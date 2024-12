Voici les meilleurs cadeaux high-tech à offrir à Noël : découvrez notre sélection complète

Noël approche à grands pas et vous manquez d’inspiration pour vos cadeaux ? Découvre notre sélection des meilleurs cadeaux high-tech à offrir en 2024. Vous trouverez ici des objets pour tous les budgets, que vous cherchiez un cadeau pas cher ou au contraire, que vous visiez le haut de gamme pour vous faire plaisir ou pour gâter vos proches.

15 meilleurs cadeaux high-tech pour Noël 2024

Ça y est, les fêtes de fin d’année sont bientôt là. Et comme chaque année pour Noël, le choix du cadeau peut être un vrai casse-tête. Votre budget est restreint mais vous cherchez un cadeau qui fera tout de même plaisir à un proche féru de nouvelles technologies ? Vous cherchez une idée de cadeau de Noël pour un parent, un enfant ou votre partenaire ? Vous êtes au bon endroit.

Nous avons décidé de vous dévoiler notre sélection des meilleurs cadeaux high-tech du moment. Smartphone, liseuse, montre connectée, casque sans fil, enceinte Bluetooth… Vous trouverez votre bonheur ici !

Une enceinte Bluetooth pour animer les soirées

JBL Charge 5 139€ Voir 139€ Voir 139€ Voir 139€ Voir 139€ Voir 139€ Voir 165.7€ Voir 169.99€ Voir 199.99€ Voir 199.99€ Voir Plus d'offres Marshall Emberton II 99.99€ Voir 109.99€ Voir 109.99€ Voir 110.92€ Voir 129.99€ Voir 130.48€ Voir 169.99€ Voir 171.79€ Voir Plus d'offres Bose Soundlink Revolve+ II 179.99€ Voir 199€ Voir 199.99€ Voir 199.99€ Voir 279.1€ Voir 317.11€ Voir Plus d'offres

Débutons notre sélection des meilleures idées de cadeaux pour Noël avec un classique : l’enceinte Bluetooth. Ces appareils portables sont pratiques pour écouter votre musique chez vous ou à l’extérieur.

De nombreuses enceintes sans fil sont aujourd’hui capables de fournir un son puissant, riche et clair tout en étant étanches à l’eau et à la poussière.

Parmi les modèles phares, on retrouve le JBL Charge 5 qui a la capacité de recharger également vos petits appareils. Grâce à sa grande autonomie, vous pouvez profiter de 20 heures d’écoute sans interruption.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth ici.

Un smartphone pour rester en contact

Galaxy S24 Ultra 820€ Voir 874.22€ Voir 874.22€ Voir 915.96€ Voir 938€ Voir 1019€ Voir 1249€ Voir 1349€ Voir 1369.99€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1469€ Voir 1469.95€ Voir Plus d'offres iPhone 16 Pro Max 1304€ Voir 1359€ Voir 1399.99€ Voir 1399.99€ Voir 1429€ Voir 1456€ Voir 1479€ Voir 1479€ Voir 1479€ Voir 1479€ Voir 1479€ Voir 1479.99€ Voir Plus d'offres Xiaomi 14 601.9€ Voir 634€ Voir 677.88€ Voir 709.38€ Voir 740€ Voir 742.99€ Voir 821.42€ Voir 840.58€ Voir 849€ Voir 1099€ Voir Plus d'offres

On continue notre sélection avec un indispensable : le smartphone. Plus qu’un simple téléphone portable, le smartphone peut vous permettre de naviguer sur internet, réaliser de belles photos et même faire du gaming.

Les modèles premium récents comme l’iPhone 16, le Samsung S24 ou encore le Google Pixel 9 frôlent les 1000 euros. Mais il existe des pépites à prix plus abordable.

À moins de 200 euros, Xiaomi propose par exemple le Redmi Note 13 qui se démarque par la qualité des photos avec un capteur principal grand-angle de 108 MP.

