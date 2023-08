Vous avez un iPhone et vous cherchez une coque pour protéger votre smartphone préféré ? Ce guide est fait pour vous ! Voici notre sélection des meilleurs modèles de coques pour les iPhone 13, iPhone 14 et iPhone SE.

Sélection des meilleures coques pour iPhone

Qui n’a jamais eu le coeur brisé en voyant l’écran de son smartphone fissuré après une chute ? Faire tomber son smartphone est malheureusement fréquent et, même en faisant attention, personne n’est à l’abri d’un accident. Remplacer un écran coûte cher alors, pour éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux prévenir que guérir. Il existe des coques en plastique, en silicone, en cuir, des coques rigides et souples, des coques compatibles Qi, MagSafe, des coques qui ne protègent que l’arrière du smartphone, des coques qui n’occupent que les tranches pour laisser visible le design du smartphone ou encore des coques intégrales. Face à tous les modèles disponibles, faire le bon choix n’est pas toujours facile.

Que vous ayez un iPhone SE, un iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro ou encore 14 Pro Max, vous trouverez ici des protections adaptées à votre smartphone. Les marques de coques citées ont généralement des versions disponibles pour plusieurs modèles d’iPhone. Si vous aimez le look et les spécificités d’une coque en particulier, n’hésitez pas à regarder si elle existe aussi pour d’autres appareils.

Les meilleures coques pour iPhone SE (3eme génération)

Spigen Liquid Crystal pour iPhone 13 SE (3eme génération)

Créée en 2004, Spigen est une marque reconnue pour ses accessoires mobile. On retrouve dans son catalogue différentes coques pour smartphones. Le modèle Spigen Liquid Crystal est une coque transparente qui absorbe les chocs. Vous pouvez ainsi apprécier le design de votre téléphone tout en le protégeant contre les éventuelles chutes.

L’étui de protection est ultra fin, léger et, contrairement à certaines coques transparentes qui jaunissent dans le temps, sa clarté cristalline résiste au vieillissement. La coque Spigen Liquid Crystal est flexible, vous permettant ainsi de la retirer facilement. Les bords de l’écran et le tour de l’appareil photo sont surelevés pour offrir plus de protection. Enfin, cette coque vous permet de recharger sans fil votre smartphone.

Les meilleures coques pour iPhone 13

Rhinoshield SolidSuit pour iPhone 13 mini

Rhinoshield fait partie des marques de référence en matière de coques pour smartphones. La marque est notamment reconnue pour proposer de nombreux design avec des licences connues comme One Piece, Marvel ou la NBA par exemple. La Rhinoshield SolidSuit protège à la fois l’avant et l’arrière de l’iPhone grâce aux bords surélevés autour de l’écran et de l’appareil photo. La structure en nid d’abeille améliore l’absorption des chocs. Les chutes d’une hauteur de 3,5 mètres sont ainsi parfaitement absorbées.

Cette coque est fine, légère et permet la charge par induction (dont chargeurs Qi). Conçue à partir d’un alliage de polymères ShockSpread et sans Bisphénol-A, elle est à la fois flexible et résistante aux rayures.

Spigen Liquid Air pour iPhone 13

Cette autre coque de Spigen est également dotée des rebords surélevés pour protéger l'écran et la caméra de l’iPhone 13. Le dos de la protection dispose de motifs géométriques creusés qui aident à absorber les chocs. Les côtés texturés sont antidérapants. La Spigen Liquid Air est compatible avec des chargeurs sans fil certifiés Qi et elle résiste aux rayures.

OtterBox Strada pour iPhone 13 Pro

Fondée en 1998, Otterbox est une marque qui figurent parmi les leaders dans le domaine des coques de protection pour smartphones. La OtterBox Strada est un étui à rabat en cuir qui permet de protéger le téléphone à 360 degrés. La fermeture magnétique vous permet de maintenir le rabat en position ouverte ou fermée quand vous n’utilisez pas votre iPhone. Enfin, l’originalité de cet étui repose sur la présence d’un emplacement intérieur pour ranger vos cartes ou vos billets.

Caseology Nano Pop Mag pour iPhone 13 Pro Max

La Caseology Nano Pop Mag est une coque en silicone aux couleurs rafraichissantes. Le modèle Blueberry Navy est par exemple doté de bordures jaunes autour de la caméra. Ça change des coques noires qui se démarquent peu de la concurrence.

La Nano Pop Mag est lisse, facile à nettoyer et offre une agréable sensation au toucher. Elle ne prend pas la poussière et n’accroche pas les peluches des poches. Compatible avec Magsafe, cette coque intègre des aimants pour faciliter la charge sans fil.

Les meilleures coques pour iPhone 14

RhinoShield Mod NX pour iPhone 14

La RhinoShield Mod NX est une coque modulable que vous pouvez facilement personnaliser grâce à son verso interchangeable. Grâce à la structure en nid d’abeille du cadre de la coque, l’absorption des chocs est améliorée. L’épaisseur de seulement 3 mm suffit pour offrir un niveau de protection élevé suite à une chute de 3,5 mètres de hauteur.

