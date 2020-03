Meilleurs claviers gaming : quel modèle choisir en 2020 ?

Vous cherchez un nouveau clavier pour le gaming ? Dans ce guide d’achat, on va vous aider à y voir plus clair entre les claviers mécaniques ou à membrane, avec ou sans fil, et entre les modèles abordables ou plutôt haut de gamme. Découvrez notre sélection ci-dessous.

Notre guide d’achat des meilleurs claviers gaming est scindé en deux catégories distinctes : les modèles pas chers, offrant un bon rapport qualité prix, et les produits plus haut de gamme, vendus à un prix élevé et destinés aux joueurs exigeants. En fin de guide, on fait le point sur les questions les plus courantes concernant les claviers pour gamers. Pour accompagner votre clavier, on vous invite aussi à consulter notre guide des meilleures souris gaming.

Les meilleurs claviers gaming pas chers

Asus Cerberus

Disponible autour des 40 euros sur Amazon, ce clavier gaming à membrane offre un excellent rapport qualité prix. Il propose un rétroéclairage basique (en rouge ou bleu), 19 touches anti-ghosting (une option qui permet de presser plusieurs touches en simultané sans rencontrer de bug) et un grand confort d’utilisation.Le Cerberus permet de plus de créer 12 macros (ou suite d’actions programmables) pour enchaîner les opérations à la vitesse de l’éclair sans aucune latence.

Les + Les - 19 touches anti-ghosting Un rétro-éclairage trop basique Un prix réduit Une conception générale un peu bas de gamme Un repose poignet agréable

Plutôt bruyant



Logitech G213 Prodigy

Logitech propose un imposant clavier à membrane élégant et silencieux. Le constructeur a en effet opté pour des interrupteurs à dômes en caoutchouc afin de réduire le bruit des touches. Comme toujours, Logitech accompagne son clavier d’un logiciel de configuration pratique et efficace. Il permet notamment de régler les effets du rétroéclairage.

Malheureusement, l’intensité des lumières est fixé par défaut. On le conseillera aux joueurs soucieux d’épargner les oreilles de leur entourage pour un prix plutôt contenu. Le clavier est en effet disponible à la vente au prix de 35-40 euros sur Amazon par exemple.

Les + Les - Ultra silencieux Une finition trop plastique Confortable, surtout grâce à un repose poignet

Pas de touches macros



MSI Vigor GK40

On enchaîne avec un autre clavier à membrane, le Vigor GK40 de MSI. Vendu autour des 50 euros, le clavier s’adresse surtout aux gamers à la recherche d’une solution abordable et silencieuse. Imaginé pour le gaming, il se distingue par un repose poignets ultra confortable, un rétroéclairage sur 6 zones agréable (aussi pour les yeux les plus sensibles), réussi et personnalisable, et une finition perfectible mais correcte pour un produit de cette gamme de prix. On regrettera que le logiciel de personnalisation fourni par MSI ne permette pas de configurer les macros.

Les + Les - Pas cher Une finition perfectible Confortable Pas de macros Silencieux Un logiciel de personnalisation un peu inutile



Spirit of Gamer Xpert-K700

La marque française Spirit Of Gamer propose ici un clavier mécanique de bonne facture, le XPERT-K700. Chacune des 105 touches du clavier est élégamment rétroéclairée. Malheureusement, la firme n’a pas décidé d’inclure de logiciel permettant de personnaliser l’éclairage de l’accessoire. On devra donc se contenter de 10 modes prédéfinis.

Par contre, le clavier se montre très réactif et confortable, surtout grâce à un repose poignet amovible. Sans surprise, l’utilisation du clavier est particulièrement bruyante. On le conseillera surtout aux gamers férus de Battle Royale qui ne veulent pas exploser leur budget dans l’achat d’un nouveau clavier. Il est en effet vendu au prix très abordable de 65 voire de 70 euros.

Les + Les - Réactif et idéal pour les jeux nerveux Pas de logiciel de personnalisation Bon rapport qualité prix

Rétroéclairage limité Pas de macros

Les meilleurs claviers gaming haut de gamme

Asus ROG Claymore – Cherry MX Red

On entre dans le champs des clavier haut de gamme ! On commence avec le ROG Claymore d’Asus. Ce clavier gaming mécanique se distingue d’abord grâce à son élégante finition en aluminium. Il offre une frappe ferme et agréable grâce à des commutateurs Cherry MX RGB très fiables. Enfin, il est plutôt discret et silencieux pour un clavier mécanique.

Cerise sur le gâteau : il est accompagné d’un pavé numérique détachable. C’est plutôt pratique pour les utilisateurs qui ont aussi besoin d’un clavier pour un usage bureautique. Enfin, il est magnifiquement mis en lumière grâce à son rétroéclairage complet accompagné d’un logiciel de personnalisation réussi et simple d’utilisation mais pas suffisamment poussé. Enfin, on regrettera tout de même l’absence de repose poignets, surtout au vu du prix élevé de 200 euros.