Pour aller plus loin, voici les meilleur smartphone par tranche de prix :

Une powerbank pour les personnes qui sont toujours à cours de batterie

Batterie Samsung 10 000 mAh 25.01€ Voir 29€ Voir 31.16€ Voir 33.07€ Voir 35.99€ Voir 35.99€ Voir 36.99€ Voir 49.94€ Voir Plus d'offres Xiaomi Power Bank 20 000 mAh 50W 39.99€ Voir 49.9€ Voir 49.99€ Voir 63.45€ Voir 64.04€ Voir 77.91€ Voir Plus d'offres Apple MagSafe 206.46€ Voir

Même si votre smartphone, votre tablette, ou même votre PC portable dispose d’une grande autonomie, une batterie externe peut toujours servir.

Certaines batteries sont spécialement conçues pour les petits appareils comme les smartphones. Elles sont compactes et compatibles avec la recharge sans fil. D’autres profitent d’une belle autonomie qui permet de recharger les dispositifs les plus gourmands en énergie.

Ainsi, la Xiaomi Mi 20 000 mAh est une powerbank qui délivre jusqu’à 50W. Vous pouvez l’utiliser pour recharger jusqu’à 4 fois un iPhone 16 ou 2 fois la Nintendo Switch. Pour trouver la meilleure batterie externe, voici notre guide.

Un traceur GPS pour les gens qui perdent tout

Invoxia Tracker GPS 89€ Voir 103.2€ Voir 103.2€ Voir 109.99€ Voir 109.99€ Voir 121.96€ Voir 129€ Voir Plus d'offres Samsung Galaxy SmartTag2 65.48€ Voir 69.59€ Voir 69.93€ Voir 70.73€ Voir 84.95€ Voir 99.99€ Voir 129.9€ Voir 129.9€ Voir 129.95€ Voir 129.99€ Voir Plus d'offres PAJ GPS Power Finder 4G 79.98€ Voir

Les traceurs GPS vous donnent la possibilité de géolocaliser en temps réel vos affaires. Ils peuvent se glisser dans un portefeuille, s’accrocher à des clés, voire même se glisser dans une voiture pour facilement la retrouver.

Parmi les traceurs les plus connus, on retrouve le Samsung Galaxy SmartTag2 qui est ultra compact. À l’aide de l’application SmartThings, vous pouvez géolocaliser vos objets et même les faire sonner à distance. Et comme il est certifié IP67, il ne craint ni la poussière, ni l'eau. C’est également le cas du AirTag d’Apple qui vous permet de repérer vos objets dans l’app Localiser.

Un aspirateur robot pour alléger la corvée du ménage

Xiaomi Vacuum S12 139€ Voir 139.99€ Voir 188.91€ Voir 210.99€ Voir 214.9€ Voir 223.79€ Voir 542€ Voir Plus d'offres Dreame D10 Plus 237.02€ Voir 248.74€ Voir 259€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 289€ Voir 327€ Voir 332.13€ Voir Plus d'offres Roborock S8 390€ Voir 423.32€ Voir 479€ Voir 579.16€ Voir

Les tâches ménagères sont une corvée ? Grâce aux aspirateurs robots, vous pouvez vous décharger de l’entretien de vos sols. Le nettoyage peut parfaitement se faire à distance en votre absence.

Ces petits appareils sont aujourd’hui capables d’établir des cartes précises pour une navigation optimale, de vider leur bac à poussière dans un grand collecteur et même de passer la serpillière.

En choisissant un modèle à la fois puissant, avec une bonne autonomie et un grand réservoir à poussière, vous gagnerez en confort car vous n’aurez plus besoin de le vider régulièrement.

Pour aller plus loin, voici notre sélection des meilleurs aspirateurs robots.