La RhinoShield Mod NX est résistante aux chocs et aux rayures. C’est une coque légère et sans BPA. Elle est compatible avec le chargement sans fil MagSafe et Qi.

OtterBox Fre pour iPhone 14 Plus

Ce modèle a la particularité d’offrir une protection intégrale à votre smartphone tout en conservant les fonctions tactiles de l'écran. En équipant ainsi votre iPhone 14 Plus de la coque Otterbox Fre, il pourra résister aux chocs mais aussi à l’eau. Certifié IP68, votre iPhone sera étanche jusqu’à 1 heure à une profondeur de 2 mètres. La Otterbox Fre supporte 5 fois plus de chutes que la norme militaire (MIL-STD-810G 516.6). De plus, cette coque est compatible avec le système aimanté MagSafe.

Coque transparente Apple avec MagSafe pour iPhone 14 Pro

Apple propose ses propres coques pour iPhone. C’est par exemple le cas de la coque transparente MagSafe qui confère à votre smartphone un look particulier.

Grâce à sa transparence, vous pourrez continuer d’apprécier le design d’origine de l’iPhone 14 Pro. Fine, souple et légère, la coque résiste aux chutes. Elle est dotée d’un revêtement anti-rayures et anti-jaunissement. Les aimants intégrés vous permettent de fixer facilement votre smartphone à votre chargeur sans fil MagSafe ou Qi.

OtterBox Defender XT pour iPhone 14 Pro Max

La gamme Defender XT d’OtterBox offre une protection multicouche. Les bords surélevés protègent le module photo et l’écran. Cette coque se démarque par la présence de caches qui empêchent les saletés de pénétrer dans les prises jack et les ports. Elle dispose également d’un cordon intégré qui vous permet de transporter votre smartphone autrement, autour du cou par exemple.

Tout comme la Otterbox Fre, la Defender XT supporte 5 fois plus de chutes que la norme militaire (MIL-STD-810G 516.6). Dotée d’aimants, la coque OtterBox Defender XT est compatible avec MagSafe.

Pourquoi acheter une coque de protection ?

Lorsque vous achetez un nouveau smartphone, vous avez la possibilité d’ajouter des accessoires. Parmi les indispensables, on retrouve les coques de protection. Si vous ne protégez pas votre iPhone, il risque rapidement d’être rayé et de se casser à la moindre chute. Faire l’investissement d’une bonne coque peut vous permettre de sauver un iPhone qui vaut la plupart du temps aux alentours de 1000 euros. Ce n’est donc pas un achat à négliger.

Vous pouvez bien évidemment protéger l’écran avec une vitre en verre trempé. Mais le châssis de l’iPhone reste fragile. Par ailleurs, en plus de la protection, certaines coques sont étanches et vous permettent de prendre votre téléphone sous l’eau. D’autres disposent d’un emplacement pour vos cartes et vos billets. Il existe aujourd’hui des coques de différentes matières et de différentes couleurs pour personnaliser votre smartphone en fonction de vos goûts.

Quel matériau choisir pour une coque iPhone qui protège le mieux ?

Une coque permet de protéger votre iPhone en l’enveloppant. Votre smartphone sera ainsi protégé contre les chocs et les rayures. Il existe des coques en polycarbonate rigide, des coques souples en silicone, des coques en cuir (véritable, simili ou végétal) ou encore des coques en bois. Quelle coque choisir pour protéger au mieux votre iPhone ? Cela dépendra surtout de votre budget, vos envies et besoins. Les coques épaisses offrent une protection renforcée, mais ont tendance à être lourde et encombrantes.

Les coques en silicone ont l’avantage d’être flexibles et légères. Elles épousent parfaitement les formes de votre smartphone et absorbent les chocs. Les coques en polyuréthane thermoplastique (TPU) sont également souples et offrent une bonne alternative.

ont l’avantage d’être flexibles et légères. Elles épousent parfaitement les formes de votre smartphone et absorbent les chocs. Les (TPU) sont également souples et offrent une bonne alternative. Les c oques en plastique (polycarbonate) sont rigides. Elles ont une bonne résistance aux chocs et, grâce à leur solidité, elles peuvent être ultra fines. Le polycarbonate est généralement la matière utilisée pour les coques transparentes.

(polycarbonate) sont rigides. Elles ont une bonne résistance aux chocs et, grâce à leur solidité, elles peuvent être ultra fines. Le est généralement la matière utilisée pour les coques transparentes. Les étuis en cuir sont généralement dotés d’un rabat qui protège autant l’avant que l’arrière de votre iPhone.

Pour vous assurer de l’efficacité de la protection, n’hésitez pas à regarder si la coque est certifiée MIL-STD-810. Cette norme garantit entre autres qu’elle est bien résistante aux chutes, à la poussière, aux chocs, à l’humidité et aux températures extrêmes.