse qu’espérée. Sa capacité atteindrait 4500 mAh et non les 5000 mAh. La définition du capteur photo principale a également été dévoilée : 108 mégapixels.

Selon les rumeurs les plus persistantes, Samsung aurait prévu de présenter deux smartphones de grande taille en fin d’année. Il s’agit du Galaxy Note 20, successeur du Galaxy Note 10, et du Galaxy Note 20+, le remplaçant du Galaxy Note 10+. Les renseignements techniques à propos de ses deux modèles sont encore assez succincts. Nous savons qu’ils seront ergonomiquement proches de la gamme Galaxy S20. Le plus petit des deux devrait être équipé d’une batterie de 4000 mAh. Et un écran OLED avec taux de rafraichissement de 120 Hz pourrait équiper le plus grand (contre 60 Hz pour le plus petit).

Parmi les rumeurs qui concernent le Galaxy Note 20+, plusieurs affirment que le smartphone est techniquement proche du Galaxy S20 Ultra. La semaine dernière, un analyste financier, Ross Young, a confirmé cela. Il indiquait que Samsung compte placer dans le Galaxy Note 20+ une batterie similaire à celle du Galaxy S20 Ultra. Soit un modèle de 5000 mAh. Cette semaine, une autre rumeur, en provenance du site GalaxyClub, dément cette affirmation.

La même batterie que le Galaxy S20+

Le portail néerlandais affirme que la batterie du Note 20+ sera bien moins généreuse. Sa capacité nominale serait de 4370 mAh. Soit une capacité maximale de 4500 mAh. Ce qui est bien moins qu’espéré par l’analyste financier. Il s’agirait peu ou prou du même modèle que la batterie du Galaxy S20+. Notez que, malgré cette baisse drastique, la batterie du Galaxy Note 20+ resterait plus importante que celle du Galaxy Note 10+ qui culminait alors à 4300 mAh.

Autre information dévoilée par Galaxy Club, le Galaxy Note 20+ devrait être équipé du même capteur principal que le Galaxy S20 Ultra. Il s’agit, pour rappel, d’un capteur Samsung ISOCELL de 108 mégapixels avec objectif stabilisé ouvrant à f/1.8. Le Galaxy S20 Ultra est également équipé d’un capteur 48 mégapixels avec téléobjectif (zoom optique 4x), d’un capteur 13 mégapixels avec objectif grand-angle et d’une caméra temps de vol (ToF). Il serait étonnant que le Galaxy Note 20+ fasse l’impasse sur ces éléments. Rappelons enfin que le Note 20+ et le Note 20 sont attendus à la fin de l’été et qu’ils devraient être accompagnés du Galaxy Fold 2.

Source : Galaxy Club