Les + Les - Les commutateurs Cherry MX RGB de qualité Un prix élevé Silencieux Pas de touches macros dédiées Le pavé numérique est détachable

Logitech G915

Disponible avec ou sans fil, ce clavier Logitech tire son épingle du jeu grâce à un design premium en métal brossé et des touches noir mat du plus bel effet. La version sans fil est capable de se connecter en simultané à plusieurs appareils, comme une tablette, votre smartphone ou un ordinateur supplémentaire par exemple. C’est une option très pratique.

Il dispose de 5 touches macros dédiée, d’un rétroéclairage complet et personnalisable via un logiciel propriétaire de qualité. Logitech promet une autonomie d’une trentaine d’heures si vous activez les lumières, ce qui est tout à fait correct. Sans le rétroéclairage, l’autonomie dépasse les 100 heures. C’est un clavier très complet qui s’adresse surtout aux joueurs les plus exigeants…et prêt à investir 250 euros.

Les + Les - Double connexion Bluetooth Pas de repose poignets Les touches macros Prix très élevé Autonomie de folie Logiciel de personnalisation complet



Logitech G Pro

On continue avec une autre production Logitech de haut vol, le G Pro. Il s’agit d’un imposant clavier mécanique filaire de 980 grammes ultra complet. Le clavier offre en effet des performances et une réactivité de haut niveau grâce aux interrupteurs Romer-G. Robuste malgré sa conception de plastique, le G Pro est équipé de touches multimédia bien senties et de touches qui raviront les usages plus professionnels (comme Print Screen par exemple).

Sans surprise, Logitech a intégré un rétroéclairage réussi et personnalisable (via le logiciel Logitech Gaming Software). On regrettera cependant un rendu lumineux un peu inégal, dommage pour un appareil de cette gamme. Le clavier est aussi doté de 12 touches macros, parfait pour les fans de RPG par exemple. Par contre, il est possible d’enregistrer un éclairage personnalisé sur la mémoire interne du clavier. C’est assez rare pour être noté. Il est disponible au prix de 150 euros chez la plupart des revendeurs en ligne.

Les + Les - Réactivité grâce aux interrupteurs Romer-G Un léger manque de stabilité Polyvalent 12 touches macros Très orienté gaming, il manque de polyvalence

Une mémoire interne qui enregistre les réglages



Corsair K95 RGB Platinum

Le Corsair K95 RGB Platinum s’impose parmi les claviers mécaniques les plus confortables du marché actuel, surtout grâce à un grand repose poignets et paumes antidérapant. Robuste et réactif, il s’appuie sur des commutateurs Cherry MX Speed qui offrent un vitesse de frappe exceptionnelle. Pour séduire les gamers, Corsair a intégré un rétroéclairage multicolore (RVB) des touches, personnalisable via un logiciel de configuration revu.

Il est accompagné de 6 touches macros dédiées et de touches dédiées au contrôle de la musique ou de n’importe quel contenu multimédia. Ces touches sont rapidement adoptées par les utilisateurs. Enfin, la mémoire interne de l’accessoire permet d’enregistrer 3 profils. C’est pratique si vous voyagez régulièrement avec votre clavier. Il est commercialisé autour des 150€.

Les + Les - Ultra confortable grâce à un large repose poignets Bruyant Réactif Prix élevé 6 touches macros dédiées et des touches multimédia



Steelseries Apex Pro

Le STEELSERIES APEX PRO se distingue de la vaste concurrence par son rétroéclairage ultra précis. Si vous souhaitez customiser jusque dans les moindres détails la façon dont les touches s’éclaireront, c’est probablement le clavier mécanique gaming qu’il vous faut. Il ne démérite pas non plus sur le terrain du confort, grâce à un repose-poignet magnétique et amovible, ou de la réactivité.

Il est d’ailleurs parfait pour les joueurs les plus exigeants grâce à des interrupteurs dont le point d’activation peut être modifiéà souhait. Enfin, il se distingue de ses rivaux par un petit écran OLED capable d’afficher des informations contextuelles, comme les emojis disponibles par exemple. De ce côté là, la barre rappelle beaucoup la Touch Bar des MacBook Pro. Sans surprise, il coûte très cher…près de 300 euros.

Les + Les - Le rétroéclairage ultra personnalisable Un prix très élevé L’écran OLED contextuel Pas de touches macros Un repose poignet magnétique et amovible

L’écran OLED n’est compatible qu’avec certaines applications et jeux



Roccat Vulcan 120 AIMO

Avec le Vulcan 120 AIMO, Roccat propose le clavier mécanique gaming ultime. La marque promet en effet une réactivité de haut vol et une absence de latence grâce à sa propre technologie d’interrupteurs, le Titan. Roccat assure que le clavier va faire gagner de précieuses secondes aux gamers. Par contre, ce mécanisme génère beaucoup de bruit par rapport aux autres solutions haut de gamme de ce guide.

