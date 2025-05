Les photos et vidéos spatiales arrivent sur Android, voilà qui pourrait tout changer

Avec l'émergence prévue des appareils de réalité mixte, Google prépare Android à accueillir des contenus au format spatial.

Apple est certes en retard sur le terrain de l'IA, mais la marque à la pomme a encore quelques atouts dans sa manche par rapport à l'écosystème de Google. L'un des éléments sur lesquels il fait figure de pionnier est celui des médias spatiaux. Mais Android devrait bientôt répondre à son concurrent sur ce terrain.

En décortiquant le code de la version 6.27 de Google Photos pour Android, Android Authority a en effet trouvé des lignes faisant référence à la prise en charge de photos et vidéos spatiales. Il est notamment fait mention de l'emplacement auquel celles-ci doivent apparaître, laissant penser qu'elles ne seront pas mélangées aux autres médias plus standards, mais qu'elles seront affichées dans un espace dédié, auquel on accède par exemple via un nouvel onglet ou depuis une collection spécifique.

La réalité mixte et les médias spatiaux s'invitent sur Android

Google entend répondre à l'Apple Vision Pro avec ses propres expériences de réalité augmentée. Un casque Samsung, Project Moohan, a déjà été annoncé sous Android XR, le système d'exploitation de Google pour les appareils de réalité mixte. De son côté, Google est en train de développer des lunettes de réalité mixte, dotées d'une caméra, d'un micro, d'un haut-parleur et d'un écran intégré dans les verres. Tous ces dispositifs à venir vont profiter de la technologie des photos et vidéos spatiales pour plus d'immersion au sein des contenus affichés.

Pour l'instant, on ne sait pas avec certitude si les médias spatiaux seront aussi disponibles sur les autres plateformes (Android, web), ou s'ils seront réservés à Android XR, seul système capable d'exploiter au mieux ce type de fichiers. Le nom de package pour Google Photos sur Android est com.google.android.apps.photos, et Android Authority a repéré l'existence d'une autre version, com.google.android.apps.photosxr, destinée à Android XR. L'app sera donc différente en fonction du système, et il est possible que la version Android pour smartphone et tablette ignore tout simplement les contenus spatiaux.

Il est en tout cas intéressant de voir que Google avance ses pions en ce qui concerne la réalité mixte. Le casque XR de Samsung pourrait d'ailleurs sortir avant la fin de l'année. Il est probable qu'il faille attendre un peu plus longtemps pour les lunettes XR.