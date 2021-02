Meilleures enceintes Bluetooth : quel modèle choisir en 2021 ?

Les enceintes Bluetooth ont connu une réelle progression ses dernières années, que ce soit dans leur qualité comme leur utilité. Nous vous proposons donc notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth en 2021, à utiliser chez soi comme en mobilité.

Notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth

Les enceintes Bluetooth sont aujourd'hui devenues si puissantes qu'elles peuvent être envisagées comme solution principale pour écouter sa musique et regarder ses films dans un foyer modeste, tout autant que faire preuve du compagnon idéal en sortie ou en soirée improvisée.

C'est pourquoi nous vous proposons de découvrir notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth, dans une large gamme de prix, qui seront compatibles avec votre téléphone et votre tablette et délivreront la meilleure expérience sonore. Vous retrouverez dans ce top des solutions correspondants à toutes les bourses, c'est parti !

Xiaomi Mi Compact

Si vous souhaitez acquérir une petite enceinte Bluetooth sous la barre des 20 euros, la Mi Compact de la marque Xiaomi est un excellent choix. Cette dernière embarque la technologie sans fil Bluetooth 4.2, offre un son clair et naturel, ainsi qu'une batterie en lithium de 480 mAh. Son autonomie est plutôt correcte au vue de sa taille et vous pouvez écouter votre musique durant environ 6 heures (avec un volume à 80%). Un autre bon point non négligeable, c'est son microphone intégré qui vous permet de passer des appels en mains libres ainsi que son design en maille paramétrique. Coté dimensions, elle est très compacte et affiche des tailles de 50 mm de diamètre et 32 mm de hauteur, pour un poids léger de 54 grammes seulement.

Anker Soundcore

Pour un prix en dessous de 50€, il est difficile de trouver une meilleure offre que l'Anker Soundcore et pour cause : celui-ci propose une autonomie record pour ce segment, avec 24 heures annoncées là où la plupart des enceintes s'arrêteront à 10 heures. Ses aigus ont tendance à grésiller quelque peu, et sa finition en plastique ne sera pas au goût de tous, mais le Bluetooth 4.0 lui permet également d'être éloigné du téléphone source sans poser trop de soucis. Il se recharge via micro USB, et intègre un microphone basique pour répondre à ses appels.

JBL Go 2

On continue notre guide d'achat des meilleures enceintes Bluetooth à acheter en 2021 avec une autre modèle très compact. La JBL GO 2, qui offre une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 5 heures d'utilisation. Vous pouvez également l'utiliser à la plage ou à la piscine puisqu'on retrouve une certification d'étanchéité IPX7. Aussi de la partie, une fonction kit mains-libres intégré à réduction de bruit qui permet de passer ou de recevoir des appels téléphoniques. Avec sa petite taille, il ne faut pas s'attendre à un monstre de puissance puisque la JBL Go 2 délivre 3 watts, et a des dimensions de 71,2 x 86,0 x 31,6 mm et affiche un poids de 184 grammes.

JBL Pulse 4

Si vous êtes du genre a allier la musique à la lumière, l’enceinte Bluetooth JBL Pulse 4 est faites pour vous. Cette dernière embarque un système de lumière interactif et peut se synchroniser avec une deuxième Pulse 4 pour créer une ambiance lumineuse étendue. Il suffit de la secouer une fois à proximité de l'autre enceinte pour que la synchronisation se fasse entre les deux appareils. elle est certifiée IPX7 est peut donc être immergée jusqu'à un mètre de profondeur. Sa batterie lui confère une autonomie de 12 heures en utilisation. Enfin, elle peut aussi faire office de kit mains libres et dispose d'une puissance de 20 watts.

JBL Xtreme 2

Pouyr les personnes qui souhaitent une enceinte nomade avec une puissance sonore hors norme, la JBL Xtrem 2 comme son nom le suggère offre un son extrême et équilibré grâce à ses deux tweeters, deux woofers et sa puissance de 2 x 20 Watts. Son autonomie de 15 heures en une charge depuis différentes sources via son port micro USB mais aussi son port USB intégré qui permet de recharger d'autres appareils en font un appareil très polyvalent. La JBL Xtrem 2 est aussi une enceinte Bluetooth étanche (certification IPX7) qui peut être utilisée sous la douche, à la plage ou à la piscine sans craindre un éventuel endommagement par noyade. Elle est commercialisée à 299,99 €.

JBL Flip Essential

Modèle tout aussi performant mais moins puissant que la JBL Xtrem 2, la JBL Flip Essential est une enceinte qui offre une autonomie en écoute de 10 heures grâce à sa batterie de 3000 mAh. Cette dernière se recharge en 3h30, et intègre également un amplificateur audio délivrant une puissance de 16 watts.

Ce modèle compact a des dimensions de 16.9 x 6.4 x 6.4 cm pour un poids de seulement 470 grammes. Enfin, coté connectique, elle est pourvue d'une entrée de ligne audio (fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm) et propose bien entendu une connexion sans fil grâce à la technologie Bluetooth 4.1.

Ultimate Ears Boom 3

Ultimate Ears propose aussi des enceintes Bluetooth de qualité. La Boom 3 de Ultimate Ears vous assure par exemple une écoute interrompu durant 15 heures. Compacte, elle n'en est pas moins puissante avec des basses profondes. Elle intègre deux boutons de contrôle du volume. Grâce à l'indice de protection IP67, l'enceinte est protégée contre l'eau et la poussière et peut être immergée sous l'eau pour une durée maximale de 30 minutes.

