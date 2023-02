Meilleur potager d’intérieur : quel potager connecté acheter ?

Avoir un potager à l’intérieur d’un appartement ou d’une maison c’est maintenant possible. Il existe des potagers d’intérieur qui permettent de faire pousser des aromatiques, des légumes et même des fruits. Quel potager connecté acheter ? Découvrez sans tarder notre sélection des meilleurs potagers intelligents.

Notre sélection des meilleurs potagers connectés

Pour avoir un potager, il n’est pas nécessaire d’habiter à la campagne ni même d’avoir la main verte. Les potagers connectés s’utilisent parfaitement en intérieur et sont maintenant capables de gérer les différents paramètres pour garantir une croissance optimale de vos plantes. Plus besoin de vous soucier de l’intensité de la luminosité, des cycles d’éclairages ou encore de l’apport de nutriments, ils le font pour vous.

Les aromates, fruits et légumes du potager d’intérieur poussent grâce à l’illusion des journées ensoleillées apportée par l’éclairage LED. Vous avez la possibilité de suivre le développement de vos plantes directement depuis votre smartphone à l’aide de l’application dédiée.

Face à la multitude de modèles disponibles sur le marché, identifier le meilleur potager connecté n’est pas toujours simple. Pour faciliter votre choix, voici notre sélection de potagers d’intérieur.

Bosch SmartGrow Life

Le potager SmartGrow Life de Bosch est un petit jardin d’intérieur dans lequel vous pouvez faire pousser une variété de plus de 50 plantes sous forme de capsules de graines. Bosch propose ainsi de planter des herbes aromatiques mais aussi des fleurs comestibles, des salades ou même des petits fruits et légumes comme des tomates cerises et des piments. Les différentes capsules sont dotées de la garantie germination

Fabriqué en Europe avec du plastique 100% recyclé, le Bosch SmartGrow Life est économie en énergie puisqu’il ne consomme que 27 kWh en moyenne par an.

Le système d’arrosage et d’éclairage est automatique. La lumière s’adapte aux différentes phases de croissance des plantes.

L'application SmartGrow vous permet de suivre la croissance de vos plantes et d’obtenir des informations sur les différentes plantes et leur consommation.

Les + Les - Personnalisable avec des accessoires et coques en option Nécessite les capsules Bosch Application qui donne des informations intéressantes Capacité du réservoir d'eau de 1,5 L seulement Conception plus écologique et joli design Pratique car le bac peut être lavé au lave-vaisselle.

Véritable Exky SMART Copper

Le Exky® SMART Copper de la marque Véritable est entièrement fabriqué en France. Ce potager d’intérieur intelligent est compact, ce qui en fait un bac idéal pour les petits espaces.

Doté de la technologie ADAPTLIGHT™, l’intensité de l’éclairage se module automatiquement en fonction de la luminosité ambiante.

Le potager Exky® propose une large variété de plus de 70 plantes qui se présentent sous forme de lingots : des aromates mais aussi es fleurs comestibles, des jeunes pousses et des mini-fruits et légumes comme des tomates, des courgettes, des poivrons, des fraises et des piments. La germination est également garantie.

Pour le potager intelligent Exky® SMART Copper, la capacité du réservoir d'eau est de 1 litre. Il peut donc tenir 4 semaines sans ajout d’eau et il consomme 46 kWh par an.

Véritable propose aussi une version connectée, le Véritable® CONNECT, un peu plus cher mais elle vous permet de consulter à distance via l’application la bonne croissance de vos plantes. Vous obtenez ainsi des conseils pour des récoltes abondantes. Vous pouvez piloter l’éclairage et recevez des alertes pour vous indiquer le niveau de l’eau.

Les + Les - Fabrication française Prix élevé Large variété de plantes Éclairage automatique en fonction de la luminosité ambiante

Jardinière verticale CitySens

Alors que la majorité des marques proposent des potagers connectés en forme de bacs rectangulaires, CitySens a opté pour le format vertical.

Les jardinières verticales sont personnalisables : vous pouvez ainsi choisir la couleur ainsi que le nombre de pots sachant que plus il y aura de pots, plus votre jardinière sera haute.

Fabriquée en Espagne, la jardinière verticale CitySens fonctionne avec une pompe d’irrigation silencieuse. L’eau monte vers le pot supérieur et redescend ensuite pot par pot en arrosant sur son passage chaque plante. L’excédent d’eau retourne ensuite dans le réservoir pour être utilisé à nouveau. Grâce au programmateur qui fonctionne en Wifi, vous pouvez programmer directement depuis votre smartphone jusqu’à 16 arrosages à l’avance.

Le kit de base est fourni avec des graines d’origan, de basilic, de persil et de ciboulette. Outre les plantes aromatiques, vous pouvez aussi cultiver différentes variétés de fleurs mais aussi des fruits et légumes comme des fraises, des tomates cerises ou de la salade.

Les + Les - Arrosage automatique Pas d’éclairage LED Format original en hauteur Prix élevé Fonctionne avec les plantes de votre choix

Potager vertical Home Potager

Changement de catégorie avec le potager connecté Home Potager. Avec son emplacement pour 18 plantes et son réservoir de 50 litres, il ne s’agit pas d’un petit format mais d’un grand potager intelligent.