Une montre connectée pour suivre sa santé et ses entraînements sportifs

Google Pixel Watch 3 379€ Voir 379€ Voir 379€ Voir 435.99€ Voir Apple Watch Series 10 419.99€ Voir 421.99€ Voir 449€ Voir 479€ Voir 479€ Voir 479€ Voir 479€ Voir 479€ Voir 528.76€ Voir Plus d'offres Galaxy Watch 7 248.99€ Voir 249€ Voir 263.99€ Voir 279€ Voir 286€ Voir 299€ Voir 329€ Voir 329.99€ Voir 349€ Voir Plus d'offres

On poursuit notre sélection des meilleurs cadeaux de Noël avec la montre connectée. Ce cadeau est idéal pour les personnes qui veulent faire un suivi de leurs entraînements sportifs et de leur santé.

Les montres connectées font partie des produits high-tech qui sont devenus indispensables ces dernières années. Elles ne se contentent pas de donner l’heure, elles permettent de connaître son rythme cardiaque, sa pression artérielle, son taux de saturation en oxygène dans le sang, la qualité de sommeil, la température corporelle et bien plus encore…

Si votre budget cadeau est plus restreint, vous pouvez vous diriger vers un bracelet connecté qui offre des fonctionnalités complètes pour le suivi des activités.

Pour aller plus loin, voici notre sélection des meilleures montres connectées et des bracelets connectés.

Un Airfryer pour les amateurs de cuisine

Ninja Foodi AF300EU 120€ Voir 138.49€ Voir 139€ Voir 139.99€ Voir 139.99€ Voir 139.99€ Voir 153.99€ Voir 155.38€ Voir 172.49€ Voir 179.99€ Voir 198.99€ Voir Plus d'offres Russell Hobbs SatisFry Air Medium 68.62€ Voir 71.99€ Voir 79.51€ Voir 82.2€ Voir 89.5€ Voir 99.99€ Voir Plus d'offres Philips XXL connectée série 5000 HD9285/93 139€ Voir 157.74€ Voir 166.03€ Voir 179.8€ Voir 179.92€ Voir 187.48€ Voir 196.99€ Voir 199.99€ Voir 249.99€ Voir Plus d'offres

À mi-chemin entre four électrique et friteuse à huile, les airfryers offrent une excellente alternative plus saine et moins énergivore. Grâce à leurs dimensions compactes, ils peuvent parfaitement s’intégrer dans les petites cuisines, comme celle d’un étudiant par exemple. Et si vous cherchez un modèle avec une plus grande capacité, certaines friteuses sans huile à air propulsé sont suffisamment grandes pour cuisiner pour toute la famille.

Les airfryers permettent de cuire de nombreux plats comme des frites bien sûr mais aussi de la viande, des légumes et mêmes des gâteaux. Parmi les fonctionnalités les plus répandues, il y a frire sans huile, griller, rôtir, fermenter ou encore réchauffer. Vous pouvez ainsi faire des yaourts, réchauffer des parts de pizza…

Des accessoires pour compléter un setup gaming

Razer DeathAdder V3 Pro 63.25€ Voir 128.92€ Voir 135.53€ Voir 136.41€ Voir 142.83€ Voir 147.67€ Voir 153.25€ Voir Plus d'offres Logitech G502 Hero 72.46€ Voir Logitech G903 Lightspeed 99.88€ Voir 108.28€ Voir 108.29€ Voir 108.29€ Voir 108.29€ Voir 139.99€ Voir Plus d'offres

Logitech G PRO X2 167.99€ Voir 189.99€ Voir 199.99€ Voir 199.99€ Voir 199.99€ Voir 232.5€ Voir 266.99€ Voir 269.99€ Voir Plus d'offres HyperX Cloud Alpha 63€ Voir 76.42€ Voir 76.99€ Voir 76.99€ Voir 76.99€ Voir 77.14€ Voir 94.67€ Voir 98.9€ Voir 99.99€ Voir Plus d'offres Casque Sony Pulse 3D 89.99€ Voir 94.8€ Voir 99.95€ Voir 100.6€ Voir 141.7€ Voir 153.03€ Voir Plus d'offres

Qu’on soit un gamer débutant ou confirmé, le choix des accessoires est primordial pour jouer dans de bonnes conditions. Sur certains jeux comme les FPS compétitifs, ils peuvent même faire la différence entre une partie gagnée et une partie perdue. Vous pouvez ainsi choisir un bon casque audio avec micro qui permettra d’entendre clairement les ennemis qui approchent tout en parlant avec ses coéquipiers en ligne.

