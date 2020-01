Quels sont les meilleurs bracelets connectés étanches pas chers en 2020 ?

Quels sont les meilleurs bracelets connectés étanches en 2020 ? Voici notre guide d’achat pour vous aider à trouver le modèle qui est fait pour vous, quels que soient vos critères de recherche : rapport qualité-prix, meilleures fonctionnalités de tracking, design, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs.

Plus qu’un simple objet destiné au geek qui se veut dans l’air du temps, le bracelet connecté est un must pour toutes les personnes soucieuses de leur hygiène de vie. La possibilité de transpirer abondamment, être surpris par la pluie, voire de prendre un bain est le minimum que vous puissiez demander. Votre bracelet connecté est censé vous accompagner dans toutes vos activités au quotidien et même pendant votre sommeil.

L’aspect étanche est donc un critère déterminant, mais tous les modèles ne bénéficient pas de cette caractéristique et quand c’est le cas, la résistance à l’eau est parfois limitée pour certaines versions. Dans ce guide d’achat, nous avons sélectionné pour vous 5 des meilleurs bracelets connectés du marché qui offrent une résistance à l’eau et pas seulement à la sueur.

Xiaomi Mi Band 4

Le Mi Band 4 de Xiaomi est l’un des meilleurs bracelets connectés du marché, si ce n’est le meilleur. Il brille par son design soigné et facilement reconnaissable, ses fonctionnalités couvrant un large spectre de besoin, mais aussi et surtout son rapport qualité-prix accrocheur. S’il hérite du même design que le Mi Band 3, il se distingue par son nouvel écran AMOLED tout en couleur, une première pour les bracelets de la gamme.

Nous avons testé le Xiaomi Mi Band 4 il y a quelques mois et avons aimé sa bonne ergonomie, sa multitude de fonctionnalités, son excellente autonomie allant jusqu’à 20 jours. La batterie de 135 mAh se charge par ailleurs complètement en 1 heure et 35 minutes. Enfin, ce bracelet connecté est également certifié étanche avec une immersion jusqu’à 50 m. Lancé au prix imbattable de 40 €, on le retrouve désormais à environ 30 € neuf.

Samsung Galaxy Fit

Le Galaxy Fit est la toute dernière proposition de Samsung sur le marché des bracelets connectés. À l’instar de la nouvelle Galaxy Watch Active, il propose de nombreuses fonctions utiles. Que vous soyez un amateur de marche, de course, de vélo classique ou elliptique ou encore de rame, le Galaxy Fit propose différents modes pour suivre vos activités avec précision. Il embarque un capteur de fréquence cardiaque pour surveiller vos efforts ou récolter des données sur votre niveau de stress.

Le suivi de la qualité de sommeil est également au rendez-vous. Toutes les données sont sauvegardées puis transmises vers l’application Samsung Health sur votre smartphone qui vous en fait la synthèse. Ce bracelet connecté est certifié Waterproof et submersible à 50 mètres. Sa batterie de 120 mAh offre une autonomie comprise entre 5 et 7 jours.

Huawei Band 4 Pro

Si vous recherchez un bracelet connecté riche en fonctionnalités, le Huawei Band 4 Pro est le dernier modèle du catalogue de la marque. Il est non seulement étanche jusqu’à 50 mètres, mais intègre également un GPS et un cardiofréquencemètre. Vous pouvez accéder à vos données d’activités sur son écran OLED de 0,95 pouces en couleur. Grâce à la technologie HUAWEI TruSleep 2.0, le bracelet connecté analyse vos différentes phases de sommeil de manière précise.

Les données peuvent être synchronisées avec l’application Huawei Health disponible pour tous les smartphones Android mais aussi pour les iPhone. La collecte des données se fait via une liaison Bluetooth.

Garmin Vívofit 4

Le Garmin Vivofit 4 est un bracelet connecté Waterproof qui se distingue par sa simplicité. Il a introduit un écran couleur dans la gamme tout en améliorant le design et le confort. Son écran est toutefois assez petit comparativement aux autres modèles de notre sélection. Sa diagonale n’est que de 0,41 pouce. Ce bracelet ne dispose pas de GPS intégré ni de cardiofréquencemètre mais vous bénéficiez de plusieurs fonctionnalités de tracking : calories, nombre de pas, suivi de sommeil, distances parcourues, etc.

Son plus grand atout est son autonomie monstrueuse qui est de 12 mois grâce aux deux piles SR43 (non rechargeables) qu’il embarque. Ce bracelet connecté est proposé au prix de 80 € à l’heure où ces lignes sont écrites.

Honor Band 5

Principal concurrent du Xiaomi Mi Band 4, le Honor Band 5 est l’un des meilleurs bracelets connectés en termes de rapport qualité prix. En dehors de l’absence d’un GPS intégré et d’un cardiofréquencemètre, il propose l’essentiel des fonctionnalités de son demi-frère, le Huawei Band 4 Pro vendu au moins trois fois plus cher. Le Honor Band 5 Pro peut toutefois s’associer au GPS de votre smartphone pour suivre votre itinéraire en temps réel.

Le suivi de sommeil est complet grâce à la technologie TruSleep. Accédez à de nombreuses données dont celles sur vos cycles et phases de sommeil ainsi que leur durée. Le bracelet connecté propose également un capteur du taux d’oxygène dans le sang.