Le Vulcan surprend par son design haut de gamme et original, avec des interrupteurs visibles. Évidement, on trouve un rétro-éclairage RGB programmable. Le logiciel de personnalisation dispose d’options étonnantes et encore jamais vues. On a surtout adoré le mode éclairage intelligent qui s’adapte automatiquement à votre jeu. De même, il est possible d’adjoindre un raccourci à toutes les touches du clavier. Par contre, il n’a pas de touches macros dédiées. Roccat propose son clavier gaming avec un repose poignets au prix de 150 euros. Un bon rapport qualité prix par rapport aux précédentes productions de ce guide.

Les + Les - La vitesse et la réactivité Pas de touches macros dédiées Le confort Il est très bruyant Le logiciel de personnalisation Des contrôles de volume



⌨Un clavier gaming avec ou sans fil ?

Avant toute chose, on vous invite à décider si vous préférez un clavier gaming relié par un câble USB ou connecté en Bluetooth à votre ordinateur. Tout dépend de la configuration de votre espace de jeu. Si vous jouez assis dans une chaise de bureau, assis devant un poste de travail traditionnel, il y a peu d’intérêt d’opter pour un accessoire sans fil. Par contre, si vous avez l’habitude de jouer enfoncé dans votre canapé, à une certaine distance de votre écran de PC, vous aurez moins d’embarras avec un clavier sans fil. A vous de voir !

🤔Clavier mécanique ou membrane ?

On trouve deux grandes familles de clavier sur le marché : les claviers mécaniques ou les claviers avec membrane. Les claviers mécaniques sont plus bruyants mais offrent une réactivité et un confort sans pareil. De plus, le clavier mécanique est plus durable. En cas de défaillance d’une touche, il suffit de remplacer l’interrupteur (le switch) de celle-ci. Pas besoin de changer automatiquement de clavier. On conseillera surtout les claviers mécaniques aux gamers férus de joueurs vidéo qui mettent les réflexes à rude épreuve.

De leur côté, les claviers à membrane sont les type de claviers les plus répandus dans le domaine de la bureautique. Moins réactifs que les claviers mécaniques, ils sont par contre bien plus silencieux mais moins durables. En cas de problème avec une touche, il faudra changer de clavier. On conseillera davantage les claviers membrane aux fans de jeux de type MMORPG par exemple, et aux utilisateurs dont l’usage s’annonce polyvalent. Ils sont généralement moins chers que les claviers mécaniques.

En vérité, il existe aussi une troisième famille de claviers : les claviers à chiclet. Il se distinguent des autres claviers par leur touches ultra plates. En conséquence, l’utilisation d’un clavier chiclet est très silencieuse. Par contre, ce type d’accessoire n’est pas vraiment indiqué pour les amateurs de jeux vidéo sur PC. Ils manquent en effet souvent de réactivité. On réservera son usage à la bureautique et au traitement de texte.

🤷‍♂️Avec ou sans rétroéclairage ?

De nombreux claviers taillés pour le jeu vidéo proposent d’ingénieux systèmes de rétroéclairage. Dans le cas d’un clavier sans fil, cette option risque rapidement de diminuer l’autonomie de la batterie. Dans le cas d’un clavier filaire, vous n’aurez pas de problème. On notera que de nombreux constructeurs proposent des options de personnalisation plutôt poussées. Il est par exemple possible de n’éclairer que les raccourcis indispensables de votre jeu vidéo. De plus, cette fonctionnalité permet aux joueurs tapis dans le noir de garder un œil sur ce qu’ils font.

💰Quel budget pour un bon clavier gaming ?

Si vous êtes à la recherche d’un bon clavier gaming d’entrée de gamme, vous devriez trouver votre bonheur entre 25 et 70 euros. Pour limiter l’investissement, vous pouvez opter pour un clavier membrane ou faire l’impasse sur les modèles sans fil. Pour un bon clavier mécanique, sans fil, avec du rétro éclairage, on vous invite à investir entre 75 et 150 €. Sans surprise, certains modèles ultra haut de gamme dépasse allègrement les 200 €. On conseillera ces claviers de haut vol aux joueurs les plus exigeants, habitués à jouer de longues heures devant leur PC.

Nous espérons que ce guide d’achat vous permettra de faire un choix éclairé parmi tous les claviers disponibles sur le marché. Si vous avez d’autres suggestions, des remarques, ou si une erreur c’est malencontreusement glissée dans ce dossier, on vous invite à poster un commentaire dans la section ci-dessous. De même, on vous invite à partager votre témoignage et votre expérience dans le domaine des claviers gaming avec la communauté du site.