Ultimate Ears MegaBoom

On continue notre sélection des meilleures enceintes Bluetooth à acheter en 2021 avec l'Ultimate Ears MegaBoom Coté dimensions, elle est un peu plus imposante que la JBL Fli Essential et mesure 8.29 x 8.29 x 22.59 cm pour 877 grammes. Son gros point fort, c'est le son à 360 degrés à couper le souffle avec des basses profondes. Elle sera votre compagnon idéal pour écouter vos morceaux favoris depuis votre smartphones, TV, tablette et autres appareils compatibles.

Dotée d'un batterie grande capacité, l'autonomie est l'un des ses autres points fort puisqu'elle atteint un temps d'écoute de 20 heures en continu (entre chaque charge par micro-USB) pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l’appareil. Grâce à l’intégration vocale Siri + Google maintenant sur l’UE MEGABOOM, il vous suffit de le dire pour le lire. Enfin, elle est aussi étanche et résistante à la poussière grâce à la certification IPX7.

Bose SoundLink Mini II

Bose est une référence au niveau de l'audio, que ce soit pour ses casques, barres de son ou ses enceintes Bluetooth. La Bose SoundLink Mini II propose des basses puissantes et un son de qualité. Cette enceinte est dotée d’invites vocales pour un appairage Bluetooth facile et est capable de mémoriser jusqu’à huit appareils à la fois. Elle propose un port de charge USB-C, une entrée AUX et un microphone intégré pour utiliser la fonction mains-libres ou accéder à l’assistant vocal d’un téléphone.

Bose SoundLink Revolve+

Modèle premium, la Bose Soundlink Revolve+ est habituellement commercialisé au dessus des 200 euros. En comparaison avec la Revolve standard, le Revolve+ offre une meilleure qualité, pour une taille plus importante. Si vous êtes à la recherche d'une enceinte Bluetooth offrant un son époustouflant, puissant et profond, diffusé à 360 degrés, la Revolve+ est un choix pertinent.

Elle est dotée d'une poignée souple en tissu permettant une prise en main et un transport faciles, boîtier en aluminium lisse, robuste et résistant aux projections d’eau (IPX4). La Revolve+ assure jusqu'à 16 heures d’écoute grâce à la batterie lithium-ion rechargeable et longue durée. Un modèle portable premium, pour les personnes exigeantes.

Sonos One SL

On clôture notre sélection avec un modèle tout aussi premium que la Revolve+ de Bose. La Sonos One SL. Elle est contrôlable directement depuis l’application Sonos, Apple AirPlay 2 et plus encore. Vous avez également la possibilité d'utiliser une paire de Sonos One SL comme enceintes Surround arrière pour créer un home cinéma en les associant à la Sonos Playbar, Playbase ou Beam. La Sonos One SL a des dimensions de 161,45 X 119,7 x 119,7 mm pour un poids de 1,85 kg. Elle est dotée d'un Port Ethernet, du Wifi et du Bluetooth. C'est un modèle que l'on privilégiera en intérieur plutôt qu'en mode portable au vue de ses dimensions assez imposantes et son poids de presque 2 kg.

⚙Quelles fonctionnalités privilégier sur les enceintes Bluetooth ?

Certains modèles d'enceintes Bluetooth proposent des fonctionnalités que l'on peut retrouver notamment sur certaines enceintes dites “connectées” avec notamment, la possibilité de les contrôler à distance vocalement par l'intermédiaire des assistants vocaux Google, Alexa…

La fonction d'association entre plusieurs enceintes, afin de crée un effet stéréo, ou le multi-room, qui permet de synchroniser plusieurs enceintes dans plusieurs pièce d'une maison par exemple. Certains modèles sont configurables depuis une application dédiée, quant d'autres, n'en dispose tout simplement pas. N'hésitez pas à vérifier tous ces points avant de faire votre choix.

🎨Quel design choisir pour une enceinte Bluetooth ?

Rondes, carrés, cylindriques, rectangulaires, les constructeurs font preuve de toujours plus d'imagination en proposant des designs susceptibles de plaire à tout le monde. Contrairement à certaines idées reçues, ce n'est pas parce que la taille de l'enceinte est imposante que cette dernière proposera une meilleure autonomie.

De ce fait, plus la taille est importante, et plus le poids l'est également, ce qui peut ne pas être très plaisant si vous la transporter toute la journée. Il existe de nombreux modèle avec des tailles raisonnables, comme la Ultimate Ears Boom 3 pour ne citer qu'elle, qui en plus de son format cylindrique compact, dispose d'un poids raisonnable et peut être donc facilement être transportée en plus d'offrir une autonomie de 15 heures.

Taille, poids, forme, mais aussi environnement dans lequel vous souhaitez utiliser votre enceinte (des modèles ont des normes d'étanchéité IPX4 et IPX7 pour une immersion totale, d'autres en sont dépourvus) mais aussi portabilité sont les éléments que vous devez prendre en compte avant de succomber sur l'aspect “physique” de votre enceinte Bluetooth.

🔌Quelle connectique et connectivité sans fil ?

Outre une connectivité Bluetooth, un grand nombre d'enceintes sans fil propose une pléiade de connectiques filaire, mais aussi Wifi (comme la Sonos One SL). Pour être au goût du jour, il est recommandé de se tourner vers une version Bluetooth 4 au minimum.

Les codecs de transmissions audio pris en charge sont aussi important dans le choix du modèle que vous souhaitez acquérir. Ainsi, l'AptX, l'AptX HD ou le LDAC, sont parmi les meilleurs, avec notamment pour les deux derniers, (AptX et LDAC) une qualité audio dites Hi-Res ou haute définition. Le SBS, reste le plus basique d'entre eux quand l'AAC restitue un rendu sonore avec une moindre compression sonore et donc une meilleure qualité audio.