Vous pouvez également prendre une souris gaming qui offre des caractéristiques dédiées aux jeux vidéo comme des boutons paramétrables et une latence minime.

Voici tous nos guides pour trouver les meilleurs équipements gaming :

Un clavier Bluetooth pour les travailleurs

Logitech MX Keys S 75€ Voir 89.99€ Voir 89.99€ Voir 96.8€ Voir 119.99€ Voir 120.84€ Voir 123.76€ Voir Plus d'offres Apple Magic Keyboard 74.99€ Voir 89€ Voir 89€ Voir 90€ Voir 99.99€ Voir 100.76€ Voir 136.05€ Voir Plus d'offres 32€ Voir 34.99€ Voir 34.99€ Voir 34.99€ Voir 35.99€ Voir 35.99€ Voir 38.75€ Voir 52.99€ Voir 54.99€ Voir 54.99€ Voir Plus d'offres

Le clavier est l’élément central d’un ordinateur mais c’est bien trop souvent un point négligé quand on achète son PC. Alors pourquoi ne pas offrir un excellent clavier Bluetooth pour améliorer l’expérience quotidienne de quelqu’un qui travaille avec un ordinateur. Les meilleurs claviers offrent un confort de frappe excellent et de nombreuses options pour vous faciliter la vie.

Une tablette pour les créatifs

Xiaomi Pad 6 230€ Voir 279.9€ Voir 284.99€ Voir 307€ Voir 388€ Voir 453.47€ Voir Plus d'offres Galaxy Tab S10+ 800€ Voir 865.99€ Voir 865.99€ Voir 889€ Voir 911.25€ Voir 959€ Voir 1149.95€ Voir Plus d'offres iPad Air 2024 (M2) 633.9€ Voir 699.99€ Voir 712€ Voir 719€ Voir 719€ Voir 719.99€ Voir 729€ Voir 754.18€ Voir Plus d'offres

Les tablettes modernes sont des outils très perfectionnés qui peuvent remplacer un ordinateur dans certains cas, permettre de regarder des films et séries sur un écran confortable en déplacement, naviguer sur internet, prendre des photos/vidéos… Mais elles sont aussi et surtout très appréciées des personnes créatives.

Avec un stylet et une application dédiée, il est possible d’utiliser sa tablette pour dessiner. Vous avez aussi accès à des applications très complètes pour monter des vidéos ou retoucher des photos.

Une console pour toute la famille

Nintendo Switch Oled 289€ Voir 289.99€ Voir 310.49€ Voir 310.49€ Voir 310.49€ Voir 314.95€ Voir 319.99€ Voir 331.41€ Voir 339.99€ Voir Plus d'offres Evercade EXP-R 119.98€ Voir 119.99€ Voir 119.99€ Voir 119.99€ Voir 119.99€ Voir 125.25€ Voir Plus d'offres Asus ROG Ally Z1 424.99€ Voir 429€ Voir 648.95€ Voir 818.64€ Voir

Si vous voulez faire plaisir à vos enfants pour Noël, vous pouvez faire le choix de leur offrir une console de jeux vidéo. Pour les adolescents, nous conseillons plutôt la PS5 ou la Xbox Series X qui disposent des meilleurs jeux du moment.

En revanche, pour jouer en famille ou pour initier des enfants plus jeunes aux plaisirs des jeux vidéos, vous pouvez opter pour une Nintendo Switch qui offre des jeux ludiques et colorés. En plus, elle peut s’utiliser en mode portable pour l’emmener facilement en vacances.

Pour aller plus loin, vous pouvez lire notre guide complet des meilleures consoles ici.