Le Home Potager vous permet de cultiver vos plantes sans effort dans des billes d’argile et de l’eau. En plus de vos herbes aromatiques et fleurs cosmétiques, vous pouvez cultiver de vrais fruits légumes et fruits comme des courgettes, des courges, des aubergines, du melon… Vous pouvez ainsi récolter jusqu’à 100kg de légumes/an.

Le potager connecté s’utilise aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Grâce à l’application, vous pouvez savoir quand il faut ajouter de l’eau et des nutriments.

Contrairement à de nombreux potagers connectés, pour le Home Potager, vous pouvez utiliser n’importe quelle plante qu’on trouve habituellement dans les jardins. À la place de la terre, il vous suffira de mettre des billes d’argile pour faire la culture hors sol.

Les + Les - Suffisamment grand pour de vrais fruits et légumes Volumineux S’utilise en intérieur et en extérieur Pas d’éclairage LED Possibilité de mettre ses propres plantes Prix très élevé

Lilo Connect

Le Lilo Connect de Prêt à Pousser est un potager d’intérieur compact. Il est constitué de trois petits pots indépendants vous devez remplir avec de l’eau, des nutriments et des capsules de graines. Les plantes se développent ainsi en poussant directement dans l’eau.

Chaque pot a une contenance de 75 cl, ce qui vous offre 2 à 3 semaines d’autonomie. Vous pouvez planter des aromates, des fleurs mais aussi des mini légumes et fruits comme des mini-poivrons et mini-tomates, de la salade batavia, du chou Kale, de la lavande…

L’éclairage est connecté à l'application via le Bluetooth pour vous permettre de définir des paramètres avancés. Le potager connecté est capable d’adapter automatiquement la luminosité en fonction de la capsule de graines que vous renseignez.

Enfin, Prêt à Pousser a mis en place la Garantie Pousse qui vous offre la possibilité d’échanger vos capsules si vous n’êtes pas satisfaits.

Les + Les - Pots séparés Connexion uniquement en Bluetooth Format compact LEDs très visibles

Potager Hydroponique iDOO 12 Pods

Le potager iDOO 12 Pods fonctionne également à l’eau.

L’éclairage LED peut être configuré selon 2 différents modes, l’un pour les légumes, et l’autres pour les fleurs et les fruits.

Le ventilateur intégré permet de créer un léger courant d’air qui répand le pollen et imite la pollinisation naturelle. Le potager est également équipé d’un arrosage automatique par une pompe qui s’allume toutes les 30 minutes.

Le potager hydroponique iDOO a un grand réservoir de 6,5 litres. Lorsque cette réserve descend sous la barre des 1 litre, un voyant lumineux sur le bac s’allume. De même, l’icône de la pompe dans l’application devient orange.

Grâce à la connexion en Wifi en 2,4 GHz, vous pouvez suivre l’évolution de vos plantes à distance.

Les + Les - Solution complète Intensité de l’éclairage ne s’adapte pas automatiquement (il faut monter ou baisser manuellement les LEDs) Grand réservoir 2 modes d’éclairage différents pour légumes et fleurs/fruits Application simple à utiliser

Click & Grow Smart Garden 9 Pro

Le Click & Grow Smart Garden 9 Pro est une jardinière d’intérieur intelligente que vous pouvez connecter à votre smartphone à l’aide du Bluetooth.

Ce nouveau modèle est doté du contrôle tactile des LEDs. Il vous suffit donc de passer votre main sur le dessus des Leds pour les éteindre ou les allumer. Le contrôle des lumières peut également se faire à l’aide de l’application Click & Grow. Depuis votre smartphone, vous pouvez aussi définir des cycles lumineux.

La marque propose un large choix de 75 cosses pré-semées de plantes différentes pour le potager d’intérieur : des aromates mais aussi des petits légumes et de la salade. Vous pouvez également utiliser vos propres graines.

L'arrosage automatique vous offre la possibilité de partir en vacances sans vous préoccuper de la bonne hydratation de vos plantes.

Les + Les - Large choix de cosses pré-semées Prix élevé Éclairage Leds tactile Possibilité d’utiliser ses propres graines

Quels sont les avantages du potager connecté ?

Le potager connecté vous permet d’avoir des plantes sans avoir à les entretenir. Leur croissance est gérée de manière autonome. Selon les modèles, l’éclairage peut s’adapter en fonction de l’heure de la journée ou de la luminosité ambiante. De même, l’arrosage se fait automatiquement. La pousse de vos plantes est ainsi optimisée et vous n’avez plus besoin d’avoir la main verte pour avoir des herbes aromatiques, des fleurs comestibles, des fruits et légumes directement chez vous.

Quels fruits et légumes peut-on faire pousser dans un potager d’intérieur ?

Les potagers d’intérieur ne servent pas qu’à faire pousser des plantes aromatiques. Vous pouvez en effet les utiliser pour cultiver des fleurs comestibles, des salades, des fruits et même des légumes.

Pour les potagers compacts, les marques proposent généralement une large variété de capsules dans lesquelles il y a déjà les graines. Outre le basilic, le thym ou encore la menthe qui sont les grands classiques des potagers d’intérieur, vous pouvez faire pousser de la laitue, du choux kale, des tomates cerises, des mini poivrons…

Existe-t-il des potagers d’intérieur grand format ?

Les potagers d’intérieur sont généralement compacts mais il en existe de différents formats. Pour garder cette idée de gain de place, les grands potagers connectés adoptent un format vertical. Selon le modèle, vous pouvez faire pousser de vrais légumes et faire de belles récoltes.