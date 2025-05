Find My Device gagne en précision, une nouvelle fonction bientôt intégrée aux Pixel, le récap’ de la semaine

Google met à jour son réseau Find My Device sur Android, Android 16 devrait apporter une nouvelle fonctionnalité aux Google Pixel, prenez garde aux arnaques au spoofing, c’est le récap’ de la semaine.

La prochaine mise à jour majeure du réseau Find My Device permettra de localiser vos objets plus vite, les utilisateurs de Pixel pourront bientôt profiter de la fonction d’extinction de l’écran par double tap et la nouvelle application Orb vous permet de mesurer la qualité réelle de votre connexion internet. Les contrôles de colis venant de Chine se durcissent à la frontière française. Cette semaine, on vous met en garde contre une nouvelle arnaque qui met vos données personnelles en danger, le spoofing.

Find My Device : trouvez vos objets en un clin d’œil

Si vous avez tendance à perdre vos objets et que vous utilisez un smartphone Android, vous serez ravi d’apprendre que Google s’apprête à déployer une mise à jour majeure pour son réseau Find My Device. En effet, Angela Hsiao a profité d’un échange avec The Verve pour annoncer l’arrivée de la technologie ultra wide-band (UWB), des gains de vitesses ainsi que plusieurs optimisations techniques. Google affirme que la UWB permettra une localisation quatre fois plus rapide et extrêmement précise de vos objets. De quoi commencer à sérieusement rivaliser avec les AirTag d’Apple.

Lire : Android : le réseau Find My Device se muscle (enfin) grâce à cette technologie

Google Pixel : vous pourrez bientôt éteindre votre écran avec un double tap

Le double tap est une fonction déjà présente dans plusieurs appareils Samsung et OnePlus et très appréciée des utilisateurs. Avec Android 16, Google a décidé de proposer cette fonction au sein de ses smartphones récents, à savoir les Pixel 8, Pixel 9 et Pixel 9 Pro. L’extinction de l’écran par double tap ne sera pas disponible dès le lancement d’Android 16 en juin, mais les spécialistes affirment que la fonction sera ajoutée au moment de la mise à jour trimestrielle d’automne, en même temps que d’autres améliorations.

Lire : Les Google Pixel s’apprêtent à recevoir cette fonction bien pratique des smartphones Samsung

Attention, les arnaques au spoofing se multiplient

Les victimes de spoofing sont de plus en plus nombreuses et il est temps de vous mettre en garde contre cette nouvelle arnaque. Si vous recevez un appel d’un inconnu qui vous accuse de l’avoir appelé, sachez que votre interlocuteur cherche peut-être à usurper votre identité ou à vous soutirer des données sensibles. Si vous êtes concerné par une arnaque au spoofing, l’Arcep recommande de porter plainte et d’alerter votre banque.

Lire : Arnaque au spoofing : comment votre numéro de téléphone devient une arme sans votre accord

E-commerce chinois : la France durcit les contrôles aux douanes

La France semble avoir décidé de durcir les contrôles des colis venant de Chine. En effet, le gouvernement a annoncé ce mardi 29 avril vouloir mieux encadrer le commerce en ligne. Si vous commandez sur des sites de e-commerce basés en Chine tels que Shein, AliExpress ou encore Temu, préparez-vous à des délais beaucoup plus longs et à des frais de douane supplémentaires pour recevoir vos achats.

Lire : Vous commandez sur Shein ou Temu ? Votre colis risque d’être bloqué par les douanes et de vous coûter cher

Orb.net : l’application parfaite pour tester la qualité réelle de votre connexion internet

Les fondateurs de Downdetector et Speedtest.net ont décidé de s’associer pour proposer une nouvelle application qui mesure la qualité globale de votre connexion internet. Baptisée Orb.net, cette application disponible gratuitement sur de nombreux appareils vous permettra de mesurer bien sûr la bande passante et la latence de votre connexion, mais vous donnera également des indications sur la fiabilité de la connexion et le temps de chargement des pages web.

Lire : Oubliez les autres tests de débit : cette application révèle la qualité réelle de votre connexion internet

Nos tests de la semaine

Nacon Revolution X Unlimited : une manette confortable et très complète

Si vous cherchez une manette qui combine confort, ultra personnalisation et bonne autonomie, la Nacon Revolution X Unlimited est faite pour vous. L’écran est un peu gadget mais on apprécie les six boutons supplémentaires et les sticks magnétiques. Bonne nouvelle, une sacoche est fournie avec la manette. Attention, certains utilisateurs pourraient la trouver un peu massive.

Lire : Une manette avec un écran intégré, est-ce vraiment utile ? On a testé la Nacon Revolution X Unlimited

RedMagic 10 Air : un excellent rapport performances/prix

Avec son prix inférieur à 500 euros, le RedMagic 10 Air devrait facilement séduire les joueurs en quête d’un téléphone gaming puissant. On adore son écran rectangulaire, sa bonne expérience photos macros, son interface gaming complète et ses très bonnes photos macros. L’autonomie est un peu juste et la surchauffe n’est pas vraiment maîtrisée, mais le RedMagic 10 Air reste une vraie petite console portable. Le chargeur et la coque sont fournis.

Lire : Test RedMagic 10 Air : un vrai smartphone gaming à un prix d’ami

Pro Click V2 Vertical Edition : une souris polyvalente parfaite pour les jeux calmes

Razer propose ici une souris ultra confortable, parfaite pour travailler la journée mais également très convaincante dans les jeux calmes. La Pro Click V2 Vertical Edition n’est pas vraiment adaptée aux jeux compétitifs et l’autonomie aurait pu être meilleure, mais on apprécie sa personnalisation simple et l’inclusion de l’IA. Malgré une molette un peu basse, la Pro Click V2 Vertical Edition est la meilleure souris ergonomique verticale du marché.

Lire : Une souris ergonomique pour le gaming ? Razer l’a fait avec la Pro Click V2 Vertical Edition, mais ça vaut quoi ?