Un potager d’intérieur pour les mains vertes

Véritable SMART 120€ Voir 129.99€ Voir 159.99€ Voir 189€ Voir 199.9€ Voir 199.99€ Voir Plus d'offres Prêt à pousser Lilo Connect 74.99€ Voir 149€ Voir Click & Grow Smart Garden 3 89.9€ Voir 94.75€ Voir 98.98€ Voir 100.89€ Voir

Quand on habite en ville, et particulièrement en appartement, il faut souvent se contenter d’une plante verte d’intérieur pour avoir un peu de verdure chez soi. Mais depuis quelques années, les potagers intérieurs permettent de cultiver des aromates et même des légumes dans n’importe quelle pièce de la maison.

Vous n’avez même pas besoin de les mettre à la lumière puisqu’ils disposent d’une lumière spéciale intégrée pour grandir. Très simples d’utilisation, les potagers d’intérieur apportent un vrai plaisir au quotidien. Vous ne savez pas quel modèle acheter ? Voici ici notre guide des meilleurs potagers d'intérieur.

Une liseuse pour les amateurs de lecture

Vivlio InkPad 4 259€ Voir 259€ Voir 269.95€ Voir Amazon Kindle 2022 99€ Voir 99.99€ Voir 176.84€ Voir Kobo Elipsa 2E 307.99€ Voir 339.99€ Voir 349.9€ Voir 349.9€ Voir 349.95€ Voir 349.98€ Voir 349.98€ Voir 349.99€ Voir 399.99€ Voir Plus d'offres

Si vous connaissez un gros lecteur ou bien quelqu’un qui aime lire en voyage, la liseuse est l’accessoire idéal. Elle peut contenir des milliers de livres et pourtant elle est toute fine et légère. Pour le confort d’utilisation, nous vous conseillons un modèle qui dispose au minimum du rétroéclairage. Pour le reste, il s’agit surtout d’une question de taille d’écran et de qualité d’affichage.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter notre guide complet des meilleures liseuses ici.

Des écouteurs sans fil pour les mélomanes

Sony WF-1000XM5 179.9€ Voir 229€ Voir 229.99€ Voir 229.99€ Voir 229.99€ Voir 242€ Voir Plus d'offres AirPods Pro 2 (USB-C) 80€ Voir 219€ Voir 219€ Voir 219€ Voir 219€ Voir 219€ Voir 229€ Voir 249€ Voir 269.99€ Voir 279€ Voir 279€ Voir Plus d'offres Samsung Galaxy Buds 2 Pro 79.99€ Voir 129.99€ Voir 136.37€ Voir 149.99€ Voir 154.38€ Voir 199.99€ Voir 199.99€ Voir 229€ Voir 229.95€ Voir Plus d'offres

Si vous voulez un cadeau qui fera plaisir au plus grand nombre, les écouteurs sans fil sont un incontournable. Que ce soit pour écouter de la musique ou des podcasts, regarder des films ou des séries, les écouteurs sans fil sont utiles au quotidien. Et en plus, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

Pour les mélomanes, privilégiez les modèles avec réduction de bruit active et son spatialisé. Pour les jeunes, préférez les modèles pas chers pour éviter le drame en cas de perte.

Un kit de démarrage Philips Hue pour connecter sa maison

Pack démarrage Philips Hue White E27 au meilleur prix Cdiscount 94€ Découvrir l'offre

Rakuten 94€ Découvrir l'offre

Pixmania FR 98.19€ Découvrir l'offre

ManoMano FR 99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 99.95€ Découvrir l'offre

Galeries Lafayette FR 99.99€ Découvrir l'offre

Darty 99.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 99.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Pour terminer cette sélection des meilleurs cadeaux high-tech pour Noël, voici un cadeau qui peut transformer votre maison. Philips Hue est la marque de référence des solutions d’éclairages connectés. Ce très beau cadeau est un pack qui comprend 3 ampoules connectées, un pont de connexion Hue et un interrupteur avec variateur.

Il est très simple à installer car il vous suffit de remplacer les anciennes ampoules par les ampoules connectées. Elles sont ensuite contrôlables avec l’interrupteur fourni ou depuis un smartphone connecté en Bluetooth ou en Wifi grâce au pont de connexion.