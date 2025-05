Windows 11 ajoute de puissants réglages avancés pour libérer tout le potentiel de votre PC

Microsoft met à jour Windows 11 avec une nouvelle série de paramètres autrefois dédiés aux développeurs – et cachés du grand public. Une aubaine pour ceux qui savent comment en tirer parti pour libérer le potentiel de leur PC.

Du nouveau arrive dans les Réglages de Windows 11. Avec à la clé une floppée de nouvelles options jusqu'ici cachées – seulement accessible aux développeurs. Sur 𝕏, un Insider, @phantomfromearth montre, captures d'écran à l'appui, l'apparition d'un panneau “Avancé” qui propose ces nouveaux paramètres.

On y retrouve tout le nécessaire pour délivrer tout le potentiel de votre PC. Les réglages en question sont toutefois à changer avec prudence, nombre d'entre eux supprimant des gardes-fous qui renforcent habituellement la sécurité de l'ordinateur. En particulier tous les paramètres qui restreignent ce que peuvent faire les scripts via le PowerShell.

Au-delà, il y a quand même des options potentiellement très utiles pour le plus grand nombre. Comme par exemple la possibilité de terminer une tâche en faisant un clic droit dans la barre des tâches au lieu de passer par le Gestionnaire des tâches. Ou encore de supprimer la limite du chemin d'accès (MAX_PATH) pour les fichiers Win32 ou les fonctions.

Sans parler de l'option pour faciliter l'accès et le contrôle à distance de l'ordinateur. Ou encore toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous pour personnaliser le comportement des espaces de travail virtuel. Pour l'heure ce nouveau panneau est disponible dans la Build 26404 de Windows 11 Server.

Windows 11's “For developers” settings page is getting a revamp, with a new name: “Advanced”! It's the new home for several Dev Home features and bits, including the long paths toggle, virtual workspace options page and File Explorer source code integration. Also, layout updates. pic.twitter.com/5yK4zXZ2tS

— phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 1, 2025